Tesla’dan Elon Musk’a 1 trilyon dolarlık tarihi ödeme planı

Tesla, CEO Elon Musk için tarihin en büyük şirket yöneticisi ödeme planını gündeme aldı. Şirket yönetim kurulu tarafından önerilen ve 1 trilyon dolar değerine ulaşabilecek bu paket, Musk’ın önümüzdeki yıllarda Tesla’yı yalnızca bir otomobil üreticisinden çok daha öteye taşıması için hazırlanmış durumda.

Bazı şartlar var

Yeni plan, 10 yıllık bir dönemi kapsıyor ve Musk’ın ödeme hakkını kazanabilmesi için yerine getirmesi gereken son derece iddialı hedefler bulunuyor. Bu hedefler arasında Tesla’nın robotaksi işini büyütmesi, yapay zeka destekli ürünlerde ilerleme kaydetmesi ve şirketin piyasa değerini bugünkü yaklaşık 1 trilyon dolardan en az 8,5 trilyon dolara çıkarması yer alıyor.

Eğer plan onaylanırsa, Musk’ın Tesla’daki hisse payı en az yüzde 25’e yükselecek. Bu oran, Musk’ın uzun süredir istediğini açıkça dile getirdiği bir kontrol seviyesine karşılık geliyor.

Önceki ödeme iptal edilmişti

Tesla, daha önce 2018’de Musk için hazırlanan ve 50 milyar doları aşan ödeme planını yürürlüğe sokmuştu. Ancak bu paket, mahkeme tarafından iptal edilmişti. Şirketin söz konusu karara itiraz süreci devam ederken, yönetim kurulu geçtiğimiz aylarda Musk’a 29 milyar dolarlık geçici bir hisse ödülü de vermişti.

Yeni öneri ise Musk’ın Tesla üzerindeki hâkimiyetini daha da pekiştirirken, şirketin yapay zekâ ve robotik gibi alanlara yönelme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Öte yandan, Tesla’nın son aylarda hisse değerinde yüzde 16 düşüş yaşaması, bu tür iddialı hedeflerin hayata geçirilmesini daha kritik hale getiriyor.

Musk, SpaceX, xAI, Neuralink ve The Boring Company gibi dört farklı şirketin daha başında olsa da, Tesla’nın geleceğini şekillendirmeye devam edeceğini vurguluyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, önümüzdeki beş yıl boyunca Tesla’nın başında kalmaya kararlı olduğunu belirtmişti.

