Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uber, Trendyol Go’yu 700 milyon dolara satın aldı

    ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, çevrimiçi teslimat platformu Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolar nakit karşılığında satın aldı.

    Uber, Trendyol Go’yu 700 milyon dolar satın aldı Tam Boyutta Gör
    ABD’li ulaşım ve teknoloji devi Uber’in geçtiğimiz ay Trendyol Go’yu satın almak için görüşmelere başladığı bildirilmişti. Şimdi ise Trendyol Grubu tarafından yapılan açıklamada Trendyol Go'nun çoğunluk hisselerinin Uber Technologies’e devredilmesi için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Trendyol Go, Uber’e satıldı

    Uber, Trendyol Go’yu 700 milyon dolar satın aldı Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre Uber, 700 milyon dolar karşılığında Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini satın alacak. Satın alma işlemi, önümüzdeki aylarda ilgili düzenleyici makamlardan onay alındıktan sonra tamamlanacak. Satın alma tamamlandığında, Trendyol GO uygulaması müşterilere, satıcılara ve kuryelere sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Uber de küresel teslimat platformu Uber Eats'in temel özelliklerini Trendyol Go üzerinden sunacak.

    Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Yeni yapısıyla Trendyol GO'nun büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğine inancımız tamdır” dedi. Uber CEO'su Dara Khosrowshah ise “Uber ve Trendyol GO'nun bir araya gelmesi, tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve perakendeciler, özellikle de küçük ve aile işletmeleri için Türkiye'deki teslimat sektörünü yükseltecek” dedi.

    Trendyol GO platformu, Türkiye genelindeki müşterilere 19.000 kurye aracılığıyla 90.000'den fazla restoran ve marketten alışveriş ve yemek hizmeti sunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    candida diyeti yapanların yorumları dizel tofaş kriyoterapi yaptıranların yorumları her gün saçma sapan rüyalar görmek şanzıman yağ kaçağı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum