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Razer ve NIO'dan oyunculara özel RGB aydınlatmalı elektrikli SUV

RGB aydınlatmalı oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Razer ve Çinli elektrikli araç üreticisi NIO, bir araya gelerek ES6 elektrikli SUV modelinin Razer teknolojilerine sahip özel bir versiyonunu üretti.
3 gün
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Razer ve NIO'dan oyunculara özel RGB aydınlatmalı elektrikli SUV
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Oyuncu ekipmanları’ adı altında satışa sunulan ürünler son dönemde gittikçe ilginç bir hal aldı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde oyuncu bavulu bile gördük. Daha ne görebiliriz ki derken, bu sefer de karşımıza oyunculara özel tasarlanan elektrikli SUV çıktı.

Yok artık dedirten bu ilginç proje, oyuncu ekipmanları üreten Razer ve Çinli elektrikli araç girişimi NIO’nun imzasını taşıyor. Oyuncuların dikkatini üzerine çekmek isteyen bu iki şirket bir araya gelerek ‘oyuncu odaklı elektrikli SUV’ tasarlamış. Bunun için NIO ES6 elektrikli SUV modelinin tasarımı ve bazı özellikleriyle oynayan şirket, yeni versiyonun adını ‘Night Explorer Limited Edition’ koymuş.

RGB aydınlatması da var

NIO ES6 Night Explorer Limited Edition’ın Razer imzası taşıdığı ilk bakışta anlaşılıyor. Zira aracın yanlarında markanın diğer tüm ürünlerinden aşina olduğumuz yeşil Razer logosu bulunuyor. Bunun dışında elektrikli SUV’un etrafında başka yeşil detaylar da mevcut. Chroma isimli LED aydınlatma sistemi ve THX Spatial Audio desteği gibi özellikler de yine Razer’ın araç üzerindeki dokunuşları arasında.

NIO ES6’nın teknik detaylarından bahsedecek olursak, iki elektrik motorundan güç alan elektrikli SUV’un toplamda 544 hp güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlayan araç, 84 kWh batarya seçeneği ile 510 km sürüş menzili sunuyor. Aracın maksimum hızı da 200 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Sadece Çin’de satılacağı söylenen oyuncu odaklı elektrikli SUV’dan yalnızca 88 adet üretilecek. Razer imzası taşıyan bu versiyonun fiyatı 67 bin 419 dolar olarak belirlenmiş. Normalde üç farklı versiyonla satılan NIO ES6’nın fiyatları 51 bin ila 71 bin dolar arasında değişiyor.  



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Hobar 3 gün en beğenilen
La yeter Allah belanızı versin ya.
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snowtger 2 gün
Razer ve Durex ortaklığı ile bir RGB Kondom bekliyorum :)
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snowtger 2 gün
Razer ve Durex ortaklığı ile bir RGB Kondom bekliyorum :)
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Bay Robot 2 gün
RGB iç dizayndadır dışarıda yalnızca amblem.

Pembe versiyonu da olacaktır.
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Storm Raider 3 gün
Synapse3 ile özelleştirilebilir aracınızı hemen teslim alın

Wawe effect fln şekil şükül trafikte
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adnantuna88 3 gün
Aptal jahrein ve wtcn malı gitsin alsın kitleside yalamadık yer bırakmasın bu aptalların kitlesi sayesinde herşeye sahip oldular.
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Kerim5100 3 gün
RGB Oyuncu Ön&Arka Farlar: +5000$ XD
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ÖlüyenYörüler 3 gün
Razer moruq ışıqlı mışıqlı
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Darktowertr 3 gün
Artık ..... yeter da.
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Executor Arhentir 3 gün
CGI reklam'da ÇÖP gibi görünüyor.
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Hobar 3 gün en beğenilen
La yeter Allah belanızı versin ya.
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