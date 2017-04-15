2016'da Uber üzerinden 20 milyar dolarlık yolculuk yapıldı

Ağustos ayının başında Çin'deki operasyonlarına son veren kişisel taksi uygulaması Uber'in, dünyanın en önemli pazarlarından birini terk etmesinin ardından oluşacak finansal durum merak ediliyordu. Şirket ilk kez bütün bir yıla ait finansal sonuçları paylaşırken 2016 yılının kendisi için uğradığı milyarlarca dolarlık zararla zor geçmesine rağmen yine de hem kullanım miktarını hem de gelirlerini arttırdığını gösterdi.

Şirketin açıklamasına göre geçtiğimiz yıl dünya genelinde Uber üzerinden toplamda 20 milyar dolar değerinde yolculuk yapıldı. 2015 Yılının iki katı olan bu sayı aslında şirketin geçtiğimiz yıl ilk kez faaliyet göstermeye başladığı ülkelerde ne kadar tutulduğunu ve artık kullanıcılar için ilk tercihlerden biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

3 Milyar Dolar Zarar

Çin'deki gelir ve zararın katılmadığı raporda Uber'in 2016'yı, 6.5 milyar dolarlık net gelirle kapatırken şirketin net zararının ise 2.8 milyar dolar olduğu ifade edildi. Tabi bu zararın içinde çalışanlara ödenen tazminatlar, araç satın alımları ve diğer yatırımlar yer almıyor bu nedenle zararın 3 milyar doların üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 70 milyar dolarlık piyasa değeri ile ABD'deki bütün otomobil üreticilerinden daha yüksek piyasa değerine sahip olan Uber'in son zamanlarda yaşadığı problemleri ve zor süreçleri atlatıp gelirlerini arttırarak bu yıl halka arz başvurusu yapacağı düşünülüyor.

http://www.businessinsider.com/uber-2016-financial-numbers-revenue-losses-2017-4