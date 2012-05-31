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2016 yılında dünyada internet kullanımı zetabyte sınırını aşacak

6 yıl
3,1b
1
35
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Her geçen gün daha fazla internete bağlı cihazın eklendiği dünyamızda artık internete girmediğimiz gün yok gibi. Bir dönem sadece masaüstü platformlardan internete girebilirken, taşınabilir cihazların evrimiyle heryerden internete erişir hale geldik. Durum böyle olunca internet kullanım boyutu da katlanarak artıyor.

Cisco tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2016 yılında 1.3 zetabyte boyutunda yıllık veri kullanmış olacağız. 1.3 milyar TB oranına denk gelen bu rakam bugünkü boyuttan 4 kat daha fazla. Veya bir saatte 38 milyon DVD indirmek ile aynı.

Geçen yıl internet bağlantıları toplamda 10.3 milyara ulaşırken, insanların ürettiği aylık veri miktarı da 30.7 exabyte seviyesine ulaştı. 2016 yılında ise 18.9 milyar internet bağlantılı cihaz olacak ve 110 exabyte aylık veri üretiyor olacağız. Akıllı TV modelleri, akıllı evler, akıllı araçlar gibi yeni trendler internete bağımlılığı daha da artıracak. 

Günümüzde bir birey aylık ortalama 11.5Gb veri harcarken, 2016 yılında bu aylık 32.3Gb boyutuna çıkacak. Global ortalama hızlar ise 9Mbps'den 34Mbps'e yükselecek. Bağlantı hızlarında en çok artışı Batı Avrupa ve Asya/Pasifik bölgesi görecek. 2016 yılında en düşük bağlantı hızı 12.6Mbps, en yüksek bağlantı hızı 42Mbps olacak.

Cisco daha sonraki yıllarda bir evde ortalama aylık 150GB veri harcanacağını ifade ediyor. Aylık 22 exabyte veri harcayan ABD sakinleri dünya trafiğinin büyük kısmına hakim olacak. Bu rakamda Comcast hizmet sağlayıcısının rolü büyük olacak.

Mobil bağlantılar artış gösterse de WiFi popülaritesini kaybetmeyecek. 2016 yılında internet kullanıcılarının yarısından fazlası WiFi üzerinden bağlanıyor olacak. 

Büyüyen veri kullanımı daha fazla sunucu, daha fazla depolama alanı, daha fazla ekipman, daha fazla veri merkezi gerektirecek ve firmaların daha fazla yatırım yapması kaçınılmaz olacak. Bu da beraberinde daha fazla kirlilik, daha fazla çevreye zarar gibi olumsuz etkiler getirecek. Çevreci enerji kaynaklara ağırlık verilmesi ise kirliliğin önüne geçme ihtimalini artırabilir.

http://gigaom.com/broadband/heres-what-our-web-addiction-looks-like-in-2016/ Yorum Yaz
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Hobar 6 yıl en beğenilen
Biz de TTNET ile buna %0.000001 oranında katkı yaparız artık.
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Batuist 6 yıl
Aylık ortalama veri kullanımının 150GB seviyesine çıkması "adil kullanım kotası" adı altındaki adaletsiz uygulama ile pek mümkün görünmüyor.. Böylesine adaletsiz bir uygulamaya nasıl "adil" kelimesini eklemişler bravo.. bir insan bu kadar şeytan olur. şeytana papucu ters giydirmek diye buna denir herhalde.. kimse bu adaletsizliğe ses çıkarmasın diye uygulamaya sözüm ona "adil" kılıfı geçirmeye daha adından başlamışlar... tivibu abonesine HD TVyi 1Mbit ile vermeye çalışan bir zihniyetin internetten, bant genişliğinden, hızdan anladığını kim iddia edebilir?? bu ülkede interneti, HD yayınları 1MBit hız ile pazarlayan bir zihniyet sunmaya devam ettikçe burnumuz yerden kalkmaz... Yazık ülkeme..
Aylık ortalama veri kullanımının 150GB seviyesine çıkması "adil kullanım kotası" adı altındaki adaletsiz uygulama ile pek mümkün görünmüyor.. Böylesine adaletsi...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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loiloyse 6 yıl
Günümüzde bir birey aylık ortalama 11.5Gb veri harcarken, 2016 yılında bu aylık 32.3Gb boyutuna çıkacak. Global ortalama hızlar ise 9Mbps'den 34Mbps'e yükselecek. Bağlantı hızlarında en çok artışı Batı Avrupa ve Asya/Pasifik bölgesi görecek. 2016 yılında en düşük bağlantı hızı 12.6Mbps, en yüksek bağlantı hızı 42Mbps olacak.

