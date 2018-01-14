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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2017’de satılan her 100 otomobilden 70’i ithal

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılının otomobil satışına ilişkin istatistikleri yayınladı. Türkiye'de otomobil satışlarının yüzde 70'ini ithal üretim otomobiller oluşturuyor.
1 yıl
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32
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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2017’de satılan her 100 otomobilden 70’i ithal
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılında otomobil satışına ilişkin verileri yayınladı. Verilere göre geçen yıl satılan otomobillerin yüzde 70’ini ithal üretim otomobiller oluşturdu.

Geçen yıl gerçekleşen otomotiv satışlarının 340 bin 306’sını Türkiye’de üretilen otomotivler, 615 bin 888’i ise ithal otomotivlerden oluştu. 2016 yılındaki otomotiv satışlarının yüzde 74,6’sını ithal otomotivler oluşturuyordu.

Türkiye’de üretilen araçlardan oluşan yerli satış sıralamasında birinci koltuğunda Fiat markası yer alıyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 111 bin 310 adet yerli üretim araç satışı gerçekleştirdi.

Yerli üretim otomotiv satışlarında Renault 76 bin 433 ile ikinci, Ford 73 bin 205 ile üçüncü, Toyota 33 bin 361 ile dördüncü, Hyundai 22 bin 440 ile beşinci, Honda 19 bin 171 ile altıncı sırada bulundu.

Her 10 otomobilin 6’sı otomatik şanzımanlı

Geçen yıl gerçekleşen otomobil satışlarında otomatik şanzımanlı satışlarda 2016’ya kıyasla yüzde 0,8 artış gerçekleşti. Tüm otomobil satışlarının yüzde 60,5’i otomatik şanzımanlı otomobillerden oluştu.

Otomatik viteste C segmenti açık ara önde

C segmentinde 228 bin 539, B segmentinde 96 bin 118, D segmentinde 84 bin 16, E segmentinde 22 bin 694, F segmentinde 4 bin 270, A segmentinde bin 851 otomatik şanzımanlı otomobil satıldı. C segmenti satışlarını yüzde 60,5’ini, D segmentinin yüzde 82,5’ini otomatik şanzımanlı otomobiller oluşturuyor.

Türkiye’de her 100 otomobilden 70’i ithalat yoluyla ülkemize getirilip satılıyor. Para akışının daha fazla ülkemizde dönmesi için bu oranın yüzde 50 seviyesine çekilmesi lazım. Türkiye’de otomobil pazarı hâlen daha popülaritesini koruyor. Üretim ve işçilik maliyetlerinin de düşük olmasıyla Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Honda gibi firmalar doğrudan Türkiye’de üretim yapıyor. Ülkemizde çok satılan diğer markaların ne yazık ki ülkemizde üretim fabrikası bulunmuyor.


http://aa.com.tr/tr/ekonomi/100-otomobilden-70i-ithal/1030433 Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Sonunda insanlar otomatik şanzımanın büyük rahatlık olduğunu anlamaya başlamış...
1 Yanıt Yanıtla +44
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Asami Zdrenka 1 yıl
Yerli üretim arabalarda vergi indirimi yapılırsa bu oran dahada çok artar.
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Nevfel 1 yıl
İthalatı önlemenin kolay yolunu seçiyorlar vergi arttırmakla ama bu da bir yere kadar.
Yapılması gereken bence şu. Cari açık sebebi olan böyle stratejik sektörlerde itgalatçılara yaptıkları ithalat kadar ihracat zorunluluğu getireceksin. 100 milyonluk bmw getirdiysen 100 milyonluk ihracat yapacaksın.
Bunu arjantin uyguladı ve şu ülkemizde çok sevilen Volkswagen gitti arjantine fabrika kurdu.
İthalde bir numara Volkswagen grubu ülkemize fabrika açmıyorsa sende satışını zorlaştıracaksın. Diğerlerine de aynısını yap. Fabrika açmıyorsa ekstra vergiyi de daya, ihracat zorunluluğu da getir distribütörüne.
Vatandaşı da bilinçlendirmek gerekli çünkü parası olan bir kesim her sektörde illa ithal meraklısı. Yerli malı haftası olayı tamamen milli politika haline gelmeli.
İthalatı önlemenin kolay yolunu seçiyorlar vergi arttırmakla ama bu da bir yere kadar.Yapılması gereken bence şu. Cari açık sebebi olan böyle stratejik sekt...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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hollowman_ 1 yıl
sonra da millet ÖTV diye isyan ediyor. bu oran terse dönmezse ÖTV'de indirim falan beklemeyin. Hamasetle yürümüyor bu işler.
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otosarrafı 1 yıl
Turkiye'de satilan araclarin ne kadarinin ithal oldugunun bir onemi yok esasen, mesela Hollanda bekli %90 oraninda ithal ediyordur araclarini. Her ulke her urunde kendine yetemez, onemli olan baska uretimlerle ithal ettigin kalemleri dengeleyebilmektir. Iste bizde buna yonelik bir isik vardi ozellikle tarimsal alanda, ama artik o da kalmadi. Bence Turkiye'nin bir ust seviye devletlerarasi konum olarak daha ust seviyelere cikmasina dair umutlar da tamamen bitti.
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chosen85 1 yıl
Belcika'da yasiyorum, araclarin herhalde %70'i manuel. Arabalarda navigasyon & hiz sabitleyici var, park sensoru yok. Garip insanlar.
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Lord Nafaryus 1 yıl
Otomobiller ithal edilse nolur türkiyede üretilse nolur. Hiçbir şey farketmez. Adam elin fransızı japonu, çeşitli sebeplerden( tedarik kolaylığı, ucuz iş gücü vb.) gelip türkiyeye fabrika kuruyor. Amacı sadece kendi çıkarı. Türkiyeye faydalı olsun diye yapmıyor bu işi. Yani şu kadar araç türkiyede üretildi diye böbürlenmenin hiçbir manası yok. Ha burda üretilmiş ha fransada. Vergisi aynı kuru aynı fiyatı aynı.
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serafon 1 yıl
%60 otomatik mi? Çok ilginç. Şahsen otomatik kullanınca bir eksiklik hissediyorum :) Adam boşluktan telefonla oynamaya başlıyor bu sefer!!!
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1ses1 1 yıl
Türkiyede üretilen araçlardan ötv yi kaldırsınlar Vatanımda üretilen araçları alalım. Ama olmaz amaç ital malın atılmasını engellemek değil nasıl daha fazla milleti yollabiliriz.
Samimi olsunlar canı yesinler.
1 Yanıt Yanıtla +1
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dr20mouse 1 yıl 1ses1
1ses1
Türkiyede üretilen araçlardan ötv yi kaldırsınlar Vatanımda üretilen araçları alalım. Ama olmaz amaç ital malın atılmasını engellemek değil nasıl daha fazla milleti yollabiliriz.
Samimi olsunlar canı yesinler.

