Robotaksiler beklenenden pahalı: Ucuz ulaşım hayal mi?

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Tam Boyutta Gör Robotaksilerin temel vaadi, insan sürücüye duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak ulaşımı hem daha verimli hem de daha ucuz hale getirmekti. Ancak bu vaat, şimdilik gerçeğe pek de yakın değil. ABD merkezli bir fiyat karşılaştırma uygulaması olan Obi, San Francisco’da yaptığı detaylı analizle sürücüsüz araçların bugün ne kadar pahalıya mal olduğunu ortaya koydu. Bulgular, Waymo’nun sunduğu sürücüsüz yolculukların, Uber ve Lyft’e kıyasla daha pahalı olduğunu gösteriyor. Üstelik buna rağmen kullanıcılar bu farkı ödemeye razı.

Waymo, yüzde 40 daha pahalı

Tam Boyutta Gör Obi’nin Mart sonu ile Nisan sonu arasında topladığı yaklaşık 90 bin teklif verisi, Waymo, UberX ve Lyft'in fiyat ve tahmini varış süresi karşılaştırmasına dayanıyor. Araştırma sonuçlarına göre:

Lyft ’in ortalama yolculuk ücreti: 14,44 dolar

’in ortalama yolculuk ücreti: Uber ’in ortalama yolculuk ücreti: 15,58 dolar

’in ortalama yolculuk ücreti: Waymo’nun ortalama yolculuk ücreti: 20,43 dolar

Yoğun saatlerde bu fark daha da açılıyor. Waymo’nun fiyatı, Lyft’e kıyasla ortalama 11 dolar, Uber’e kıyasla ise yaklaşık 9,5 dolar daha yüksek.

Kısa mesafede uçurum daha büyük

Benzer ve ilginç bir şekilde Waymo’nun fiyat politikası, özellikle kısa mesafeli yolculuklarda dikkat çekici derecede yüksek. Obi’nin analizine göre, 1,4 km'nin altındaki yolculuklarda kilometre başı fiyat:

Lyft için: 18,39 dolar

Uber için: 19,83 dolar

Waymo için: 26 dolar

Yani kısa mesafede Waymo, Lyft’ten yüzde 41,5, Uber’den ise yüzde 31,1 daha pahalı. Mesafe uzadıkça bu fark azalıyor.

İlgi yine de büyük

Peki insanlar neden daha pahalı olan Waymo’yu tercih ediyor?

Tam Boyutta Gör Obi’nin Los Angeles, San Francisco ve Phoenix’te yaptığı kullanıcı anketlerine göre, Waymo’yu deneyenlerin yüzde 70’i, sürücüsüz bir aracı geleneksel yolculuklara tercih ettiğini belirtiyor. Waymo, şu an haftalık 250 bin ücretli yolculuk sunuyor. Bu ilginin önemli bir kısmı da “teknoloji merakı” ve “yeni bir deneyim yaşama isteği” ile açıklanıyor. Dolayısıyla merak ve yeni deneyim faktörünün yanına “konfor” ve “mahremiyet” faktörlerini de ekleyebiliriz. Bunlar fiyat farkını gölgede bırakıyor olabilir.

Robotaksiler zamanla ucuzlayabilir

Uber ve Lyft, dinamik fiyatlandırma sistemlerini yıllar içinde geliştirdi. Sürücüler istedikleri zaman çalışabiliyor, bu da arz-talep dengesine göre fiyatların anında değişmesini sağlıyor. Waymo ise sabit bir filo ile çalışıyor ve araç sayısı sınırlı. Dolayısıyla talep çok arttığında fiyatlar da doğal olarak artıyor. Bu durum yaygınlaşma ve filo boyutunun büyümesiyle değişecektir.

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Ancak bunu tüm ABD veya tüm dünyaya yaymak kolay değil. Zira anket katılımcılarının yüzde 74’ü, robotaksilerin güvenliği konusunda soru işaretlerine sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca yüzde 70’e yakını, araçlarda mutlaka uzaktan insan denetiminin olması gerektiğine inanıyor. Yani insanlar, güvenlik konusunda endişeli.

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Robotaksiler beklenenden pahalı: Ucuz ulaşım hayal mi?

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