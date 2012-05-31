2016 yılında dünyada internet kullanımı zetabyte sınırını aşacak

Her geçen gün daha fazla internete bağlı cihazın eklendiği dünyamızda artık internete girmediğimiz gün yok gibi. Bir dönem sadece masaüstü platformlardan internete girebilirken, taşınabilir cihazların evrimiyle heryerden internete erişir hale geldik. Durum böyle olunca internet kullanım boyutu da katlanarak artıyor.





Cisco tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2016 yılında 1.3 zetabyte boyutunda yıllık veri kullanmış olacağız. 1.3 milyar TB oranına denk gelen bu rakam bugünkü boyuttan 4 kat daha fazla. Veya bir saatte 38 milyon DVD indirmek ile aynı.





Geçen yıl internet bağlantıları toplamda 10.3 milyara ulaşırken, insanların ürettiği aylık veri miktarı da 30.7 exabyte seviyesine ulaştı. 2016 yılında ise 18.9 milyar internet bağlantılı cihaz olacak ve 110 exabyte aylık veri üretiyor olacağız. Akıllı TV modelleri, akıllı evler, akıllı araçlar gibi yeni trendler internete bağımlılığı daha da artıracak.





Günümüzde bir birey aylık ortalama 11.5Gb veri harcarken, 2016 yılında bu aylık 32.3Gb boyutuna çıkacak. Global ortalama hızlar ise 9Mbps'den 34Mbps'e yükselecek. Bağlantı hızlarında en çok artışı Batı Avrupa ve Asya/Pasifik bölgesi görecek. 2016 yılında en düşük bağlantı hızı 12.6Mbps, en yüksek bağlantı hızı 42Mbps olacak.





Cisco daha sonraki yıllarda bir evde ortalama aylık 150GB veri harcanacağını ifade ediyor. Aylık 22 exabyte veri harcayan ABD sakinleri dünya trafiğinin büyük kısmına hakim olacak. Bu rakamda Comcast hizmet sağlayıcısının rolü büyük olacak.





Mobil bağlantılar artış gösterse de WiFi popülaritesini kaybetmeyecek. 2016 yılında internet kullanıcılarının yarısından fazlası WiFi üzerinden bağlanıyor olacak.





Büyüyen veri kullanımı daha fazla sunucu, daha fazla depolama alanı, daha fazla ekipman, daha fazla veri merkezi gerektirecek ve firmaların daha fazla yatırım yapması kaçınılmaz olacak. Bu da beraberinde daha fazla kirlilik, daha fazla çevreye zarar gibi olumsuz etkiler getirecek. Çevreci enerji kaynaklara ağırlık verilmesi ise kirliliğin önüne geçme ihtimalini artırabilir.