2019'un en çok kullanılan dijital müzik sevisi Spotify

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Counterpoint Research tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, 2019 yılında dijital müzik servislerine abone olanların sayısı 2018'e kıyasla %32 oranında artarak 358 milyon kullanıcıya ulaştı.

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Analistler, Spotify'ın %35 pazar payı ile lider konumda olduğunu belirtiyor. Apple Music %19'la ikinci sırada. Dijital müzik servisin ücretli abone sayısı yıllık %36 oranında büyüme gösterdi.

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"Abone sayısı 450 milyona ulaşacak"

Counterpoint Research bu yıl müzik servislerine abone olan kullanıcı sayısının %25 oranında artacağını ve 2020 sonuna kadar 450 milyon kullanıcıyı aşacağını öngörüyor.

https://www.counterpointresearch.com/global-online-music-streaming-grew-2019

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