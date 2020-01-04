AMD hisseleri tüm zamanların en yükseğinde

Akıllı telefon ve tablet tarafında beklediği hamleleri yapamayan ve masa üstü tarafında da sıkıntılar yaşayan AMD’nin satılma aşamasında olduğu 2012 yılında sıkça gündeme geliyordu. Samsung ve Apple gibi potansiyel alıcıların isminin geçtiği satış sürecinde JP Morgan danışman olarak görevlendirilmişti. Hisse senetleri ise 2$ gibi tarihi diplerde seyrediyordu.
Yükseliş sürüyor
Sonrasında ise adeta bir sihirli değnek değmiş gibi her şey tamamen tersine akmaya başladı. Lisa Su’nun yönetimi eline alması ve Jimmy Keller ile Raja Khoduri gibi isimlerin elini taşın altına koyması ile birlikte makus talih değişti.
Polaris ve Zen mimarilerinin beklendiği gibi verimli bir şekilde geliştirilmesi yatırımcıları da sevindirdi. 2016 yılında Radeon RX serisi piyasaya çıktı ve Rzyen işlemci ailesinin ön gösterimi gerçekleştirildi. 2017 yılında AMD hisseleri 10$ üzerine çıkmıştı.İlginizi Çekebilir En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X
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Grafik tarafında Vega mimarisi biraz hayal kırıklığı olsa da Navi ile AMD durumu toparladı gibi. Ryzen işlemci ailesi ise istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Gelecek yıllarda da AMD’nin süreci iyi bir şekilde yönetmesi bekleniyor.
Yaşanan olumlu gelişmeler hisse senetlerine de yansıdı. Önce 20$ barajını aşan AMD hisseleri sonrasında 30$ ve en sonunda 40$ seviyesini aşarak rekor kırmıştı. Bu hafta ise tüm zamanların rekoru geldi. Hisseler 48$ seviyesini gördü.
Önümüzdeki dönemde de hisselerin yükseliş içerisinde olması bekleniyor. AMD bu yıl TSMC’nin en büyük 7nm müşterisi olacak. Ayrıca Intel halen 10nm sürecinde mobil işlemcilerini verimliliğe oturtabilmiş değil. Masa üstü ise 2022 yılına sarkacak gibi. Yani AMD’nin önü açık.
Grafik tarafında ise Nvidia’nın Ampere hamlesi etkili olacak ancak PS5 ve Xbox Series X konsollarında AMD yongalarının kullanılacak olması yılın ikinci yarısında hareketlilik anlamına geliyor. Ayrıca Navi 2x amiral gemi mimarisinde RTX desteğinin sunulacak olması önemli bir avantaj daha sağlayacak. Yani yeni rekorlara hazır olmak gerekiyor.
https://wccftech.com/amd-broke-through-its-all-time-high-of-48-but-here-is-why-its-just-the-beginning/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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haber editörü : ryzen amerika amazonda en çok satan ilk 15 işlemci...
biri: ama ryzen ısınıyor yeaaaaa
haber editörü : amd hisseleri tarihinin en yüksek seviyesinde
biri: ama ryzen ısınıyor yeaaaaa
haber editörü : amd inteli hoplatıyor
biri: ama ryzen ısınıyor yeaaa
böyle gider....
İntel kalitesine sadece 199 dalirdan sahip olabilirsiniz..(fansiz halidir)..
Yongasetindeki verimli yongalar intel ve ati den
En fazla isinani da nvidia dan gelirdi..
İslemci gibi yongasetinde nm io zenhinlihi gini alanlara rekabeti ati getirdi.
Politika getegi ati gitti radeon kaldi.
Chipsetlere ati ismi tekrar gelse sahane olur
ATİ X670 SoC...
ATİ FSHP TR40X
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