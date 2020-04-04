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    2019'un en çok kullanılan dijital müzik sevisi Spotify

    Yapılan yeni bir araştırma, geçtiğimiz yıl en çok kullanılan dijital müzik servisinin Spotify olduğunu ortaya koydu. İkinci sırada ise Apple Music yer alıyor.
    4 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2019'un en çok kullanılan dijital müzik sevisi Spotify
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    Counterpoint Research tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2019 yılında dijital müzik servislerine abone olanların sayısı 2018'e kıyasla %32 oranında artarak 358 milyon kullanıcıya ulaştı.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Volkswagen ID.3'ün özelliklerini gösteren yeni videolar yayınlandı"

    Analistler, Spotify'ın %35 pazar payı ile lider konumda olduğunu belirtiyor. Apple Music %19'la ikinci sırada. Dijital müzik servisin ücretli abone sayısı yıllık %36 oranında büyüme gösterdi.

    2019'un en çok kullanılan dijital müzik sevisi Spotify
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    "Abone sayısı 450 milyona ulaşacak"

    Counterpoint Research bu yıl müzik servislerine abone olan kullanıcı sayısının %25 oranında artacağını ve 2020 sonuna kadar 450 milyon kullanıcıyı aşacağını öngörüyor.



    https://www.counterpointresearch.com/global-online-music-streaming-grew-2019 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bykrm (Kerim ---) 4 gün en beğenilen
    Spotify ses kalitesinde 1 numara diyen daha önce başka uygulama kullanmamış demektir.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün
    spotify ses kalitesi mi 1.numara :D dts nedir bilmez dolby atmos surrounded nedir bilmez, süper audio (sacd) nedir bilmez 128 ya da max 320 kbps lik mp3 e 1 numara der... Spotify bari hiç olmazsa flac ya da alac desteklese de azcik sound nedir duysaniz.
    spotify ses kalitesi mi 1.numara :D dts nedir bilmez dolby atmos surrounded nedir bilmez, süper audio (sacd) nedir bilmez 128 ya da max 320 kbps lik mp3 e 1 n...
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    fitamino (Olgun Portakal) 4 gün ssbrutality
    Hocam bu soylediklerin mevcut olsa bile takılan kulaklıklar belli:)
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    bullx 3 gün ssbrutality
    https://support.spotify.com/us/using_spotify/system_settings/high-quality-streaming/

    spotify 320 destekliyor.
    ben youtube music kullanıyorum onun kaç bilmiyorum ama...

    edit: 256 AAC imiş youtube, 320 mp3 e tekabül ediyormuş, zaten kullandığım kulaklıklarda bluetooth o kadar destekliyor.
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    Hemrety 4 gün
    Youtube Music en geniş kapsamlı müzik arşivine sahip. Spotify çok fazla kısıtlıyor kullanıcıyı. Çoğu remixi, amatör coverı ve şarkıyı, yerel müziği, 1900lerin şarkılarını, batı tarzı olmayan müziklerin çoğunu Spotifyda bulamıyorsun. Bunun üzerine bir de bir çok şarkıda region lock olayı var ki saçmalığın daniskası. Youtube Music arayüzünü düzelttiği anda Spotify aboneliğimi iptal ettirip geçeceğim.
    Youtube Music en geniş kapsamlı müzik arşivine sahip. Spotify çok fazla kısıtlıyor kullanıcıyı. Çoğu remixi, amatör coverı ve şarkıyı, yerel müziği, 1900lerin ş...
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    Görkem ! (Görkem ) 3 gün
    şahsen Türkiyede en aktif olanın spotify olduğuna hak veriyorum. banka kampanyası yapmadığı zamanı hatırlamıyorum. demek ki tüm dünyada bu şekilde aktifmiş..
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    AirSupport (SK ) 3 gün
    Spotify ses kalitesi olarak sonuncu sırada olabilir ama liste ve tasarım konusunda benim için 1 numara.



    Not: YT Premium ve Apple Music kullanıyorum.

