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Türkiye'de de satılan 2019 Suzuki Jimny'de kritik bir hata tespit edildi

Dünyada yılın otomobili ödülleri için ABD'de test edilen 2019 Suzuki Jimny'nin otonom acil durum freni sorunlu çıktı. Aracın denge kontrol sistemini de etkileyen bu hata Suzuki'nin canını sıkacak.
5 ay
19,4b
2
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de de satılan 2019 Suzuki Jimny'de kritik bir hata tespit edildi
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Geçtiğimiz hafta Türkiye’de 151 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan 2019 Suzuki Jimny’de kritik bir hata tespit edildi. Söz konusu hata, küçük arazi aracının dünyada yılın otomobili ödülleri için test edildiği esnada ortaya çıktı.

Aşağıdaki videoda izleyeceğiniz görüntüler test için ABD’ye gönderilen araçlardan birine ait. Aracın sürücü koltuğunda Avustralya merkezli otomobil medyası Car Advice’ın editörü Joshua Dowling oturuyor. Hafif bir viraja girildiği anda 2019 Suzuki Jimny’nin otonom acil durum freni yandaki bariyeri başka bir araçmış gibi algılıyor ve devreye girerek aracı durmaya zorluyor. Bu durum, aracın denge kontrol sistemine de etki ederek adeta bir beşik gibi sallanmasına neden oluyor.

Aynı hata farklı noktalarda tekrar etmiş 

Yaşadığı bu sorunu kayda alan Joshua Dowling, aynı yerden tekrar tekrar geçtiğini ve her seferinde aynı problemi yaşadığını belirtiyor. Otonom acil durum freninin yolun başka noktalarında da hatalı olarak devreye girdiğini fakat en belirgin noktanın burası olduğunu ifade ediyor. Üstelik söz konusu hata, ABD’de test için gönderilen 2 araçta da yaşanmış. Akıllara seri üretim hatası ihtimalini getiren bu durum, 2019 Suzuki Jimny’den fazlasıyla umutlu olan Japon üreticinin canını sıkacak gibi görünüyor.

Car Advice’ın yaşanan sorunu baş mühendis Hiroyuki Yonezawa’ya bildirmesinin ardından Suzuki tarafından ABD’ye iki mühendis gönderildi. Japon üretici söz konusu hata için bir yazılım güncellemesinin söz konusu olabileceğini belirtti. Ancak güncellemenin ne zaman yapılacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.


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AirSupport 5 ay en beğenilen
Fiyatı mıymış?
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SuperchargerrEgeaa 4 ay
Suzuki çok çirkin araçlar yapıyor. O kadar para verecin beşik gibi sallanıcan vs vs... daha ucuza Egea rahmet okutur buna RAHMET. Suzuki gitsin motosiklet yapsın
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shadowtr 4 ay
Bizim sanayide sökerler bunun otonom fren sistemini.

Bilirsiniz sıkıntı çıkaran sistemler itinayla devre dışı bırakılır bizim sanayi bölgelerinde...
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darkd66 4 ay
otomatik fren devreye girdiği zaman ekrandaki gösterge kırmızı oluyor ve uyarı işareti çıkıyor. bu araçta göstergede bir değişiklik olmuyor gördüğüm kadarıyla. o iki araca özel bir sorun olabilir.
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WarSaw 4 ay
bişey olmaz seramik koruma yada 1 servis bakımını ücretsiz verirler olur biter
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elcas 5 ay
tamamı hata zaten.
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candan mühendislik 5 ay
Suziki vitara ve diğer modeller hakkında LPG montajlarında herhangi bir problem yaşamadık ve görmedik. Lakin Suziki dizel fiyatlarını benzine göre orantısız yükseltmesi bu şekilde tepkilere yol açıyor.
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sarge61 5 ay
Herşey tamam güzel araç da o fiyat nedir öyle? 130nm tork, boyundan büyük tüketim, sınıfı ve özellikleriyle vs. 40 bin lira edecek araç.
Bizi kıskanan Almanya'da bile 17.000 euroyken 152.000 tl nedir? Çoğu saraya vergi herhalde, en azından itibarda öndeyiz.
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loutrec_ 5 ay
Sanki arabadan çok kamerayı bilinçli olarak sallıyor gibi geldi.
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manisa_tr 5 ay
bu sıralarda bu moda: arıza çıktımı yazılım güncellenecek de topu at.
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Sönmeyen Arıza Lambası. 5 ay manisa_tr
Arabalardaki çoğu sistemin temelinde yazılım olduğu için olabilir mi ?
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DH Misafiri 5 ay
Lada 4*4 alırım daha iyi
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