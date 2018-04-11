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2019 Audi A6 Avant, sportif görünümüyle tanıtıldı

Sedan modelinin ardından oyuna katılan 2019 Audi A6 Avant modeli hiç olmadığı kadar sportif bir görünüme sahip. İşte gelişmiş teknolojilerin ve hafif hibrit sistemin yer aldığı aracın tüm özellikleri:
1 yıl
2,7b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Audi A6 Avant, sportif görünümüyle tanıtıldı
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2019 model yılı için hazırlanan Audi A6 sedan modelinin tanıtılmasının ardından, şimdi de en az kardeşi kadar etkileyici bir tasarıma sahip olan A6 Avant modeli oyuna dahil oldu. İşte 2019 Audi A6 Avant modelinin özellikleri:

Daha önce karşımıza çıkan sedan modelindeki değişimin ayak izlerini takip eden A6 Avant, oldukça geniş çerçeveli bir ön ızgaraya ve genele yayılmış kaslı bir yapıya sahip. Kullanışlılık odaklı olmasına rağmen, arkaya doğru eğim kazandırılan ve yatık D sütunu sayesinde spor bir görünüm kazanmaktan da geri kalmamış.

Dış tasarımdan başlayacak olursak, 2019 Audi A6 Avant modelinin üst seviye versiyonlarında HD Matrix LED farlar ve gündüz farları standart olarak geliyor. Aracın sahip olduğu bu spor tasarımın sadece görünümle sınırlı olmadığını belirten Audi, bu sayede 0.27 gibi önemli bir sürtünme katsayısına sahip olduğunun altını çiziyor.

Kabin tasarımı 

Kabin tarafına geçtiğimizde ise sedan modelinden aşina olduğumuz üç ekranlı bilgi-eğlence sistemi bizleri karşılıyor. Bu sistemde, 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı, 10.1 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve hemen altında yer alan klima gibi kontrollerin yapıldığı 8.6 inç boyutundaki ekran görev yapıyor.

Deri ve ahşap malzemelerin dahil olduğu iç tasarımda kaliteden ödün vermeyen 2019 Audi A6 Avant modelinde, ısıtma, soğutma ve masaj özelliğine sahip ön koltuklar da tercih edilebiliyor. Tercih edilebilen diğer özellikler arasında baş üstü göstergesi, panoramik sunroof, 19 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi ve hava iyonizerine sahip olan bir paket yer alıyor.

Bagaj kapasitesi 

Tabii ki Avant modelinin getirdiği en büyük avantajlardan biri olan bagaj kapasitesinden bahsetmemek olmaz. Audi’nin yaptığı açıklamaya göre, normalde 565 litre olan bu kapasite arka koltuklar katlandığında kolaylıkla 1,680 litreye çıkarılabiliyor. Diğer özellikler arasında elektrikli bagaj kapağı ve bagajdaki malzemeleri güvene alan raylı parmaklıklar yer alıyor.

Motor seçenekleri 

Motor yelpazesinin ve teknik detayların paylaşılmadığı araçta, bu seçeneklerin sedan modelinin bir yansıması olacağı düşünülüyor. Dolayısıyla, kaputun altında 340 beygir güç ve 500Nm tork üreten 3.0 litre TFSI, 286 beygir güç ve 620Nm tork üreten 3.0 litre TDI motor görmemiz muhtemel. 48V hafif hibrit teknolojisine sahip olan bu iki sistemde de, start/stop ve rejeneratif fren sisteminden sağlanan enerji lityum iyon bataryaya aktarılıyor. Böylece küçümsenmeyecek derecede bir yakıt verimliliği sağlanmış oluyor.

Teknolojiler

2019 Audi A6 Avant modelinde adaptif havalı süspansiyon ve spor süspansiyon başta olmak üzere 4 farklı süspansiyon tercih edilebiliyor. Ayrıca, tercih listesinde yer alan dört tekerden yönlendirme sistemi de manevra kabiliyetine önemli ölçüde katkı sağlıyor. A8 modelinde olduğu gibi A6 Avant’ta da pek çok yüksek teknolojili sürücü asistan sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler 5 radar sensör, 5 kamera, 12 ultrasonik sensör ve bir lazer tarayıcı ile destekleniyor.

Önümüzdeki aylarda satışa çıkacak olan 2019 Audi A6 Avant modeliyle ilgili fiyat bilgisinin de ilerleyen zamanlarda netleşmesi bekleniyor.


https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/avant-garde-the-new-audi-a6-avant-10086 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 1 yıl en beğenilen
Süper görünüyor. Şu vergiler olmasaydı böyle bir arabamız olaydı n'olacak tı sanki.
4 Yanıt Yanıtla +21
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Ezio Da Firenze 1 yıl General.
Symbol aldığımız paraya A6 aldığımızı düşünsene, çıldırırsın
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zwartevis 1 yıl
SW sınıfının tartışmasız kralı.
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1 Avatar
delimsirek 1 yıl
harikulade
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Bay Robot 1 yıl hollowman_
O ÖTV’nin saraylara gemiciklere ve daha nicelerine gittiğini bilmeyen birinin hezeyanı arkadaşlar okumayın...
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silver1978 1 yıl
Tr de anca yotube dan videosunu izleriz artık.
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haberelectro 1 yıl
Bu sinifin en guzeli suan bu.
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zibidi gonzales 1 yıl
Satılık hayaller
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emreee85 1 yıl
Muhteşem olmuş. Hayallerde artık :)
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jimhendrix 1 yıl
şimdi o direksiyon nedir ya? spor mu şimdi o.
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BekirTemel 1 yıl
yeni direksiyon simidi müthiş olmuş
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12 Angry Men 1 yıl
Araba harıka ama turkıye de oldugumuz ıcın asla alamayacagız. Bunu almak ıcın turkıye de zengın olman lazım ki bu arbaya servet odeyesın. Ama yurt orta halli sıradan insanlar alıp bınebılıyorlar.
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homebird 1 yıl
Markaya özgü çizgiler olsun ama bu kadarı da bayıyor yani. Modelleri ayıramaz olduk birbirinden.
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2019 audi a6 avant, audi a6 station wagon ve
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