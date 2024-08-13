KG Mobility (SsangYong), yeni nesil Actyon modelini tanıttı

Elbette Torres ile arasında tasarım farklılıkları da mevcut. Öndeki LED ışık imzası, yeniden tasarlanan tamponlar ve daha eğimli arka camı bunlara örnek gösterebiliriz. Actyon'un tüm versiyonları 20 inç alaşımlı jantlarla geliyor. Söz konusu model; 4740 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2680 mm aks mesafesine sahip. Bu da demek oluyor ki daha uzun ve geniş bir model ancak aks mesafesi aynı.
Actyon'un iç mekanında son derece lüks bir yaşam alanı bizleri karşılıyor. Bolca deri malzeme, kırmızı ve siyah renkte tercih edilebilen süet malzemelerle kombine edilmiş. Buna ek olarak yer yer tercihe göre karbon fiber ve siyah ahşap döşemeler de karşımıza çıkıyor. Sürücünün önünde ise iki kollu direksiyon simidi ve 12.3'er inçlik iki ekrandan oluşan dijital panel görev yapıyor.
KG Mobility Actyon'un kaputu altında 168 beygir güç ve 280 Nm tork üreten 1.5 litre GDi turbo dört silindirli benzinli motor görev yapıyor. Sadece 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilen model, tercihe göre önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor. Şimdilik %100 elektrikli güç aktarma sistemiyle ilgili bir bilgi yok ancak ilerleyen zamanda Torres EVX'i temel alan bir versiyon üretilebilir.
Actyon'un Güney Kore'deki fiyatları güncel kurla 24.775 dolardan başlıyor. Yeni nesil model yıl sonu itibarıyla farklı pazarlarda da satışa sunulacak.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.