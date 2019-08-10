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2020’de çıkacak Call of Duty’nin Black Ops 5 olacağı söylentileri

Yeni Call of Duty oyunu piyasaya çıkmadan sıradaki COD oyunu ile ilgili bilgiler internet ortamında dolaşmaya başladı. Duyumlara göre yeni oyun Black Ops 5 olacak ve Soğuk Savaş döneminde geçecek.
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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2020’de çıkacak Call of Duty’nin Black Ops 5 olacağı söylentileri
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Call of Duty (COD) Modern Warfare’in çıkmasına iki aydan fazla bir süre varken serinin bir sonraki oyunu ile ilgili söylentiler internet ortamında boy göstermeye başladı.

Activision’un her yıl bir COD oyunu piyasaya sürmesi geleneğinin bir temsilcisi olacak yeni oyunun ise Black Ops 5 olacağı söyleniyor. Söylenti haberinin 25 Ekim’de oyuncularla buluşacak Call of Duty Modern Warfare ile ilgili bilgileri doğru olarak paylaşan LongSensation adlı Twitter kullanıcısından geldiğini hatırlatalım.

Bizleri 40 yıl süren Soğuk Savaş dönemine götürmesini beklediğimiz oyun; Vietnam ve Kore Savaşlarında da bulunmamızı sağlayacak. Oyunun Call of Duty Modern Warfare’e kıyasla daha karanlık bir atmosfere sahip olacağı ve savaş alanını daha korkunç bir biçimde resmedeceği paylaşılan diğer bilgiler arasında yer almış.

Oyunu geliştirme işini ise Treyarch’ın üstleneceği belirtiliyor. Sledgehammer Games’in yaşadığı sorunlar düşünüldüğünde Activision’ın böyle bir karar alması mantıklı gözüküyor. Tabi ki tüm bu paylaşımlara da resmi bir açıklama yapılana kadar temkinli yaklaşmak lazım. Oyunla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



https://twitter.com/LongSensationYT/status/1159077570912096261 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Babblebabble 4 sa.
Black Ops 1 gibi campaign ve multi'si olmayacaksa o oyunu köpekler yesin, artığını youtube'dan izleriz.Saygılar.
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selahattın ısık 8 sa.
Cod iyidir..
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Abidinkaya 8 sa.
Bo4 ten dersini alanlar pas geçer bu oyunu. Bir Bo2 fanıyım ama Treyarch bu sene eski fanları küstürdü.
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Manhunt Three 9 sa.
Çok iyi olur. Bo1 ve 2'ye yakın bile olsa oynanır.
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