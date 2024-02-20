Apple Music kullanıcıları, Spotify ve diğer müzik servislerinden listelerini aktarabilecek

Tam Boyutta Gör SongShift, kullanıcıların müzik kitaplıklarını ve çalma listelerini farklı müzik akışı hizmetleri arasında kolayca taşımasına olanak tanıyan üçüncü parti bir uygulama ve yıllardır var. Bu uygulama, Spotify listelerini Apple Music’e aktarma ya da tam tersini yapmanıza izin veriyor. Apple, SongShift’i kendi müzik servisine entegre ederek platformlar arası müzik transferi için üçüncü parti uygulama ihtiyacını ortadan kaldıracak.

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SongShift entegrasyonu

Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcıların Spotify ve diğer hizmetlerden Apple Music’e geçişini kolaylaştırmak amacıyla SongShift’i Android için Apple Müzik uygulamasına entegre ediyor. Apple, kullanıcılara “Diğer müzik hizmetlerinde hazırladığınız çalma listeleri ve kayıtlı müzikleri Apple Müzik kitaplığınıza ekleyin” ifadesinin yer aldığı bir ekran gösterecek.

SongShift entegrasyonu Android Apple Müzik beta uygulamasında ortaya çıktı. iPhone’lardaki Müzik uygulamasına gelecek mi henüz bilinmiyor. Üçüncü parti müzik aktarma hizmetleri mevcut olsa da çoğu tek seferlik ödeme veya abonelik olmadan sınırlı işlev sunuyor. SongShift’in entegre edilmesi bu yönden de önemli.

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Spotify listeleri Apple Music'e aktarılabilecek