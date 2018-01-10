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2017'de Türkiye'de ne kadar elektrikli ve hibrit otomobil satıldı?

Türkiye'de 2017 yılında ne kadar hibrit ve elektrikli otomobil satıldı? Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu tarafından açıklanan rakamlara göre hibrit otomobil satışlarında ciddi artış var.
1 yıl
9,1b
1
25
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’de 2017 yılında gerçekleşen elektrikli ve hibrit araçların satış rakamı belli oldu. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıl hibrit araç satışlarında patlama yaşandı. 2017’de yüzde 360’lık artış işe 4451 adet hibrit otomobil satıldı. 2016’da 950 adet hibrit araç satışı gerçekleşmişti.

Tamamen elektrikli otomobil satışında ise artış yok denecek kadar az. 2017’de 77 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam bir önceki yıl 44 adetti.

En çok satan hibrit otomobil Toyota C-HR

Hibrit motorlu araçlara getirilen ÖTV düzenlemesi ve Toyota’nın pazardaki faaliyetini arttırması sonucunda satışlarda büyük bir artış meydana geldi. 2017’nin en çok satılan hibrit otomobili Toyota C-HR oldu. Toyota C-HR, 125 bin TL’ye satılıyor. Aracın üretimi ülkemizde gerçekleştiriliyor.


Haziran ayında satışa sunulan Hyundai Ioniq ve Kia Niro hibrid modelleri toplam 284 adet satış rakamı elde etti.

Elektrikli otomobil satışları çok düşük

Dünyada tamamen elektrikli otomobil satışları ciddi bir artış gösterirken Türkiye’de 2017 yılında sadece 77 adet elektrikli otomobil satıldı. Örneğin Norveç’te geçtiğimiz ay satılan otomobillerin yüzde 52’si elektrikli modeller idi. Ülkenin en çok satılan 15 modelinin 5’ini tamamen elektrikli, 13 tanesini ise hibrit versiyon seçeneği bulunan modeller oluşturuyor.

Tamamen elektrikli otomobil modellerinin çok çok azının ülkemizde distribütör tarafından satışı yapılıyor. Listeden de göreceğiniz üzere Renault Zoe ve BMW i3 haricinde doğrudan üretici marka tarafından satılan elektrikli otomobil bulunmuyor. Tesla vs. gibi modellerin satışı için araya ithalatçı firmalar girince olması gerekenden çok daha yüksek rakamlara fiyat etiketi biçiliyor.

TEHAD Kurucusu: "Hibrit otomobillerden MTV alınmamalı"

TEHAD Kurucusu Berkan Bayram yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl dünyada 2 milyon adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştiğini ve 2025 yılı itibariyle her 10 araçtan 4’ünün elektrikli olacağını ifade etti. Geleceğin elektrikli otomobilde olmasından dolayı elektrikli otomotiv ve batarya teknolojisine yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Berkan Bayram, elektrikli otomobillerden MTV alınmadığını ve aynı uygulamanın hibrit araçlar için de uygulanması gerektiğini vurguladı. Bayram, özellikle şehir içi ulaşımda kullanılacak Elektrikli otobüsler ile elektrikli ve hibrit otomobillerin, tüketici ve yatırımcı tarafında daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Teşvik yöntemleri olarak “köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş hakkı, şehir içi otoparklardan ücretsiz yararlanma, şehir merkezlerine giriş üstünlüğü ve ilk alımda parasal destek gibi imkânlar” olarak sıraladı.


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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Türkiye'de ucuza herhangi birşeye sahip olmak maalesef hayalden öteye geçemez :(
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ozbey08 1 yıl
gelişmiş Avrupa ülkelerinde elektrikli araba sayısı benzinli araba sayısıyla eşitlenmiş. ama ülkemizde sadece 77 adet.
Avrupadan ne kadar gerideyiz anlayın.
gelişmiş Avrupa ülkelerinde elektrikli araba sayısı benzinli araba sayısıyla eşitlenmiş. ama ülkemizde sadece 77 adet.Avrupadan ne kadar gerideyiz anlayın...
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ceo-tr 1 yıl
Türkiyede fiyatlar yüzünden alınabilecek elektrikli araç

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sml_akyz 3 ay
Tesla model 3 alınası bir araba ama kur farkı ve vergilerden dolayı imkansız bir hal alıyor
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redbul_540 1 yıl

BMW i3 favorim.İmkanım olursa almayı düşündüğüm bir araç.
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Asami Zdrenka 1 yıl
Elektrikli otomobil fiyatları hem çok pahalı olduğu için hem de ülkemize birçok model gelmediği için çoğu kişi alamıyor.
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venomboy_85 1 yıl
Lexus )
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St Batuhan 1 yıl
Tesla Model 3 bile süre ülkemizde yine en azından 140k gibi bir para çıkıyor ortaya ve yaygınlaşmaz değil ama geniş kitleye ulaşması zor bir durumda oluyor. Döviz sıkıntısı vuruyor haliyle. Oldu ki gelecek olursa yakında devletin ciddi teşviğine de ihtiyaç var derdim ama çifte zarar onlara da. Hatta 3 yollu bir zarar:
-MTV ve ÖTV geliri araçtan kesilecek
-Benzin olmayınca oradaki vergi kazancı da gidecek
-Para verip de teşvik sunarsa cebe zaten ek para girmezken üstüne para çıkacak.
Yani devletin el atması zor. Anca halkı düşünecek olurlarsa olabilir. Satış sayıları inanılmaz derecede düşük geliyor :( Sanırım 772 bine 4,5 bin gibi bir değer (ve hibrid asıl satılan zaten)
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haberelectro 1 yıl
Hibridlerin çağı geldi, tam elektrik beklesin biraz.
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ceo-tr 1 yıl
Türkiyede fiyatlar yüzünden alınabilecek elektrikli araç

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atilasat 1 yıl
yaşım 40'a dayandı, henüz bir otomobilim olmadı. eğer olursa kesinlikle elektrikli olacak.
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tahir40 1 yıl
Elektriğin çoğunu doğalgaz ve kömürden ürettiğimiz sürece hibrit olsa ne olur, komple elektrikli olsa ne olur...
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BekirTemel 1 yıl
chr teşvikli haliyle 125 bin papel mi, al bunu sonra ailece sığama, demek ki yanlışlıkla geniş konforlu bir araç olsa 200 bini bulacak.
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