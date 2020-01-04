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    AMD hisseleri tüm zamanların en yükseğinde

    Kötü yönetim nedeniyle bir dönem adı satış haberlerine bile karışan AMD bugün borsada rekor üstüne rekor kırıyor. 7 sene gibi bir sürede firma dipten zirveye çıkmayı başardı.
    2 hf.
    2,9b
    1
    28
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD hisseleri tüm zamanların en yükseğinde
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon ve tablet tarafında beklediği hamleleri yapamayan ve masa üstü tarafında da sıkıntılar yaşayan AMD’nin satılma aşamasında olduğu 2012 yılında sıkça gündeme geliyordu. Samsung ve Apple gibi potansiyel alıcıların isminin geçtiği satış sürecinde JP Morgan danışman olarak görevlendirilmişti. Hisse senetleri ise 2$ gibi tarihi diplerde seyrediyordu.

    Yükseliş sürüyor

    Sonrasında ise adeta bir sihirli değnek değmiş gibi her şey tamamen tersine akmaya başladı. Lisa Su’nun yönetimi eline alması ve Jimmy Keller ile Raja Khoduri gibi isimlerin elini taşın altına koyması ile birlikte makus talih değişti.

    Polaris ve Zen mimarilerinin beklendiği gibi verimli bir şekilde geliştirilmesi yatırımcıları da sevindirdi. 2016 yılında Radeon RX serisi piyasaya çıktı ve Rzyen işlemci ailesinin ön gösterimi gerçekleştirildi. 2017 yılında AMD hisseleri 10$ üzerine çıkmıştı.

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    Grafik tarafında Vega mimarisi biraz hayal kırıklığı olsa da Navi ile AMD durumu toparladı gibi. Ryzen işlemci ailesi ise istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Gelecek yıllarda da AMD’nin süreci iyi bir şekilde yönetmesi bekleniyor.

    Yaşanan olumlu gelişmeler hisse senetlerine de yansıdı. Önce 20$ barajını aşan AMD hisseleri sonrasında 30$ ve en sonunda 40$ seviyesini aşarak rekor kırmıştı. Bu hafta ise tüm zamanların rekoru geldi. Hisseler 48$ seviyesini gördü.

    Önümüzdeki dönemde de hisselerin yükseliş içerisinde olması bekleniyor. AMD bu yıl TSMC’nin en büyük 7nm müşterisi olacak. Ayrıca Intel halen 10nm sürecinde mobil işlemcilerini verimliliğe oturtabilmiş değil. Masa üstü ise 2022 yılına sarkacak gibi. Yani AMD’nin önü açık.

    Grafik tarafında ise Nvidia’nın Ampere hamlesi etkili olacak ancak PS5 ve Xbox Series X konsollarında AMD yongalarının kullanılacak olması yılın ikinci yarısında hareketlilik anlamına geliyor. Ayrıca Navi 2x amiral gemi mimarisinde RTX desteğinin sunulacak olması önemli bir avantaj daha sağlayacak. Yani yeni rekorlara hazır olmak gerekiyor.



    https://wccftech.com/amd-broke-through-its-all-time-high-of-48-but-here-is-why-its-just-the-beginning/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Doanc4n 2 hf. en beğenilen
    amd ye inanılmaz bir sepmatim var. pc kullanmadığım halde intele yaptıklarını (yapacaklarını) zevkle izliyorum :D
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sasuta 2 hf.
    AMD ATI'yi almadan önce en sağlam anakart yongalarını bugün ezeli rakibi olan nvidia yapıyordu ve çok sağlam bir ikili oluyorlardı. Hey gidi günler hey...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eskibirkurt 2 hf.
    ryzen ilk çıktığında amd hissesi almak vardı...

    haber editörü : ryzen amerika amazonda en çok satan ilk 15 işlemci...

    biri: ama ryzen ısınıyor yeaaaaa

    haber editörü : amd hisseleri tarihinin en yüksek seviyesinde

    biri: ama ryzen ısınıyor yeaaaaa

    haber editörü : amd inteli hoplatıyor

    biri: ama ryzen ısınıyor yeaaa

    böyle gider....
    Yanıtla
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    Timeguard 2 hf.
    3970x/AMD Radeon VII 16GB
    1 Yanıt Yanıtla
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    Relax Relax 2 hf. Timeguard
    Teşekkür ederim.
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    SturmpioneeR 2 hf.
    AMD hisselerine de hız aşırtma yapmış
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    selahattın ısık 2 hf. SturmpioneeR
    O halde patlamasi yakindir...
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    Fearless_tr 2 hf.
    Intel'in su anda piyasada rakibi olmadigini dusunsenize kim bilir fiyatlar ne olurdu :)))
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    MogoLKhan 2 hf. Fearless_tr
    1000₺ den iki çekirdek iki izlekli i3 ler birde bunları çok iyimiş gibi anlatan Youtuberler.
    Yanıtla
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    selahattın ısık 2 hf. Fearless_tr
    Pentium Gi 5460 G.O.LD...



    İntel kalitesine sadece 199 dalirdan sahip olabilirsiniz..(fansiz halidir)..
    Yanıtla
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    12 Angry Men 2 hf.
    Aynı başarıyı ekran kartı piyasasında da yakalasalar keşke.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    forvet09 2 hf. 12 Angry Men
    Ampere söylentisi doğru ise AMD nin işi zor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    sasuta 2 hf.
    AMD ATI'yi almadan önce en sağlam anakart yongalarını bugün ezeli rakibi olan nvidia yapıyordu ve çok sağlam bir ikili oluyorlardı. Hey gidi günler hey...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    selahattın ısık 2 hf. sasuta
    En saglami derken en isinani kastediyor olmalisin.

    Yongasetindeki verimli yongalar intel ve ati den

    En fazla isinani da nvidia dan gelirdi..

    İslemci gibi yongasetinde nm io zenhinlihi gini alanlara rekabeti ati getirdi.

    Politika getegi ati gitti radeon kaldi.

    Chipsetlere ati ismi tekrar gelse sahane olur



    ATİ X670 SoC...

    ATİ FSHP TR40X
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    Abstergo Industries 2 hf.
    AMD candır iyi ki var.
    Yanıtla +1
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    Deswaaa 2 hf.
    Hak eden kazanır intel ve nvidia tekelin den bizleri kurtardıkları için teşekkür ederim darısı sony ps başına
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    Musty3535123 2 hf.
    daha durun, bu ivme ile daha çok yükselir.
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    xtreme28 2 hf.
    JP Morgan yazısını okuyunca nedense aklıma Juan Pablo Montoya geldi kardeşler mi acaba
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    2930 kez okundu.
    14 yorum yazıldı.

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