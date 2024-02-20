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    Anlık Bildirim

    Apple Music kullanıcıları, Spotify ve diğer müzik servislerinden listelerini aktarabilecek

    Apple, müzik servisinde içe aktarma özelliğini test ediyor. Apple Music aboneleri, Spotify ve diğer servislerden çalma listelerini kolayca aktarabilecek.        
    apple music songshift müzik aktarma Tam Boyutta Gör
    SongShift, kullanıcıların müzik kitaplıklarını ve çalma listelerini farklı müzik akışı hizmetleri arasında kolayca taşımasına olanak tanıyan üçüncü parti bir uygulama ve yıllardır var. Bu uygulama, Spotify listelerini Apple Music’e aktarma ya da tam tersini yapmanıza izin veriyor. Apple, SongShift’i kendi müzik servisine entegre ederek platformlar arası müzik transferi için üçüncü parti uygulama ihtiyacını ortadan kaldıracak.

    SongShift entegrasyonu

    apple music spotify aktarma Tam Boyutta Gör
    Apple, kullanıcıların Spotify ve diğer hizmetlerden Apple Music’e geçişini kolaylaştırmak amacıyla SongShift’i Android için Apple Müzik uygulamasına entegre ediyor. Apple, kullanıcılara “Diğer müzik hizmetlerinde hazırladığınız çalma listeleri ve kayıtlı müzikleri Apple Müzik kitaplığınıza ekleyin” ifadesinin yer aldığı bir ekran gösterecek.

    SongShift entegrasyonu Android Apple Müzik beta uygulamasında ortaya çıktı. iPhone’lardaki Müzik uygulamasına gelecek mi henüz bilinmiyor. Üçüncü parti müzik aktarma hizmetleri mevcut olsa da çoğu tek seferlik ödeme veya abonelik olmadan sınırlı işlev sunuyor. SongShift’in entegre edilmesi bu yönden de önemli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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