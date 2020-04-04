2019'un en çok kullanılan dijital müzik sevisi Spotify

Haber Editörü
Counterpoint Research tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2019 yılında dijital müzik servislerine abone olanların sayısı 2018'e kıyasla %32 oranında artarak 358 milyon kullanıcıya ulaştı.
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Analistler, Spotify'ın %35 pazar payı ile lider konumda olduğunu belirtiyor. Apple Music %19'la ikinci sırada. Dijital müzik servisin ücretli abone sayısı yıllık %36 oranında büyüme gösterdi.
"Abone sayısı 450 milyona ulaşacak"
Counterpoint Research bu yıl müzik servislerine abone olan kullanıcı sayısının %25 oranında artacağını ve 2020 sonuna kadar 450 milyon kullanıcıyı aşacağını öngörüyor.
https://www.counterpointresearch.com/global-online-music-streaming-grew-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spotify 320 destekliyor.
ben youtube music kullanıyorum onun kaç bilmiyorum ama...
edit: 256 AAC imiş youtube, 320 mp3 e tekabül ediyormuş, zaten kullandığım kulaklıklarda bluetooth o kadar destekliyor.