Uber, Trendyol Go’yu 700 milyon dolara satın aldı

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Tam Boyutta Gör ABD’li ulaşım ve teknoloji devi Uber’in geçtiğimiz ay Trendyol Go’yu satın almak için görüşmelere başladığı bildirilmişti. Şimdi ise Trendyol Grubu tarafından yapılan açıklamada Trendyol Go'nun çoğunluk hisselerinin Uber Technologies’e devredilmesi için anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Trendyol Go, Uber’e satıldı

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre Uber, 700 milyon dolar karşılığında Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini satın alacak. Satın alma işlemi, önümüzdeki aylarda ilgili düzenleyici makamlardan onay alındıktan sonra tamamlanacak. Satın alma tamamlandığında, Trendyol GO uygulaması müşterilere, satıcılara ve kuryelere sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. Uber de küresel teslimat platformu Uber Eats'in temel özelliklerini Trendyol Go üzerinden sunacak.

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Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Yeni yapısıyla Trendyol GO'nun büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğine inancımız tamdır” dedi. Uber CEO'su Dara Khosrowshah ise “Uber ve Trendyol GO'nun bir araya gelmesi, tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve perakendeciler, özellikle de küçük ve aile işletmeleri için Türkiye'deki teslimat sektörünü yükseltecek” dedi.

Trendyol GO platformu, Türkiye genelindeki müşterilere 19.000 kurye aracılığıyla 90.000'den fazla restoran ve marketten alışveriş ve yemek hizmeti sunuyor.

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Uber, Trendyol Go’yu 700 milyon dolar satın aldı