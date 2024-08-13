KG Mobility (SsangYong), yeni nesil Actyon modelini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Action (aksiyon) ve young (genç) kelimelerinin birleşiminden oluşan Actyon ilk olarak 2005 yılında piyasaya sürülmüş ve Türkiye pazarında da satılmıştı. Bugün karşımıza çıkan yeni neslinin ise eskisiyle pek alakası yok. Tıpkı güncel modeller gibi markanın yeni tasarım dilini taşıyan coupe-SUV model daha çok Torres'in uzatılmış hali gibi görünüyor.

Elbette Torres ile arasında tasarım farklılıkları da mevcut. Öndeki LED ışık imzası, yeniden tasarlanan tamponlar ve daha eğimli arka camı bunlara örnek gösterebiliriz. Actyon'un tüm versiyonları 20 inç alaşımlı jantlarla geliyor. Söz konusu model; 4740 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2680 mm aks mesafesine sahip. Bu da demek oluyor ki daha uzun ve geniş bir model ancak aks mesafesi aynı.

Actyon'un iç mekanında son derece lüks bir yaşam alanı bizleri karşılıyor. Bolca deri malzeme, kırmızı ve siyah renkte tercih edilebilen süet malzemelerle kombine edilmiş. Buna ek olarak yer yer tercihe göre karbon fiber ve siyah ahşap döşemeler de karşımıza çıkıyor. Sürücünün önünde ise iki kollu direksiyon simidi ve 12.3'er inçlik iki ekrandan oluşan dijital panel görev yapıyor.

Tam Boyutta Gör 32 renkli ambiyans aydınlatması, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, kristal stili vites seçici ve birçok gelişmiş sürücü asistan teknolojisi de standart özellikler arasında yer alıyor. 668 litre bagaj hacmine sahip olan modelin arka koltukları katlandığında bu değer 1568 litreye kadar çıkıyor.

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KG Mobility Actyon'un kaputu altında 168 beygir güç ve 280 Nm tork üreten 1.5 litre GDi turbo dört silindirli benzinli motor görev yapıyor. Sadece 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilen model, tercihe göre önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor. Şimdilik %100 elektrikli güç aktarma sistemiyle ilgili bir bilgi yok ancak ilerleyen zamanda Torres EVX'i temel alan bir versiyon üretilebilir.

Actyon'un Güney Kore'deki fiyatları güncel kurla 24.775 dolardan başlıyor. Yeni nesil model yıl sonu itibarıyla farklı pazarlarda da satışa sunulacak.

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Yeni nesil SsangYong Actyon tanıtıldı