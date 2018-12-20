Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Mazda 3 ve MX-5 yeni gövde kitiyle Tokyo'da sergilenecek

Japon markanın önemli temsilcilerinden 2019 Mazda 3 ve MX-5'in yeni aksesuarları arasında aerodinamik parçalar yer alıyor. Ayrıca MX-5 için hazırlanan çıkarılabilir karbon fiber tavan dikkat çekiyor.
5 ay
6,9b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 Mazda 3 ve MX-5 yeni gövde kitiyle Tokyo'da sergilenecek
Tam Boyutta Gör
 

Geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan 2019 Mazda 3’ü görücüye çıkaran Japon üretici, önümüzdeki ay kapılarını açacak Tokyo Auto Salon’u da boş geçmeyecek. Markanın sürprizleri arasında yeni Mazda 3, MX-5, CX-5 ve CX-8 modellerini daha cazip hale getiren yeni gövde kitleri bulunuyor.

Japon markanın geçtiğimiz ay Los Angeles’ta tanıttığı çiçeği burnunda modeli yeni Mazda 3, Tokyo’daki fuarda Custom Style paketiyle görücüye çıkacak. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan hatchback modele getirilecek aerodinamik tasarım paketi içerisinde yeni marşpiyeller, parlak siyah arka difüzör ve ön tampon lipi gibi parçalar yer alıyor. 18 inçlik BBS jantların üzerine oturtulan aracın iç tarafta spor pedallar ve özel paspaslarla güncellendiği de gelen bilgiler arasında.

Mazda MX-5'e çıkarılabilir karbon fiber tavan 

Mazda’nın Tokyo fuarındaki sürprizlerinden bir tanesi de MX-5’in hard top türevi olacak. Bu türev, çıkarılabilir karbon fiber tavanın yanı sıra ön tampon lipi, yeni marşpiyeller, 16 inçlik Rays jantlar, ön çekme kancası, Recaro koltuklar ve alüminyum pedallar ile farkını ortaya koyacak. Performans tarafında ise yeni volan, yüksek performans hava filtresi ve sınırlı kaymalı diferansiyel gibi güncellemeler alacak.

Japon üretici aynı zamanda SUV sınıfındaki temsilcileri CX-5 ve CX-8’i de kozmetik açıdan güncelleyecek. 20 inçlik alüminyum jantlar, alüminyum pedallar, ışıklı kapı eşiği plakaları ve koku giderme özelliğine sahip paspaslar bu güncellemeler arasında yer alacak. Tokyo Auto Salon 11 Ocak tarihinde başlayıp 13 Ocak’ta son bulacak.


https://jalopnik.com/the-mazda-miata-gets-a-carbon-fiber-removable-hardtop-1831210238 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erdem552 5 ay en beğenilen
Mazdalar tasarım olarak hep hoşuma gitmiştir. Çok güzel çizgi ve kıvrımları var bence. Kısık gözlü farlar da çok hoş duruyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bloodin 5 ay
Skyactive-X motordan bahsedilmemiş :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
al-ozaria 5 ay
Mazda 3 Sedan'dan vazgeçilmesi saçma bir karar olmuş. (En azından Tr'de yok.)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 4 ay al-ozaria
mazda 3 sedan 2019 (fastback) gelmeyecek mi türkiye ye?
bu bilgiye nereden ulaştınız acaba ?
teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 5 ay en beğenilen
Mazdalar tasarım olarak hep hoşuma gitmiştir. Çok güzel çizgi ve kıvrımları var bence. Kısık gözlü farlar da çok hoş duruyor.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay DH ziyaretçilerine Glovo’da 20 TL indirim 5 ay Gameloft, ödüllü SongPop geliştiricisini satın aldı 5 ay LEGO The Lord of the Rings oyunu Steam üzerinde ücretsiz 5 ay Apple’ın Everyone Can Code girişimine ülkemizden 11 okul dahil oldu 5 ay Windows Sandbox ile şüpheli uygulamaları izole edebileceksiniz 5 ay Moto G7 serisinin basın görseli internete sızdırıldı 5 ay Men in Black International'ın ilk fragmanı yayımlandı 5 ay Xbox Live Gold Ocak 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 5 ay Galaxy S10 serisinin isimleri ortaya çıktı: S10 Lite, S10 Plus ve S10 Edge 5 ay Resident Evil 2 demosu ortaya çıktı: İşte detayları 5 ay LG’den FreeSync destekli 32 inçlik oyuncu monitörü 5 ay Merakla beklenen Steam Kış İndirimleri başladı 5 ay Facebook, Netflix ve Spotify’a verdiği kişisel mesajları okuma iznini izah etmeye çalıştı 5 ay Mercedes ve BMW, yeni teknolojiler için işbirliğini değerlendiriyor 5 ay Google One depolama platformu ülkemize de geliyor 5 ay Türkiye’de ilk Bitcoin ATM’si kuruldu 5 ay Yeni nesil iPhone'lar tamamen su geçirmez olabilir 5 ay Yeni yıla yepyeni bir stil ile girmeye hazır mısınız? 5 ay Apple, kutudan bükülmüş şekilde çıkan iPad Pro'ları kusurlu olarak görmüyor 5 ay Google Fotoğraflar artık bir albüme 20.000 fotoğraf eklenmesine izin veriyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN 2019 Mazda 3 ve MX-5 yeni gövde kitiyle Tokyo'da sergilenecek Sonraki Kullanımı kolay video düzenleme yazılımı: Logitech Capture 5 ay iPhone Xs vs iPhone XR kamera özellikleri karşılaştırması 5 ay Çinli Gionee resmen iflas etti 5 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı 5 ay En iyi ücretsiz video dönüştürme programı 2019 5 ay Yeni Hellboy filminden ilk fragman geldi 5 ay Yeni Hometech bilgisayarlar satışa sunuldu 5 ay Apple Watch görme engelliler için daha kullanışlı hale getiriliyor 5 ay Uydu görüntülerinden güneş paneli bulan yapay zeka geliştirildi 5 ay Apple, kullanıcıların uygulama içi satın alımları hediye etmelerine izin verecek 5 ay Xiaomi, Mi Play isimli akıllı telefonunun posterlerini paylaştı 5 ay Spigen Telefon Aksesuarları Çekilişi! 5 ay Casper'ın G serisi yeni akıllı telefonunun çizimleri sızdırıldı 5 ay Google, Play Store'daki sahte değerlendirmeleri kaldırdı 5 ay MediaMarkt'ın Teknosa'yı satın alma görüşmeleri sona erdi 5 ay Xbox One için üretilen Razer Turret fare-klavye seti satışa çıkıyor 5 ay Huawei gelecek yıl 250 milyon telefon satışı hedefliyor 5 ay Türkiye'de de satılan 2019 Suzuki Jimny'de kritik bir hata tespit edildi 5 ay IATA, hava yolu şirketlerinin türbülans verilerini paylaşabileceği platformu tanıttı 5 ay Philips yüzde 85 dönüştürülebilir malzemeden imal ettiği monitörünü tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim