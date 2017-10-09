"Ay'da binlerce insan yaşayacak!" İşte Avrupa'nın inanılmaz planı

Geçtiğimiz günlerde AFP'ye bir röportaj veren Avrupa Uzay Ajansı'nın Ay Köyü projesi temsilcisi Bernard Foing, uzay ajansının dev projesine ait çok ilginç ifadeler kullandı. 2030'lu yıllar itibariyle 6-10 kişilik bir öncü grubun Ay'da yaşamaya başlayacağını söyleyen Foing, 2040'lı yıllarda bu sayının yüzlere, 2050'li yıllarda ise binlere çıkacağını belirtti.
Foing ayrıca, Ay'da yüzlerce insanın yaşamaya başlamasıyla beraber artık insanların uzayda aile kurmaya başlamasının da kaçınılmaz olacağını söylüyor. Profesör Bernard Foing, 2040'lı yıllarda uzayda doğan ilk bebekleri görme ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyor.
Nedir bu "Ay Köyü" projesi?
Dünyanın en büyük uzay ajansları NASA, ESA, Roscosmos, CSA ve JAXA'nın iş birliğinde 20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS), geride bıraktığımız yıllar içerisinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonot barındırmış ve adeta insanoğlunun uzaydaki evi haline gelmişti. Ancak uzay araştırmaları tarihinin en başarılı iş birliklerinden birisi olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2024 itibariyle emekliye ayrılma vakti geliyor. Bu tarih itibariyle ISS artık bünyesinde astronot barındıramayacak.
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Peki Uluslararası Uzay İstasyonu'nun emekliye ayrılmasından sonra ne olacak? ISS'in en büyük iki yatırımcısı NASA ve Roscosmos, henüz bu "Uluslararası Uzay İstasyonu sonrası dönem" için herhangi bir plana sahip değil. Ancak ISS'in bir diğer destekçisi Avrupa Uzay Ajansı'nın bu noktada ilginç bir planı var: Ay Köyü.
Ay Köyü (Moon Village), Avrupa Uzay Ajansı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu sonrası dönem için önerdiği devasa bir proje. ESA'nın ilk kez geçtiğimiz yılın başlarında açıkladığı Ay Köyü, isminden de anlaşılacağı üzere Ay'da kendi kendisini idame ettirebilen büyük bir koloni kurmaya dayanıyor. Uzay Ajansı, ilk hazırlıklara 2020'li yılların başlarında gönderilecek uzay araçlarıyla başlamayı planlıyor.
"Mars'tan önce Ay'da bir üs kuralım."
Avrupa Uzay Ajansı ayrıca Ay köyünün insanoğlunun Mars'a giden yolunda ilk durak olacağını düşünüyor. 2030'larda Kızıl Gezegen'e insan göndermeden önce Ay'da bir üs kurmaları için yeteri kadar vakitlerinin olduğunu belirten ESA yetkilisi Piero Messina,"Astronotlarımız 17 yıldır bir uzay istasyonu içerisinde alçak Dünya yörüngesinde yaşıyor. Şu an ise ilk insanlı Mars yolculuklarımıza doğru gidiyoruz. Ancak tüm uzay ajanslarının nihai hedef olarak gördüğü Mars yolculukları 2030'lu yıllarda başlayacak. Arada kalan bu zaman diliminde Ay yüzeyinde kalıcı bir uzay üssü kurmak için yeteri kadar vaktimiz var." ifadelerini kullanıyor.
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3D yazıcılar yardımıyla Ay yüzeyinde yapılar inşaa etmeyi hedefleyen ESA, kalıcı yaşamı destekleyebilmek adına Ay toprağından bitki yetiştirmek ve kutup bölgelerinde yoğun olarak bulunan buzları eritip koloniler için su kaynağı elde etmek gibi çözümler üzerinde çalışıyor. Uzay ajansı ayrıca Ay köyünde yaşayacak olan insanların vakit geçirebileceği çeşitli eğlence merkezleri için de yer ayırmayı planlıyor.
Tabi binlerce kişiden oluşan potansiyel bir Ay köyü, aynı zamanda Ay'da yoğun olarak bulunan helyum 3 gibi inanılmaz değerli minerallerin de çıkarılıp Dünya'ya getirilmesi için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Dünya'da çok az miktarda bulunan helyum 3, özellikle füzyon reaktörleri için çok iyi bir yakıt olarak kullanılabiliyor. Bu da en azından teorik düzeyde çok daha güvenli ve temiz bir nükleer enerji kaynağı demek.
Ay köyünün aynı zamanda turistik bir tatil noktası olarak da kullanılabileceğini belirten ESA genel direktörü Johann-Dietrich Woerner, son olarak bu dev projenin dünyanın neresinden olursa olsun ilgi duyan tüm ülkelere açık olduğunu söylüyor.
https://phys.org/news/2017-09-moon-lunar-village.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sadece birlik olunursa uzayda yaşam projeleri gerçekleşebilir. Böyle bir bütçeyi hiç bir ülke şu zamanda ayırmaz ayıramaz. Çünkü öldürmekte çok iyiyiz ve öldürmek için de silah üretimine bütçe ayrılmalı. Sözüm ona daha kendi birliğindeki ülkenin bölünmesini engelleyemeyen bir birlik bana ay projesinden bahsetmesin.
Bu tür uzay/gelecek projelere kulak asmayın temeli atılmış/başlanmış projelere bakın. Aksi taktirde bizleri salak yerine koymakta başarılı olurlar. Ayrıca "Challenger Faciası'nı" hala unutmadık.
Şu resimde şurada dursun.
Düz yolda gidemeyen pardon yüremeyen ve omuz atanlar yontulmadan havada gitmek biraz tehlikeli.
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