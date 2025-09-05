Avrupa’nın batarya üreticileri acil destek istiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa’nın önde gelen batarya üreticileri, üretim zorlukları ve artan rekabet karşısında acil destek çağrısı yaptı. ACC, Verkor ve PowerCo, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 12 Eylül’de yapılacak toplantı öncesi durumlarının kritik seviyede olduğunu duyurdu.

Stellantis, Mercedes-Benz ve Total ortaklığıyla faaliyet gösteren ACC, Renault’un yatırım yaptığı Verkor ve Volkswagen’in yan kuruluşu PowerCo’nun CEO’ları yerel üretime yönelik acil ve hedefe yönelik destek sağlanmadığı takdirde Avrupa’nın kritik bir teknolojide bağımsızlığını kaybetme riski ile karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

AB’de batarya alarmı

Fransa, Almanya ve İspanya’da faaliyet gösteren batarya hücresi üreticilerinin CEO’ları, Avrupa’da dayanıklı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir batarya ekosistemi oluşturma taahhüdünde bulunduklarının da altını çiziyor.

Bataryalar, Avrupa otomotiv sektörü ve sıfır emisyonlu ulaşıma geçişin merkezinde yer alıyor. Aynı zamanda Avrupa’nın güvenliği için de hayati öneme sahip. Günümüzde dünya genelinde bataryaların yüzde 99’u Avrupa dışı şirketler tarafından üretiliyor. Bu durum, 13 milyondan fazla kişinin çalıştığı ve 800 milyar euro büyüklüğündeki Avrupa otomotiv endüstrisini Asya’ya bağımlı hale getiriyor. ABD ve Çin’in yerel üretime ciddi teşvikler sunduğu bir dönemde, Avrupa üreticileri hâlâ ölçek büyütme aşamasında ve olgunlaşmadan önce rekabette geri kalma riski taşıyor.

Destek yeterli değil

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre eylemsizlik durumunda Avrupa değer zincirine yapılan yatırımların boşa gitmesi, 250 milyar euro büyüklüğündeki pazarın Asya ithalatına kayması, otomotiv sektöründe stratejik savunmasızlık ve kritik teknolojilerde Avrupa dışı tedarikçilere bağımlılık ile yüzleşilecek.

Mart ayında iflas eden İsveçli Northvolt örneğini hatırlatan üç şirket, Avrupa’nın stratejik özerkliğinin tehlikede olduğunu vurguladı. Şirketler, ABD ve Çin’in yerel üretime verdiği devasa sübvansiyonları örnek gösteriyor ve Avrupa’nın henüz gelişim aşamasındaki üreticilerinin bu süreçte rekabette geri kalacağını belirtiyor.

Avrupa Komisyonu, mart ayında açıkladığı acil destek planı ile 3 milyar euro kaynak ayırmış ve Temmuz’da 852 milyon euro tutarında ilk yardım dilimini dağıtmıştı. Ancak bu destek, şirketlerin hedeflerine ulaşması için yetersiz kalıyor. Uzmanlar, ABD’deki enflasyonu azaltma yasası (IRA) benzeri bir destek paketinin getirilebileceğini söylüyor.

