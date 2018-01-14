2017’de satılan her 100 otomobilden 70’i ithal

Geçen yıl gerçekleşen otomotiv satışlarının 340 bin 306’sını Türkiye’de üretilen otomotivler, 615 bin 888’i ise ithal otomotivlerden oluştu. 2016 yılındaki otomotiv satışlarının yüzde 74,6’sını ithal otomotivler oluşturuyordu.
Türkiye’de üretilen araçlardan oluşan yerli satış sıralamasında birinci koltuğunda Fiat markası yer alıyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 111 bin 310 adet yerli üretim araç satışı gerçekleştirdi.
Yerli üretim otomotiv satışlarında Renault 76 bin 433 ile ikinci, Ford 73 bin 205 ile üçüncü, Toyota 33 bin 361 ile dördüncü, Hyundai 22 bin 440 ile beşinci, Honda 19 bin 171 ile altıncı sırada bulundu.
Her 10 otomobilin 6’sı otomatik şanzımanlı
Geçen yıl gerçekleşen otomobil satışlarında otomatik şanzımanlı satışlarda 2016’ya kıyasla yüzde 0,8 artış gerçekleşti. Tüm otomobil satışlarının yüzde 60,5’i otomatik şanzımanlı otomobillerden oluştu.
Otomatik viteste C segmenti açık ara önde
C segmentinde 228 bin 539, B segmentinde 96 bin 118, D segmentinde 84 bin 16, E segmentinde 22 bin 694, F segmentinde 4 bin 270, A segmentinde bin 851 otomatik şanzımanlı otomobil satıldı. C segmenti satışlarını yüzde 60,5’ini, D segmentinin yüzde 82,5’ini otomatik şanzımanlı otomobiller oluşturuyor.
Türkiye’de her 100 otomobilden 70’i ithalat yoluyla ülkemize getirilip satılıyor. Para akışının daha fazla ülkemizde dönmesi için bu oranın yüzde 50 seviyesine çekilmesi lazım. Türkiye’de otomobil pazarı hâlen daha popülaritesini koruyor. Üretim ve işçilik maliyetlerinin de düşük olmasıyla Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Honda gibi firmalar doğrudan Türkiye’de üretim yapıyor. Ülkemizde çok satılan diğer markaların ne yazık ki ülkemizde üretim fabrikası bulunmuyor.
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/100-otomobilden-70i-ithal/1030433 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yapılması gereken bence şu. Cari açık sebebi olan böyle stratejik sektörlerde itgalatçılara yaptıkları ithalat kadar ihracat zorunluluğu getireceksin. 100 milyonluk bmw getirdiysen 100 milyonluk ihracat yapacaksın.
Bunu arjantin uyguladı ve şu ülkemizde çok sevilen Volkswagen gitti arjantine fabrika kurdu.
İthalde bir numara Volkswagen grubu ülkemize fabrika açmıyorsa sende satışını zorlaştıracaksın. Diğerlerine de aynısını yap. Fabrika açmıyorsa ekstra vergiyi de daya, ihracat zorunluluğu da getir distribütörüne.
Vatandaşı da bilinçlendirmek gerekli çünkü parası olan bir kesim her sektörde illa ithal meraklısı. Yerli malı haftası olayı tamamen milli politika haline gelmeli.