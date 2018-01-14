2017’de satılan her 100 otomobilden 70’i ithal

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılında otomobil satışına ilişkin verileri yayınladı. Verilere göre geçen yıl satılan otomobillerin yüzde 70’ini ithal üretim otomobiller oluşturdu.

Geçen yıl gerçekleşen otomotiv satışlarının 340 bin 306’sını Türkiye’de üretilen otomotivler, 615 bin 888’i ise ithal otomotivlerden oluştu. 2016 yılındaki otomotiv satışlarının yüzde 74,6’sını ithal otomotivler oluşturuyordu.

Türkiye’de üretilen araçlardan oluşan yerli satış sıralamasında birinci koltuğunda Fiat markası yer alıyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 111 bin 310 adet yerli üretim araç satışı gerçekleştirdi.

Yerli üretim otomotiv satışlarında Renault 76 bin 433 ile ikinci, Ford 73 bin 205 ile üçüncü, Toyota 33 bin 361 ile dördüncü, Hyundai 22 bin 440 ile beşinci, Honda 19 bin 171 ile altıncı sırada bulundu.

Her 10 otomobilin 6’sı otomatik şanzımanlı

Geçen yıl gerçekleşen otomobil satışlarında otomatik şanzımanlı satışlarda 2016’ya kıyasla yüzde 0,8 artış gerçekleşti. Tüm otomobil satışlarının yüzde 60,5’i otomatik şanzımanlı otomobillerden oluştu.

Otomatik viteste C segmenti açık ara önde

C segmentinde 228 bin 539, B segmentinde 96 bin 118, D segmentinde 84 bin 16, E segmentinde 22 bin 694, F segmentinde 4 bin 270, A segmentinde bin 851 otomatik şanzımanlı otomobil satıldı. C segmenti satışlarını yüzde 60,5’ini, D segmentinin yüzde 82,5’ini otomatik şanzımanlı otomobiller oluşturuyor.

Türkiye’de her 100 otomobilden 70’i ithalat yoluyla ülkemize getirilip satılıyor. Para akışının daha fazla ülkemizde dönmesi için bu oranın yüzde 50 seviyesine çekilmesi lazım. Türkiye’de otomobil pazarı hâlen daha popülaritesini koruyor. Üretim ve işçilik maliyetlerinin de düşük olmasıyla Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Honda gibi firmalar doğrudan Türkiye’de üretim yapıyor. Ülkemizde çok satılan diğer markaların ne yazık ki ülkemizde üretim fabrikası bulunmuyor.

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/100-otomobilden-70i-ithal/1030433