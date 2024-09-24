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Tam Boyutta Gör TikTok, müzik yayın hizmeti TikTok Music'i 28 Kasım'da sonlandırmayı planladığını duyurdu. Bu karar, şirketin Spotify ve Apple gibi sektör devleriyle rekabet etmek için uzun yıllardır sürdürdüğü çabanın sonunu getiriyor.

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Müzik bölümünün internet sitesinden yapılan paylaşımda kullanıcıların 28 Ekim tarihine kadar çalma listelerini diğer platformlara taşımaları yönünde talimat verildiği belirtildi. TikTok Music, hizmetin durdurulmasının ardından tüm kullanıcı verilerinin silineceğini doğruladı.

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Şirketten bu karara ilişkin henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Müzik yayını hizmeti TikTok'un ana şirketi olan ByteDance'in, uygulamanın müzik tutkunları arasındaki etkisini ve popülaritesini artırmak amacıyla başlattığı bir girişimdi. TikTok videoları hit şarkıların ve yükselen sanatçıların şöhrete ulaşmasında etkili oldu.

Ancak bu başarı, içeriklerini kullanmaları karşılığında plak şirketleriyle tazminat konusunda anlaşmazlıklara da yol açtı. İlk ismi Resso olan müzik uygulaması, 2019 yılında TikTok kullanıcılarını yeni bir platforma yönlendirme stratejisi olarak piyasaya sürülmüştü.

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Spotify'a rakip olarak kurulan TikTok Music kapatılıyor