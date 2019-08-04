Razer ve NIO'dan oyunculara özel RGB aydınlatmalı elektrikli SUV

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‘Oyuncu ekipmanları’ adı altında satışa sunulan ürünler son dönemde gittikçe ilginç bir hal aldı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde oyuncu bavulu bile gördük. Daha ne görebiliriz ki derken, bu sefer de karşımıza oyunculara özel tasarlanan elektrikli SUV çıktı.

Yok artık dedirten bu ilginç proje, oyuncu ekipmanları üreten Razer ve Çinli elektrikli araç girişimi NIO’nun imzasını taşıyor. Oyuncuların dikkatini üzerine çekmek isteyen bu iki şirket bir araya gelerek ‘oyuncu odaklı elektrikli SUV’ tasarlamış. Bunun için NIO ES6 elektrikli SUV modelinin tasarımı ve bazı özellikleriyle oynayan şirket, yeni versiyonun adını ‘Night Explorer Limited Edition’ koymuş.

RGB aydınlatması da var

NIO ES6 Night Explorer Limited Edition’ın Razer imzası taşıdığı ilk bakışta anlaşılıyor. Zira aracın yanlarında markanın diğer tüm ürünlerinden aşina olduğumuz yeşil Razer logosu bulunuyor. Bunun dışında elektrikli SUV’un etrafında başka yeşil detaylar da mevcut. Chroma isimli LED aydınlatma sistemi ve THX Spatial Audio desteği gibi özellikler de yine Razer’ın araç üzerindeki dokunuşları arasında.

NIO ES6’nın teknik detaylarından bahsedecek olursak, iki elektrik motorundan güç alan elektrikli SUV’un toplamda 544 hp güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlayan araç, 84 kWh batarya seçeneği ile 510 km sürüş menzili sunuyor. Aracın maksimum hızı da 200 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Sadece Çin’de satılacağı söylenen oyuncu odaklı elektrikli SUV’dan yalnızca 88 adet üretilecek. Razer imzası taşıyan bu versiyonun fiyatı 67 bin 419 dolar olarak belirlenmiş. Normalde üç farklı versiyonla satılan NIO ES6’nın fiyatları 51 bin ila 71 bin dolar arasında değişiyor.