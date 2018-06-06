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2019 Peugeot 508 station wagon ortaya çıktı

2019 Peugeot 508 SW resmi olarak tanıtıldı. 508 sedanın büyük beğeni toplayan tasarımını kusursuz bir şekilde station wagon formuna harmanlayan 508 SW'nin detayları haberimizde. İşte Peugeot 508 SW:
11 ay
9,9b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Peugeot 508 station wagon ortaya çıktı
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Şubat ayında resmi olarak tanıtılan ve tasarımıyla büyük beğeni toplayan yeni nesil Peugeot 508’in station wagon türevi de nihayet ortaya çıktı. İç ve dış yüzünde 508 sedanın sahip olduğu şık tasarımı başarılı bir şekilde station wagon’a harmanlayan 2019 Peugeot 508 SW’nin satışlarına önümüzdeki yıl kademeli olarak başlanacak. İşte tüm detaylarıyla 2019 Peugeot 508 SW:

1.42 metre yüksekliği ile sedan versiyonunun alçak görünümünü devam ettiren yeni Peugeot 508 SW, selefiyle kıyaslandığında 60 mm daha alçak bir gövdeye sahip. 4.78 metre uzunluğuyla da sedan modelden 3 cm daha uzun, fakat selefinden 5 cm daha kısa olarak öne çıkıyor. Ön ucundan başlayarak B sütununa kadar 508 sedanla aynı görünümü paylaşan station wagon’un arka kısmında kendine has detaylar baş gösteriyor. Tıpkı 508 sedan modelinde olduğu gibi kapılardaki çerçevesiz camlar dikkat çekiyor. Uzun çatısı sayesinde de arka kısımdaki yolcular için sedana göre çok daha iyi bir baş mesafesi sunuyor.

Gelelim station wagon tercih eden müşterilerin en çok ilgilendiği özelliklerden biri olan bagaj kapasitesine. 2019 Peugeot 508 SW’nin elektrikli ve hands-free olarak tercih edilebilen bagaj kapağı 530 litrelik bir alana açılıyor. Selefine kıyasla 30 litre daha küçük olan bu alan, sınıfında lider konumda olan Skoda Superb’in de 130 litre altında. Bunu aracın alçak yapısının getirdiği bir dezavantaj olarak görmek mümkün.

Magic Flat” özelliğine sahip arka koltukların katlanması sayesinde bagaj kapasitesi 1,780 litreye kadar ulaşıyor. Bu da yeni 508 SW’yi Volkswagen Passat Estate ile kafa kafaya getiriyor. Pratik olması için özen gösterilen yükleme eşiğinin de sedan modelinden 6 cm daha aşağıda ve 2.4 cm daha geniş olduğu söyleniyor. Bu eşiğin zamanla yıpranmaması adına paslanmaz çelik malzeme kullanıldığı belirtiliyor.

Kabin tarafında kaliteyi sonuna kadar hissettiren Peugeot 508 SW’de sedan modeldeki gibi son nesil i-Cockpit kullanılıyor. 3008 ve 5008 modellerinden aşina olduğumuz bu yeni nesil bilgi-eğlence sistemi içerisinde 10 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı ve 12.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli yer alıyor. Deri ve Alcantara malzemenin kullanıldığı konforlu koltuklar 5 farklı masaj fonksiyonu ile tercih edilebiliyor.

2019 Peugeot 508 SW’nin motor seçenekleri sedan modeliyle birebir örtüşüyor. Yelpazenin en tepesinde 225 beygir ve 180 beygir güç çıkışları bulunan 1.6 litrelik Puretech benzinli motor bulunuyor. Başlangıç seviyesinde yer alan 1.5 litrelik BlueHDi dizel motor 130 beygir güç üretiyor. 2.0 litrelik BlueHDi dizel motor ise sırasıyla 130, 160 ve 180 beygir güç çıkışlarına sahip. Bu motorlar 6 ileri manuel veya 8 ileri EAT8 otomatik şanzımanla eşleştirilebiliyor. 50 km elektrikli menzile sahip hibrid versiyonun da önümüzdeki yılın ikinci yarısında geleceği söyleniyor.

2019 Peugeot 508 SW modeli ilk olarak eylül ayındaki Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Fiyat bilgisinin de fuar esnasında duyurulması planlanıyor.


https://int-media.peugeot.com/en/new-peugeot-508-sw-n-breaking-codes Yorum Yaz
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Eyüp Can RKMZT 11 ay en beğenilen
Uçak gibi araba yapmışlar ayrıca çok güzel görünüyor umarım fiyat artışları etkilemez
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3.köprü 11 ay
Abi ben bunu trafikte gorsem dortluleri yakip hazir kıta saygi duruşunda bulunurum.
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MertDrx 11 ay
Aracın tasarımı baya bir özgün olmuş station wagona göre baya bir hoşuma gitti. Malesef TR'deki döviz kuru ve vergilerden dolayı fiyatları yüksek olacaktır.
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spirituals 11 ay
Peugeot son zamanlar çok iyi iş yapıyor. Eskiden Fransızların malzeme kalitesini pek beğenmeyen biriydim. Önce 308 e bindim. Algım yıkıldı resmen. Yol tutuşu konforu ve malzeme kalitesi harika. Özellikle kokpit tasarımı çok başarılı geldi. 3008 mesela. Oda çok güzel araç. 508 in incelemesini izledim biraz zaten aracın dış ve iç tasarımı çok iyi. Station kasa araçları çok beğenirim. Rs6 favorimdir. Bu araç da harika olmuş cidden uçak gibi. Bana göre Peugeot bu araca büyük motor seçeneği getirsin. V6 bile kurtarır. V8 olsa tadından yenmez.
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Sirrüs 11 ay
Offf offf!
Başka ne diyebilirim ki? İç dış muazzam fakat cam tavanın biraz daha büyük olmasını beklerdim.
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alp0007 11 ay
Station wagon yapıp bagajı küçültmek neyin kafası?
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false6 11 ay
Çok güzel olmuş, 100 bin keş veririm
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Melihdk 11 ay
Anlatmaya gerek yok 508 sw görüyorsunuz
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bericdondarrion 11 ay
açmayın şöyle konular moralim bozuluyor

orta kesimin alacağı araç değil, bekarım 4500 tl aylık gelirim var 2. el dacia bakıyorum
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ilteris_ 11 ay bericdondarrion
bizim eve çift maaş sizinkinin 4 katı para giriyor 2 aylık bebek var. biz de anca hayalini kuruyoruz böyle araçların :) maaşla lüks araç almak zor artık. ya banadan zengin olunacak ya da yılların birikim ve tasarrufunu gömeceksiniz bir arabaya
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Mendieta58 11 ay
Ülkemize gelmez gelsede satmaz.Insignia sw,talisman estate muazzam araçlar mesela ama onlarda yok.
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haberelectro 11 ay Mendieta58
İnsignia ST ve CT türkiyede satılıyor.
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3.köprü 11 ay
Abi ben bunu trafikte gorsem dortluleri yakip hazir kıta saygi duruşunda bulunurum.
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BOLDVIPER 11 ay
Çin de yıllanmış tasarımı nasıl yeni die yutturuyo bu ejo 308 i bu tasarimla satiyordu zaten
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