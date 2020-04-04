Elektrikli Volkswagen ID.3'ün özelliklerini gösteren yeni videolar yayınlandı

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Volkswagen ID.3 büyük ölçüde fiyatı nedeniyle bu yıl en çok beklenen elektrikli otomobillerden biri diyebiliriz. Şirket ise önümüzdeki aylarda satışa çıkması beklenen otomobilin reklamını yapmaya devam ediyor.

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Bu yaz satışa çıkması bekleniyor

Volkswagen ID.3'ün en dikkat çeken özellikleri arasında Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile GPS bilgilerinin ön cama yansıtılması geliyor. Sürücülerin gözlerini yoldan ayırmamalarını sağlayan bu özellikle, navigasyon, hız limiti ve mevcut hız gibi önemli veriler kolayca görülebilecek. Otomobil ayrıca Lane Assist adı verilen teknolojiye de sahip. Bu özellik şerit takibi yaparak, herhangi bir şerit ihlalinde sürücüyü uyarıyor.







Alman üreticinin paylaştığı bir diğer video da Volkswagen ID.3'ün aydınlatma sistemi ile ilgili. Otomobile yaklaştığınızda farlar otomatik olarak yanıyor ve sürücünün yolu da aydınlatılmış oluyor.







Son videoda ise Volkswagen ID.3'ün kokpitinin bir görüntüsü var. Tesla'da olduğu gibi, aracın işlevlerinin çoğu, bilgi-eğlence paneli tarafından kontrol edilebilecek.







Volkswagen'in karşılaştığı yazılım sorunlarına rağmen, ID.3'ün bu yaz piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Otomobilin özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı ancak fiyatının 30 bin avro civarında olması kuvvetle muhtemel.

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