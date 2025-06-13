PlayStation Store, gelirinin neredeyse yarısını sadece 8 oyundan elde ediyor

PlayStation Store'da Canlı Servis Oyunlarının Hakimiyeti Söz Konusu
Bugün PlayStation Store'da 12 binden fazla oyun bulunuyor. Ancak bu 12 bin oyunun PlayStation Store harcamalarındaki toplam hacmi yüzde 50'yi zar zor geçiyor. Geri kalan neredeyse yüzde 50'lik dilim ise sadece sekiz oyuna gidiyor. Sony; GTA 5, Fortnite, Call of Duty, Roblox, Genshin Impact, NBA 2K, EA Sports FC ve EA Sports College Football oyunlarıile EA Play ve Ubisoft+ aboneliklerinin, PlayStation Store'daki harcamaların yüzde 53'ünü oluşturduğunu açıkladı. EA Play ve Ubisoft+ abonelik ücretlerini çıkardığımızda kalan oran, muhtemelen yine yüzde 50'ye yakın olacaktır. Bu da bu tarz canlı servis oyunlarının ne kadar büyük gelirler sağladığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Sony tarafından ortaya koyulan bu tablo, oyun yapımcıları ve dağıtımcılar için de endişe verici bir resim çiziyor. Çünkü PlayStation Store harcamalarının yarısı bu sekiz oyuna giderken, geri kalanların kendilerine kalan 50'lik dilim için rekabet etmesi gerekiyor. Böyle bakınca, oyun şirketlerinin su üstünde kalmakta neden bu kadar zorlandığı da daha net anlaşılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.