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    PlayStation Store, gelirinin neredeyse yarısını sadece 8 oyundan elde ediyor

    Sony tarafından paylaşılan son veriler, PlayStation Store'dan elde edilen gelirin neredeyse yarısının sadece sekiz oyundan geldiğini ortaya çıkardı. Bu oyunlar adeta para basıyor!

    PlayStation Store Tam Boyutta Gör
    Sürekli yeni içeriklerle güncellenen ve oyunculara sürekli satın alabilecekleri bir şeyler sunan canlı servis (live service) oyunları, son dönemde oyun dünyasını adeta ele geçirmiş durumda. Oyuncular artık bu durumdan epey rahatsız olmaya başlamış olsa da oyun şirketleri bu alana yatırım yapmaya devam ediyor. Sony tarafından paylaşılan son veriler, bu ısrarın sebebini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Çünkü Sony verileri, son bir yılda PlayStation Store'da yapılan harcamalarınneredeyse yarısının sadece sekiz oyuna gittiğini gösteriyor ve bu oyunların tamamı canlı servis unsurlarına sahip.

    PlayStation Store'da Canlı Servis Oyunlarının Hakimiyeti Söz Konusu

    Bugün PlayStation Store'da 12 binden fazla oyun bulunuyor. Ancak bu 12 bin oyunun PlayStation Store harcamalarındaki toplam hacmi yüzde 50'yi zar zor geçiyor. Geri kalan neredeyse yüzde 50'lik dilim ise sadece sekiz oyuna gidiyor. Sony; GTA 5, Fortnite, Call of Duty, Roblox, Genshin Impact, NBA 2K, EA Sports FC ve EA Sports College Football oyunlarıile EA Play ve Ubisoft+ aboneliklerinin, PlayStation Store'daki harcamaların yüzde 53'ünü oluşturduğunu açıkladı. EA Play ve Ubisoft+ abonelik ücretlerini çıkardığımızda kalan oran, muhtemelen yine yüzde 50'ye yakın olacaktır. Bu da bu tarz canlı servis oyunlarının ne kadar büyük gelirler sağladığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

    Sony tarafından ortaya koyulan bu tablo, oyun yapımcıları ve dağıtımcılar için de endişe verici bir resim çiziyor. Çünkü PlayStation Store harcamalarının yarısı bu sekiz oyuna giderken, geri kalanların kendilerine kalan 50'lik dilim için rekabet etmesi gerekiyor. Böyle bakınca, oyun şirketlerinin su üstünde kalmakta neden bu kadar zorlandığı da daha net anlaşılıyor.

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 22 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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