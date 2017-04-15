Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

2016'da Uber üzerinden 20 milyar dolarlık yolculuk yapıldı

Kişisel taksi uygulaması Uber geçen yıla ait finansal sonuçları paylaştı. Şirket 2016'yı milyarlarca dolarlık gelirle kapatsa da zararı da bir hayli fazla.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,2b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ağustos ayının başında Çin'deki operasyonlarına son veren kişisel taksi uygulaması Uber'in, dünyanın en önemli pazarlarından birini terk etmesinin ardından oluşacak finansal durum merak ediliyordu. Şirket ilk kez bütün bir yıla ait finansal sonuçları paylaşırken 2016 yılının kendisi için uğradığı milyarlarca dolarlık zararla zor geçmesine rağmen yine de hem kullanım miktarını hem de gelirlerini arttırdığını gösterdi.
2016'da Uber üzerinden 20 milyar dolarlık yolculuk yapıldı
 
Şirketin açıklamasına göre geçtiğimiz yıl dünya genelinde Uber üzerinden toplamda 20 milyar dolar değerinde yolculuk yapıldı. 2015 Yılının iki katı olan bu sayı aslında şirketin geçtiğimiz yıl ilk kez faaliyet göstermeye başladığı ülkelerde ne kadar tutulduğunu ve artık kullanıcılar için ilk tercihlerden biri haline geldiğini ortaya koyuyor. 

3 Milyar Dolar Zarar 

Çin'deki gelir ve zararın katılmadığı raporda Uber'in 2016'yı, 6.5 milyar dolarlık net gelirle kapatırken şirketin net zararının ise 2.8 milyar dolar olduğu ifade edildi. Tabi bu zararın içinde çalışanlara ödenen tazminatlar, araç satın alımları ve diğer yatırımlar yer almıyor bu nedenle zararın 3 milyar doların üstünde olduğu tahmin ediliyor.
Yaklaşık 70 milyar dolarlık piyasa değeri ile ABD'deki bütün otomobil üreticilerinden daha yüksek piyasa değerine sahip olan Uber'in son zamanlarda yaşadığı problemleri ve zor süreçleri atlatıp gelirlerini arttırarak bu yıl halka arz başvurusu yapacağı düşünülüyor. 

http://www.businessinsider.com/uber-2016-financial-numbers-revenue-losses-2017-4 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nefendim 2 yıl en beğenilen
Bizim köprülerden geçmediyse boşa yazdı o benzin; kimse gısganmi bak

Ver mehteri ver mehteri
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nefendim 2 yıl en beğenilen
Bizim köprülerden geçmediyse boşa yazdı o benzin; kimse gısganmi bak

Ver mehteri ver mehteri
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 2 yıl
Google'ın teknolojisini araklaması, rakip sistemi takip etmek için Hell mi ne öyle bir yazılım geliştirmesi gibi şeyler Uber'i bitirecek bence. Şahsen bana artık çok itici geliyor bu olaylardan sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Facebook canlı yayınında cinayet işlendi 2 yıl Mobilite: Yeni iPhone böyle mi görünecek, Xiaomi Mi6'dan haberler ve dahası... 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8 gişede rekora koşuyor 2 yıl Bilgisayar ve internetin mucitlerinden Robert Taylor hayatını kaybetti 2 yıl Firefox'a RAM tüketimini azaltacak 'Performans' ayarı geliyor 2 yıl Yapay zeka kalp krizi tahminlerinde doktorlardan daha başarılı 2 yıl Finansal sorunlar yaşayan LeEco küçülmeye gidebilir 2 yıl Google, Android için YouTube uygulamasında yeni kullanıcı arayüzü test ediyor 2 yıl Hangi telefonlar Windows 10 Mobile Creators Update güncellemesi alacak? 2 yıl General Motors yollardaki sürücüsüz otomobillerinin sayısını arttırıyor 2 yıl Modern araçlar ileride pist etkinliklerinden engellenebilir 2 yıl Koda değil, içeriğe bakan reklam engelleyici geliştirildi 2 yıl Samsung Galaxy S8 Active geliyor 2 yıl HTC One X10 resmiyet kazandı 2 yıl Güneş ışığını kullanarak havadan su üreten cihaz geliştirildi 2 yıl Word'deki güvenlik açığı Rusya'ya yönelik casusluk faaliyetlerinde kullanılmış 2 yıl Kodu Cup Türkiye 2017 yarışması başlıyor 2 yıl Bu kart can yakar ! "ASUS Strix GTX 1080 Ti inceleme" 2 yıl Karşınızda 1000 beygir gücüyle, 2017 Trans Am Super Duty 2 yıl iPhone 7 Plus tasarımlı Oppo R11 göründü 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2016'da Uber üzerinden 20 milyar dolarlık yolculuk yapıldı Sonraki İşte dünyanın en çok bilgisayar satan şirketleri 2 yıl Taşınabilir ve kullanıma hazır güneş enerjisi 2 yıl Microsoft, NSA sızıntısındaki açıkların düzeltildiğini duyurdu 2 yıl Sinema dünyasından haftanın öne çıkan haberleri 2 yıl Yeni Skoda Octavia RS ve Scout'un detay ve görselleri yayınlandı 2 yıl Nokia 8 ve Nokia 9'un tasarımları ortaya çıktı 2 yıl Nintendo Switch’in dünya genelindeki satış sayısı açıklandı 2 yıl DJI Phantom 4 Advanced duyuruldu 2 yıl Google Fotoğraflar etkileyici video sabitleme yapabiliyor 2 yıl Apple'dan otonom araç hamlesi: Kaliforniya'da test sürüşleri için izin aldı 2 yıl NSA’in hack araçları Windows kullanıcılarının güvenliğini tehdit ediyor 2 yıl Facebok Alman gazetelerine ''yalan haber'' ilanı verdi 2 yıl Taşınabilir şarj cihazı ancak priz çıkışı da var 2 yıl Slack kullanıcıları için Status özelliği kullanıma sunuluyor 2 yıl Genesis'ten hidrojen yakıt hücreli yeni konsept SUV: GV80 2 yıl Williams Advanced Engineering, elektrikli araç bataryası fabrikası için $125 milyon yatırım aldı 2 yıl Xiaomi Mi Mix'e Çin'den göz kamaştıran bir rakip geliyor 2 yıl 2si1 "Aral rezaleti ve AMD RX 580'li" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Beklenen Star Wars: The Last Jedi fragmanı geldi 2 yıl Kullanıcısını yüzünden tanıyan drone: Hover Camera Passport Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim