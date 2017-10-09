2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu

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Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada bu yılın Nobel Ekonomi Ödülü’nü Richard H.Thaler kazandı. Davranış ekonomisine katkılarından ve ekonomi psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı ödülü kazanan Thaler'a toplam 940 bin euro değerinde sertifika ve altın madalya verilecek.

2017 Nobel Ödülleri'nin Tüm Kazananları Belli Oldu

Nobel Ekonomi Ödülü’nün açıklanması ile birlikte toplam altı kategoride verilen 2017 Nobel ödüllerinin tüm kazananları belli olmuş oldu.

Nobel Tıp Ödülü'nü biyolojik vücut saati üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. kazandı.

Nobel Fizik Ödülü'nü kütle çekim dalgalarını gözlemleyen Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne kazandı. Bu üçlü LIGO ekibinin bir parçası olarak da biliniyor.

Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki sahibi, numunelerin son derece düşük sıcaklıkta incelenmesine olanak tanıyan kiro-elektron mikroskobisini geliştiren İsviçreli Jacques Dubochet, Alman Joachim Frank ve İngiliz Richard Henderson'un oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nü “Günden Kalanlar" isimli romanıyla Kazuo Ishiguro kazandı.

Nobel Barış Ödülü'nü ise nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için uluslararası kampanya olan ICAN'a verildi.

Alfred Nobel’in ölüm yıldönümünde yani 10 Aralık’ta düzenlenecek törende ödüller sahiplerine verilecek.