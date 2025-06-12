Robotaksiler beklenenden pahalı: Ucuz ulaşım hayal mi?

Waymo, yüzde 40 daha pahalı
- Lyft’in ortalama yolculuk ücreti: 14,44 dolar
- Uber’in ortalama yolculuk ücreti: 15,58 dolar
- Waymo’nun ortalama yolculuk ücreti: 20,43 dolar
Yoğun saatlerde bu fark daha da açılıyor. Waymo’nun fiyatı, Lyft’e kıyasla ortalama 11 dolar, Uber’e kıyasla ise yaklaşık 9,5 dolar daha yüksek.
Kısa mesafede uçurum daha büyük
Benzer ve ilginç bir şekilde Waymo’nun fiyat politikası, özellikle kısa mesafeli yolculuklarda dikkat çekici derecede yüksek. Obi’nin analizine göre, 1,4 km'nin altındaki yolculuklarda kilometre başı fiyat:
- Lyft için: 18,39 dolar
- Uber için: 19,83 dolar
- Waymo için: 26 dolar
Yani kısa mesafede Waymo, Lyft’ten yüzde 41,5, Uber’den ise yüzde 31,1 daha pahalı. Mesafe uzadıkça bu fark azalıyor.
İlgi yine de büyük
Peki insanlar neden daha pahalı olan Waymo’yu tercih ediyor?
Robotaksiler zamanla ucuzlayabilir
Uber ve Lyft, dinamik fiyatlandırma sistemlerini yıllar içinde geliştirdi. Sürücüler istedikleri zaman çalışabiliyor, bu da arz-talep dengesine göre fiyatların anında değişmesini sağlıyor. Waymo ise sabit bir filo ile çalışıyor ve araç sayısı sınırlı. Dolayısıyla talep çok arttığında fiyatlar da doğal olarak artıyor. Bu durum yaygınlaşma ve filo boyutunun büyümesiyle değişecektir.
Ancak bunu tüm ABD veya tüm dünyaya yaymak kolay değil. Zira anket katılımcılarının yüzde 74’ü, robotaksilerin güvenliği konusunda soru işaretlerine sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca yüzde 70’e yakını, araçlarda mutlaka uzaktan insan denetiminin olması gerektiğine inanıyor. Yani insanlar, güvenlik konusunda endişeli.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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