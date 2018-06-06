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2019 BMW X5 tanıtıldı; yeni arazi paketi ve daha fazlası

2019 BMW X5 modeli resmi olarak tanıtıldı. Dizel ve benzinli motorların sunulduğu aracın teknoloji tarafında pek çok yenilik var. İşte 2019 BMW X5'in tasarımından teknik özelliklerine tüm detaylar:
11 ay
20,2b
1
56
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 BMW X5 tanıtıldı; yeni arazi paketi ve daha fazlası
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Daha önceki açıklamalarında 2018’in X yılı olacağının sinyallerini veren Bavyeralı üretici, 2019 BMW X5 modeli üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı. Selefine göre daha uzun, daha geniş ve daha yüksek olan yeni BMW X5, Audi Q7 ve Volvo XC90 gibi rakipleriyle boy ölçüşmeye geliyor. İşte 2019 BMW X5 hakkındaki tüm detaylar:

2019 BMW X5 tasarımı

Bavyeralı üreticinin önemli silahlarından biri olan BMW X5, yeni tanıtılan modelle birlikte dördüncü nesline ulaştı. 2000 yılından bu yana 2.2 milyon satış rakamı elde eden SUV’un kabuğunda selefine göre gözle görülür değişimler mevcut. İlk göze çarpan detaylar arasında ön tasarımı domine eden krom böbrek ızgara ve geniş hava girişlerine sahip ön tampon oluyor. Yine ön tarafta yer alan yeni nesil far grubu da opsiyonel olarak lazer teknolojisiyle satın alınabiliyor. Omuz çizgisinin arka kapıdan itibaren yükseldiği 2019 BMW X5’in arka kısmında güncellenen yapısıyla LED stop lambaları, krom kaplama egzoz çıkışları ve spoiler dikkat çekiyor.

2019 BMW X5’in iki parçalı bagaj kapağı 640 litre kapasiteye sahip bir bagaja açılıyor. Selefine göre 10 litre daha az olduğunu gördüğümüz bu rakam, koltuklar katlandığında 1,860 litreye kadar ulaşabiliyor. Opsiyonel olarak “hands-free” özelliğiyle tercih edilebilen bagaj kapağı bu sayede pratikliği bir üst seviyeye taşıyor. Daha önce olduğu gibi 7 koltuklu yapının mevcut olduğu BMW X5’in bagaj kapasitesi daha küçük olmasına rağmen daha ferah bir ortam sunduğu söyleniyor.

2019 BMW X5’in kabin tarafında da çok daha modern bir görünümle karşı karşıyayız. Kullanılan malzemelerin kaliteyi daha üst seviyelere taşıdığı aracın konsol tarafındaki düğme ağırlıklı tasarım yerini daha sade bir görünüme bırakmış. iDrive bilgi-eğlence sisteminin yer aldığı BMW X5’in merkezine konumlandırılmış 12.3 inçlik bilgi eğlence ekranından dokunma, ses ve el hareketleri aracılığıyla pek çok işlev yerine getirilebiliyor. Bu ekranın solunda kişiselleştirilebilir dijital göstergelere sahip 12.3 inçlik gösterge paneli de yer alıyor. Bu iki ekran, BMW’nin şimdiye kadar kullandığı en büyük baş üstü göstergesi ile destekleniyor.

2019 BMW X5 motor seçenekleri 

Yeni BMW X5’in kaputunun altında başlangıç olarak dizel ve benzinli seçeneklerin sunulduğu 4 ünite bulunuyor. Benzinli tarafın giriş seviyesinde 340 PS güç ve 450 Nm tork üreten 3.0 litrelik sıralı altı silindir turbo motor yer alıyor. Bu ünite aracı 0’dan 100 km/s hıza 5.5 saniyede çıkarırken maksimum 243 km/s hıza ulaşabiliyor. Üst seviyede ise X5 xDrive50i adındaki çift turbo 4.4 litrelik V8 motor bulunuyor. 462 PS güç ve 650 Nm tork üreten bu ünite hızlanma süresini 4.7 saniyeye indirirken, maksimum hızı 250 km/s’ye taşıyor.

2019 BMW X5’in dizel tarafındaysa giriş seviyesinde 3.0 litrelik altı silindir turbo dizel ünite bulunuyor. Bu motor 265 PS güç ve 620 Nm tork üretiyor. Performans odaklı X5 M50d versiyonunda ise dört turbo destekli 3.0 litrelik altı silindirli motor 400 PS güç ve 760 Nm tork sağlayacak. Bu motora sahip BMW X5’in 0-100 km/s hızlanma süresi 5.2 saniye olacak. Tercih edilen tüm motorlarda 8 ileri otomatik şanzıman ve dört çeker sistem standart olarak sunulacak. Yüksek performanslı X5 M paketi ve plug-in hibrid gibi versiyonlar seriye daha sonra eklenecek.

2019 BMW X5 yeni arazi paketi 

Yeni BMW X5’te dinamik amortisör kontrol sistemi standart olarak sunulacak. Araç aynı zamanda dört tekerden yönlendirme ve sınırlı kaymalı diferansiyel ile satın alınabilecek. Dileyen müşteriler havalı süspansiyonları da tercih edebilecek. Bu sistem, yükleme esnasında kolaylık sağlamak için aracı alçaltırken, off-road yeteneğini güçlendirmek için 40 mm’ye kadar yükseltebilecek.

Bu yılın sonuna doğru Amerika’da satışına başlanacak 2019 BMW X5’in fiyatı henüz belli değil.


https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0281455EN/the-all-new-bmw-x5:-the-prestige-sav-with-the-most-innovative-technologies Yorum Yaz
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Giuliano Terraneo 11 ay en beğenilen
Euro 5.42. Ona gore hayal kurun😂
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Earth_Dreams 11 ay
Bu sinifta kimse yeni Volvo XC90 nin eline su dökemez.
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panter20 11 ay
o interioru yalarım
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Paetzold 11 ay
Sadece bakiyoruz elden birşey gelmiyor
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musetea 11 ay
Araba leeeeeş. Hormonlu BMW bu. Utanç verici
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200ugececekaga 11 ay
Bu nasil haber. Bmw makyaja gitmeden kasa degistiriyor kasa degisiminin sebebi ise yeni şasi ama haberde şasiden bahsedilmiyor.
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JanKlod 11 ay

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homebird 11 ay
Motor namına zerre yenilik yok
Artık yeni kasalı araçları, elektrik motoruyla, hiç değilse hybrit motor seçeneği İle tanıtmaları lazım.
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McLaren64 11 ay homebird
Yeni motorlar haftaya tanıtılacak 8 Serisi ve Kasım'da tanıtılacak X7'de ortaya çıkacak. X5'te 2019'da aynı yıl tanıtılacak Yeni X6'yla birlikte yeni motorları alacak. Bunun yanında hibrit ve elektrik motorlu X5'te olacak.
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207m 11 ay
İlk defa bir X5' i beğendim.
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lazloo 11 ay
Stelvio varken tip olarak hepsi tırt.
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aycibin 11 ay
arazide kullanan olur mu acaba?çünkü genelde düşük profil lastikle görmeye alıştığımız bir araçtır kendisi
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yirthan 11 ay
Ortaya tablet koymadığı için tebrik ediyorum.
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Witcher3 11 ay
Hay euro nuz batsın euro şu kadar euro bu kadar yahu sanki euro 4 olsa x5 alacaksınız 3 olsa x6 alacaksınız..ne kadar laf salatası yapan varsa bu forumda
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