2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı belli oldu

2017 Nobel Ödülleri'nin Tüm Kazananları Belli Oldu
Nobel Ekonomi Ödülü’nün açıklanması ile birlikte toplam altı kategoride verilen 2017 Nobel ödüllerinin tüm kazananları belli olmuş oldu.
Nobel Tıp Ödülü'nü biyolojik vücut saati üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. kazandı.
Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki sahibi, numunelerin son derece düşük sıcaklıkta incelenmesine olanak tanıyan kiro-elektron mikroskobisini geliştiren İsviçreli Jacques Dubochet, Alman Joachim Frank ve İngiliz Richard Henderson'un oldu.
Nobel Edebiyat Ödülü'nü “Günden Kalanlar" isimli romanıyla Kazuo Ishiguro kazandı.
Nobel Barış Ödülü'nü ise nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için uluslararası kampanya olan ICAN'a verildi.
Alfred Nobel’in ölüm yıldönümünde yani 10 Aralık’ta düzenlenecek törende ödüller sahiplerine verilecek.
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Nobel Edebiyat ödülü bir kitaba verilmez. Yazara verilir. Tum kitaplari icin Nobel almis sayilir. "Günden Kalanlar isimli romanıyla" yanlis bir tabir.
Yanlış bilgi. Nobel Edebiyat ödülü, bir kitap için verilmez. Yazara, edebiyata yaptığı katkı için verilir. Bu nobel tüm yazılarını, kitaplarını kapsar.