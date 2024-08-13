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    KG Mobility (SsangYong), yeni nesil Actyon modelini tanıttı

    SsangYong ya da yeni ismiyle KG Mobility, yeni modeli Actyon'u tanıttı. Markanın kendi evi Kore'de tanıtılan coupe-SUV model, tasarımından da anlaşılabileceği üzere Torres'i temel alıyor.
    Yeni nesil SsangYong Actyon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Action (aksiyon) ve young (genç) kelimelerinin birleşiminden oluşan Actyon ilk olarak 2005 yılında piyasaya sürülmüş ve Türkiye pazarında da satılmıştı. Bugün karşımıza çıkan yeni neslinin ise eskisiyle pek alakası yok. Tıpkı güncel modeller gibi markanın yeni tasarım dilini taşıyan coupe-SUV model daha çok Torres'in uzatılmış hali gibi görünüyor.

    Elbette Torres ile arasında tasarım farklılıkları da mevcut. Öndeki LED ışık imzası, yeniden tasarlanan tamponlar ve daha eğimli arka camı bunlara örnek gösterebiliriz. Actyon'un tüm versiyonları 20 inç alaşımlı jantlarla geliyor. Söz konusu model; 4740 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2680 mm aks mesafesine sahip. Bu da demek oluyor ki daha uzun ve geniş bir model ancak aks mesafesi aynı.

    Actyon'un iç mekanında son derece lüks bir yaşam alanı bizleri karşılıyor. Bolca deri malzeme, kırmızı ve siyah renkte tercih edilebilen süet malzemelerle kombine edilmiş. Buna ek olarak yer yer tercihe göre karbon fiber ve siyah ahşap döşemeler de karşımıza çıkıyor. Sürücünün önünde ise iki kollu direksiyon simidi ve 12.3'er inçlik iki ekrandan oluşan dijital panel görev yapıyor.

    Yeni nesil SsangYong Actyon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    32 renkli ambiyans aydınlatması, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, kristal stili vites seçici ve birçok gelişmiş sürücü asistan teknolojisi de standart özellikler arasında yer alıyor. 668 litre bagaj hacmine sahip olan modelin arka koltukları katlandığında bu değer 1568 litreye kadar çıkıyor.

    KG Mobility Actyon'un kaputu altında 168 beygir güç ve 280 Nm tork üreten 1.5 litre GDi turbo dört silindirli benzinli motor görev yapıyor. Sadece 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilen model, tercihe göre önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabiliyor. Şimdilik %100 elektrikli güç aktarma sistemiyle ilgili bir bilgi yok ancak ilerleyen zamanda Torres EVX'i temel alan bir versiyon üretilebilir.

    Actyon'un Güney Kore'deki fiyatları güncel kurla 24.775 dolardan başlıyor. Yeni nesil model yıl sonu itibarıyla farklı pazarlarda da satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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