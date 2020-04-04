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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Volkswagen ID.3'ün özelliklerini gösteren yeni videolar yayınlandı

    Alman otomotiv devi Volkswagen'in bu yaz piyasaya süreceği söylenen elektrikli modeli ID.3 merakla beklenirken, şirket otomobilin yenilikçi özelliklerini sergilemeye devam ediyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Elektrikli Volkswagen ID.3'ün özelliklerini gösteren yeni videolar yayınlandı
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    Volkswagen ID.3 büyük ölçüde fiyatı nedeniyle bu yıl en çok beklenen elektrikli otomobillerden biri diyebiliriz. Şirket ise önümüzdeki aylarda satışa çıkması beklenen otomobilin reklamını yapmaya devam ediyor.

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    Bu yaz satışa çıkması bekleniyor

    Volkswagen ID.3'ün en dikkat çeken özellikleri arasında Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile GPS bilgilerinin ön cama yansıtılması geliyor. Sürücülerin gözlerini yoldan ayırmamalarını sağlayan bu özellikle, navigasyon, hız limiti ve mevcut hız gibi önemli veriler kolayca görülebilecek. Otomobil ayrıca Lane Assist adı verilen teknolojiye de sahip. Bu özellik şerit takibi yaparak, herhangi bir şerit ihlalinde sürücüyü uyarıyor.



    Alman üreticinin paylaştığı bir diğer video da Volkswagen ID.3'ün aydınlatma sistemi ile ilgili. Otomobile yaklaştığınızda farlar otomatik olarak yanıyor ve sürücünün yolu da aydınlatılmış oluyor.



    Son videoda ise Volkswagen ID.3'ün kokpitinin bir görüntüsü var. Tesla'da olduğu gibi, aracın işlevlerinin çoğu, bilgi-eğlence paneli tarafından kontrol edilebilecek.



    Volkswagen'in karşılaştığı yazılım sorunlarına rağmen, ID.3'ün bu yaz piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Otomobilin özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı ancak fiyatının 30 bin avro civarında olması kuvvetle muhtemel.



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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün
    Muazzam görünüyor.
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    DH Misafiri 2 gün
    Geleceğin Golf'ü olacak. 8.nesil Golften daha çok beğendim eminim VW id.3 ile çok başarılı olacak ve yüksek satış rakamlarına ulaşacaktır. Emisyon skandalından sonra VW kendini toparlamaya yavaş yavaş marka imajını düzeltmeye başladı ve marka olarak elektrikli otomobillere önem vermeye başladı. I.D.3 ile VW'nin başarılı olacağını umuyorum umarım en kısa zamanda I.D.3 ülkemiz yollarında da görme şansımız olur
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    çok iyi araba görüntüsü konforu EFSANE
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    TheStarBox (uğurcan ) 3 gün
    Kampanyalı Türkiye satış fiyatı : 500 bin TL.

    Çok uygun bence, hemen almaliyiz. Böbreklerimi satıp alırız.
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    Aether (Altan Duman) 3 gün
    500 bine gelir herhalde :D
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    TheJudgé 4 gün
    Normalden 20 kat daha fazla zehirli gaz salınımı yapan vosvagenler amerikada toplatıldı ama Türkiyede hala fıldır fıldır geziyor neden ? çunki doğuş oto takmıyor hatta üstüne üslük satışlara devam , yurt dışında satmayan dizel modellerin alayı Türkiye gibi 3. dünya ülkelerine şutlandı , zaten dizel bi vosvagenin arkasından geçerseniz eksozundan iğrenç bir yağlı boya kokusuna benzer koku alıcaksınız bol bol nox gazı ihtiva eder .baktılar imaj kaybediyorlar , şimdide elektrikli araç işine girdiler mecburen


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    TIGERSHARK 4 gün
    Yalnız birde şu yönden bakmak lazım .Bu elektrikli arabaların ilk versiyonları bizde satılmayacağı için bu eksiklikleri olan ilk versiyonlara hiç bulaşmayacağız. Dünya da yaygınlaşıp Bize geldiğinde hem Fiyatlar daha benzinli arabalara yakın olacak hemde diğer kusurları (menzil, şarj süresi vs.) problemleri daha da arındırılmış olacak.

    Araba güzel
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    DoğanGörünümlüToros 4 gün
    En büyük özelliği Trye gelmemesi.
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    2770 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    Volkswagen ID.3, elektrikli otomobil ve
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