Onlarda yüzde yüz yerli değil ki hocam asıl yerli araç deyip durdukları araca ne yapacaklar ben onu merak ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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khytr89 1 yıl
Ithalde vw ve opel en usttedir. Cunku polo 1.2 tdi ve corsa 1.3 cdti arac kayniyor her yer
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golfçü_ 1 yıl
halk uyandı manuel kimse istemiyor artık makas da dar olsa
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TheLastNinja 1 yıl
Benzin sarfiyatı fazla olmuyor mu otomatik viteste ? (Manuel'e göre)
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lojistisyen 1 yıl TheLastNinja
Çift kavrama, cvt ve robotize tarzı şanzımanlarda fark yok. Hatta manuele göre daha az yakanları var.
Tam otomatik şanzımanlarda biraz fark oluyor ama sunduğu konfora göre dikkate almaya bile değmez.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Nevfel 1 yıl
İthalatı önlemenin kolay yolunu seçiyorlar vergi arttırmakla ama bu da bir yere kadar.
Yapılması gereken bence şu. Cari açık sebebi olan böyle stratejik sektörlerde itgalatçılara yaptıkları ithalat kadar ihracat zorunluluğu getireceksin. 100 milyonluk bmw getirdiysen 100 milyonluk ihracat yapacaksın.
Bunu arjantin uyguladı ve şu ülkemizde çok sevilen Volkswagen gitti arjantine fabrika kurdu.
İthalde bir numara Volkswagen grubu ülkemize fabrika açmıyorsa sende satışını zorlaştıracaksın. Diğerlerine de aynısını yap. Fabrika açmıyorsa ekstra vergiyi de daya, ihracat zorunluluğu da getir distribütörüne.
Vatandaşı da bilinçlendirmek gerekli çünkü parası olan bir kesim her sektörde illa ithal meraklısı. Yerli malı haftası olayı tamamen milli politika haline gelmeli.
1 Yanıt Yanıtla +14
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celal_55 1 yıl Nevfel
Nevfel
İthalatı önlemenin kolay yolunu seçiyorlar vergi arttırmakla ama bu da bir yere kadar.
Yapılması gereken bence şu. Cari açık sebebi olan böyle stratejik sektörlerde itgalatçılara yaptıkları ithalat kadar ihracat zorunluluğu getireceksin. 100 milyonluk bmw getirdiysen 100 milyonluk ihracat yapacaksın.
Bunu arjantin uyguladı ve şu ülkemizde çok sevilen Volkswagen gitti arjantine fabrika kurdu.
İthalde bir numara Volkswagen grubu ülkemize fabrika açmıyorsa sende satışını zorlaştıracaksın. Diğerlerine de aynısını yap. Fabrika açmıyorsa ekstra vergiyi de daya, ihracat zorunluluğu da getir distribütörüne.
Vatandaşı da bilinçlendirmek gerekli çünkü parası olan bir kesim her sektörde illa ithal meraklısı. Yerli malı haftası olayı tamamen milli politika haline gelmeli.

İthalde bir numara Volkswagen grubu ülkemize fabrika açmıyorsa sende satışını zorlaştıracaksın. Diğerlerine de aynısını yap. Fabrika açmıyorsa ekstra vergiyi de daya, ihracat zorunluluğu da getir distribütörüne.

hocam geçmişte şöyle bir haber vardı vw hakkında.Ne kadar doğru bilmiyorum ama haber şuydu:
gazetevatan.com/...
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