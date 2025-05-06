Uber, Trendyol Go’yu 700 milyon dolara satın aldı

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Yeni yapısıyla Trendyol GO'nun büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğine inancımız tamdır” dedi. Uber CEO'su Dara Khosrowshah ise “Uber ve Trendyol GO'nun bir araya gelmesi, tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve perakendeciler, özellikle de küçük ve aile işletmeleri için Türkiye'deki teslimat sektörünü yükseltecek” dedi.
Trendyol GO platformu, Türkiye genelindeki müşterilere 19.000 kurye aracılığıyla 90.000'den fazla restoran ve marketten alışveriş ve yemek hizmeti sunuyor.