    Spotify ses kalitesi için bir şey yapmadığı sürece dönmeyi düşünmüyorum.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 4 gün
    Sıpotifay ses kalitesinde bir numara yowww

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Stand Alone (The Power of Faith ) 4 gün
    Fiyatı pahalı kaldı artık, öğrenci kaydım olduğu için 10 TL gibi cüzi bir fiyata geliyor ve kullanıyorum. Apple Music ses kalitesinden daha başarılı. Aynı indirimi onda alsam hiç düşünmez Apple Music'e geçerdim. Bu kadar yaygın olması ise tamamen insanların birbirine viral reklam yapmış olmasından.
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    pcrex (önder çiftcan) 4 gün
    Ben geçenlerde aldığım jabra 75t ile beraber kullana bileceğim müzik uygulaması için Spotify ile deezeri premium deneme sürümlerini aldım. Karşılaştırıp birine devam edeceğim. Spotify ın ses kalitesi özellikle baslarda daha iyi bence ton ve detay olarak. Spotify ile devam etmeyi düşünüyorum.
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    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    ben spotfy ı herşeye terch ederim çünkü arayüzü çok kkolay
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    my precious (Ege Bey ) 4 gün
    Ben youtube vanced kullanıyorum gayet iyi arka planda müziktr dinleyebiliyorsun mis gibi uygulama.
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    The Hollow 4 gün
    Spotify'in fiyati sacma sapan bir hal alinca biraz daha fazla veririm TIDAL HiFi alirim demistim. Ses kalitesine onem verenlere kesinlikle TIDAL HiFi oneririm. Orta duzey 5.1 ses kartli bir kulakligim var. Onunla gayet tatmin edici bir ses kalitesi aliyorum. Hatta standart kulaklikta bile Spotify ile arasindaki ses kalitesi belli oluyor. Ayrica bonkor kampanyalariyla da cok takdir edilesi bir sirkettir. Yazilim tarafinda da oldukca iyiler. Tek eksigi Windows istemcisinde download/cevrimdisi dinleme ozelligi mevcut degil.
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    Rimesia (-- --) 4 gün The Hollow
    Bende Tidal alıp, spotify'i iptal ettirdim ama pişman oldum, Tidal her şeyiyle rezalet. Müziklerin çoğu yok. Uygulamasının kendisi yavaş, şarkıların yüklenmesi daha yavaş. İlk kez şarkının donduğunu gördüm.(Hifi de değildi.) Cihazlar arasında senkronizasyon yok. Spotify'da telefondan bilgisayarda ki hoparlörü kontrol edebiliyorum. Playstation'a aktarıp, tv hoparlörüne verebiliyorum. Spotify'ın neden piyasa lideri olduğu hemen anlaşılıyor Tidal'ı kullanınca.
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    Spavdez (Cihan L.) 4 gün
    Ses kalitesinde hicbiri soundcloud ile yarisamaz. 320kpbs kalitesinde muzikler dinliyosunuz. Dinledigim muzik turlerinin cogunlugu burada oldugu icin baska bir uygulamaya hic ihtiyac duymadim.
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    erdo608 (Erdoğan Onur Mart) 4 gün Spavdez
    Deezer ve Tidal'da ses kalitesi daha yüksek. CD kalitesinde ses verebiliyorlar. 320kbps CD kalitesi ile yarışamaz.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 3 gün Spavdez
    320 kalitesi hea :D ama haklısın 256 kbps den iyidir
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 4 gün
    Yıllarca Spotify kullanmış biri olarak Deezer'ı test ettikten sonra Spotify aboneliğimi iptal ettim. Eğer sizin için öncelik ses kalitesi ise kesinlikle Deezer. İki platformu da hem kulaklıkla hemde harici ses kaynakları ile kıyasladım. Deezer ses kalitesi olarak daha önce. Bu arada denediğim cihazları da yazayım. Kulaklığım Sennheiser momentum true wireless, hoparlörüm LG FH6.
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    1699 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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