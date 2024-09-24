Spotify'a rakip olarak kurulan TikTok Music kapatılıyor

TikTok, Spotify rakibini bu kasım ayında sonlandıracak
Müzik bölümünün internet sitesinden yapılan paylaşımda kullanıcıların 28 Ekim tarihine kadar çalma listelerini diğer platformlara taşımaları yönünde talimat verildiği belirtildi. TikTok Music, hizmetin durdurulmasının ardından tüm kullanıcı verilerinin silineceğini doğruladı.
Şirketten bu karara ilişkin henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Müzik yayını hizmeti TikTok'un ana şirketi olan ByteDance'in, uygulamanın müzik tutkunları arasındaki etkisini ve popülaritesini artırmak amacıyla başlattığı bir girişimdi. TikTok videoları hit şarkıların ve yükselen sanatçıların şöhrete ulaşmasında etkili oldu.
Ancak bu başarı, içeriklerini kullanmaları karşılığında plak şirketleriyle tazminat konusunda anlaşmazlıklara da yol açtı. İlk ismi Resso olan müzik uygulaması, 2019 yılında TikTok kullanıcılarını yeni bir platforma yönlendirme stratejisi olarak piyasaya sürülmüştü.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/9/24/24252949/tiktok-is-killing-its-short-lived-music-streaming-platform https://music.tiktok.com/en/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)