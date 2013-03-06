2017'de her iki kişiden biri tablet sahibi olacak

Apple'ın iPad ile baştan yarattığı tablet pazarında diğer üreticilerin çözümleriyle birlikte büyümesi 2012'nin önemli sonuçlarından biriydi.Ancak tablet pazarındaki büyüme oranı 2012'deki seviyesinde kalmayacak, en azından Batı Avrupa ülkeleri için...

Forrester Research isimli pazar araştırma firmasının Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve İngiltere'yi kapsayan son çalışmasına göre 2012 yılında %14 seviyesinde olan tablet sahibi olma oranı, 5 sene içerisinde neredeyse 4 katına yükselerek 2017'de %55 seviyelerine yükselecek.

Araştırmaya göre internetle bir şekilde bağlantısı bulunan her 7 Avrupalı'dan 1'i 2012 yılında tablet sahibiyken; sadece 18-24 yaş arasındaki genç kitle göz önüne alındığında ise her 4 Avrupalı'dan 1'inin tablet sahibi ortaya çıkıyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren şirket analistlerinden Thomas Husson, tabletlerin dijital alanda en çok kullanılan sosyal cihaz olduğunu söylerken; tabletler ile akıllı telefonların aynı olmadığını, dolayısıyla firmaların pazardaki fırsatlardan yararlanabilmeleri için akıllı telefonlara kıyasla daha farklı yenilikleri tabletlerine kazandırmaları gerektiğini anlamalarının önemine vurgu yaptı.

http://www.digitimes.com/news/a20130305PR202.html