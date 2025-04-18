Uber, Trendyol Go’yu satın almak için görüşmelere başladı

Uber, Trendyol Go’yu satın alabilir
Uber, 2019 yılında İstanbul’da mahkeme kararıyla yasaklanan yolculuk paylaşım hizmetlerinin ardından, 2021’de sarı taksileri platformuna entegre ederek Türkiye pazarına geri dönüş yapmıştı. Bu yeni satın alma girişimi ise Uber’in Türkiye'de daha geniş bir hizmet ağı kurma isteğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Trendyol Go, e-ticaretin devlerinden biri olan Trendyol Group tarafından yönetiliyor. Platform, yemek ve market teslimat hizmetlerine odaklanıyor ve Türkiye genelinde özellikle büyük şehirlerde yaygın bir kullanıcı kitlesine sahip. Trendyol Group’un çoğunluk hissesi, Çinli e-ticaret devi Alibaba’ya ait.
Uber ve Trendyol Go yetkilileri, sürmekte olan görüşmelerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Ancak kaynaklar, sürecin henüz erken aşamada olduğunu ve nihai bir karar alınmadığını belirtiyor.
Uber, 2014 yılında Uber Eats adında çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat platformunu kurmuştu. Uber Eats, Türkiye’de aktif değil ancak satın alım gerçekleşirse Trendyol Go, Uber Eats markası altında burada faaliyet gösterebilir. Uber Eats, 45 ülkede 6.000’den fazla şehirde kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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