TTNET:

Günümüzde bir birey aylık ortalama 50 Gb veri harcarken, 2016 yılında bu aylık 51 Gb boyutuna çıkacak. Global ortalama hızlar ise 8Mbps'den 10Mbps'e yükselecek. Bağlantı hızlarında en çok artışı Batı Avrupa ve Asya/Pasifik bölgesi görecek. 2016 yılında en düşük bağlantı hızı 256 Kbps, en yüksek bağlantı hızı 16 Mbps olacak.

Günümüzde bir birey aylık ortalama 11.5Gb veri harcarken, 2016 yılında bu aylık 32.3Gb boyutuna çıkacak. Global ortalama hızlar ise 9Mbps'den 34Mbps'e yükselec...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Rey Leon 6 yıl
İstatisliğie Türkiye Katılmamış herhalde ..)
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DH Misafiri 6 yıl
1 kotabayt kaç zetabayt yapıyor acaba ?
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makbulut 6 yıl
Yahu arkadaş. Hiç mi bir insan görmez halimizi.
Nerdesin Microsoft, apple, google, facebook, samsung, intel, amd, vs...
La gelin biriniz şu TTNET satın alın. Bunlar işi bilmiyor. Ne teknolojide ilerliyor nede kampanyalarda.
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Prequel 6 yıl
Beyler adamlar haklı. Yanlış anlamışsınız. Onlar Dünya'da böyle olacak diyor, biz Cehennem'deyiz.
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maxmania 6 yıl
arkadaşlar demiş başka iss'ye geçin. kardeşim siz önce bir sorun o iss'ye sizin alt yapınızı kim veriyor diye. eğer kendi altyapılarını kurmuşlarsa eyvallah geç de, her yerde o şans yok.
yok eğer derse ki biz ttnet alyapısı üstünden hizmet veriyoruz, şimdiden söyleyeyim allah internetinize zeval vermesin. bir sıkıntı olunca hepsi topu birbirine atar.
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mcrew 6 yıl
biz de 7 yıldır 4 gigabyte kotalı internet 30 lira hacı

2016 yılında da muhtemelen 4 gigabyte kotalı internet 30 lira olacak

biz de öle diyo ttnet ya sev ya terket
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teknoforum-bs 6 yıl
Beyler ttnetle 2016 yılında kb tan mb ta geçiş yapılcak mıs Teknoloji ilerledi beeee :DD
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ColDasHeLL 6 yıl
dBZerodealer-
Glukhovsky TTNETi sevmeyenler, haklısınız bende nefret ediyorum fiyat uygulamasından, AKKden, kota uygulamasından ama size bir sorum olcak.Neden bu kadar nefret ettiğiniz halde bir çoğunuz TTNET abonesisiniz ? TTNET bu kadar müşteriyi elinde tuttuğu için bu kadar bu kadar rahat ve sömürgeci bir şirket.Buradan TTNETi kötüleyerek bir yere varamazsınız, en iyisi aboneliğinizi iptal ettirip başka bir issye geçin.
Aynen katılıyorum. Adamlar ttnete küfür ediyo ama hala ttnet kullanıyorlar. Soruyoruz neden geçmiyorsunuz diye. Alternatifimiz yok diyorlar. Bir sürü firma var. En azından iki alternatifiniz var. Smile ve biri adsl. Ben dün biri adsle sipariş verdim 1-2 gün içnde geçiyorum biriye kurtuluyorum bu kazıkçı heriflerden

okadar basitmi arkadaşım ? sor bakayım neden geçmiomuşuz. çünkü ttnet harici başka saglayıcı yok buradada ondan. anladın
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artcraft35 6 yıl
turkcell superonline 1000 mbps hız veriyor bunlar 2016 da dünyadaki en yüksek hız 42 mbps olacak diyor ne iş anlamadım. 42 gbps olmasın
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jovanovic 6 yıl artcraft35
artcraft35

turkcell superonline 1000 mbps hız veriyor bunlar 2016 da dünyadaki en yüksek hız 42 mbps olacak diyor ne iş anlamadım. 42 gbps olmasın

Adamlar dürüst hocam yalan konuşmuyorlar en azından size hızlı internet sunucaz diye...



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Godolphin 6 yıl
Bunun son rakamı nedir ?
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paofu1951 6 yıl
2016 yılında en düşük bağlantı hızı 12.6Mbps, en yüksek bağlantı hızı 42Mbps olacak.
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