2019 Mazda 3 ve MX-5 yeni gövde kitiyle Tokyo'da sergilenecek

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Geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan 2019 Mazda 3’ü görücüye çıkaran Japon üretici, önümüzdeki ay kapılarını açacak Tokyo Auto Salon’u da boş geçmeyecek. Markanın sürprizleri arasında yeni Mazda 3, MX-5, CX-5 ve CX-8 modellerini daha cazip hale getiren yeni gövde kitleri bulunuyor.

Japon markanın geçtiğimiz ay Los Angeles’ta tanıttığı çiçeği burnunda modeli yeni Mazda 3, Tokyo’daki fuarda Custom Style paketiyle görücüye çıkacak. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan hatchback modele getirilecek aerodinamik tasarım paketi içerisinde yeni marşpiyeller, parlak siyah arka difüzör ve ön tampon lipi gibi parçalar yer alıyor. 18 inçlik BBS jantların üzerine oturtulan aracın iç tarafta spor pedallar ve özel paspaslarla güncellendiği de gelen bilgiler arasında.

Mazda MX-5'e çıkarılabilir karbon fiber tavan

Mazda’nın Tokyo fuarındaki sürprizlerinden bir tanesi de MX-5’in hard top türevi olacak. Bu türev, çıkarılabilir karbon fiber tavanın yanı sıra ön tampon lipi, yeni marşpiyeller, 16 inçlik Rays jantlar, ön çekme kancası, Recaro koltuklar ve alüminyum pedallar ile farkını ortaya koyacak. Performans tarafında ise yeni volan, yüksek performans hava filtresi ve sınırlı kaymalı diferansiyel gibi güncellemeler alacak.

Japon üretici aynı zamanda SUV sınıfındaki temsilcileri CX-5 ve CX-8’i de kozmetik açıdan güncelleyecek. 20 inçlik alüminyum jantlar, alüminyum pedallar, ışıklı kapı eşiği plakaları ve koku giderme özelliğine sahip paspaslar bu güncellemeler arasında yer alacak. Tokyo Auto Salon 11 Ocak tarihinde başlayıp 13 Ocak’ta son bulacak.

https://jalopnik.com/the-mazda-miata-gets-a-carbon-fiber-removable-hardtop-1831210238