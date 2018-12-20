Türkiye'de de satılan 2019 Suzuki Jimny'de kritik bir hata tespit edildi

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Geçtiğimiz hafta Türkiye’de 151 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan 2019 Suzuki Jimny’de kritik bir hata tespit edildi. Söz konusu hata, küçük arazi aracının dünyada yılın otomobili ödülleri için test edildiği esnada ortaya çıktı.

Aşağıdaki videoda izleyeceğiniz görüntüler test için ABD’ye gönderilen araçlardan birine ait. Aracın sürücü koltuğunda Avustralya merkezli otomobil medyası Car Advice’ın editörü Joshua Dowling oturuyor. Hafif bir viraja girildiği anda 2019 Suzuki Jimny’nin otonom acil durum freni yandaki bariyeri başka bir araçmış gibi algılıyor ve devreye girerek aracı durmaya zorluyor. Bu durum, aracın denge kontrol sistemine de etki ederek adeta bir beşik gibi sallanmasına neden oluyor.

Aynı hata farklı noktalarda tekrar etmiş

Yaşadığı bu sorunu kayda alan Joshua Dowling, aynı yerden tekrar tekrar geçtiğini ve her seferinde aynı problemi yaşadığını belirtiyor. Otonom acil durum freninin yolun başka noktalarında da hatalı olarak devreye girdiğini fakat en belirgin noktanın burası olduğunu ifade ediyor. Üstelik söz konusu hata, ABD’de test için gönderilen 2 araçta da yaşanmış. Akıllara seri üretim hatası ihtimalini getiren bu durum, 2019 Suzuki Jimny’den fazlasıyla umutlu olan Japon üreticinin canını sıkacak gibi görünüyor.

Car Advice’ın yaşanan sorunu baş mühendis Hiroyuki Yonezawa’ya bildirmesinin ardından Suzuki tarafından ABD’ye iki mühendis gönderildi. Japon üretici söz konusu hata için bir yazılım güncellemesinin söz konusu olabileceğini belirtti. Ancak güncellemenin ne zaman yapılacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.