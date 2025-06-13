PlayStation Store, gelirinin neredeyse yarısını sadece 8 oyundan elde ediyor

Tam Boyutta Gör Sürekli yeni içeriklerle güncellenen ve oyunculara sürekli satın alabilecekleri bir şeyler sunan canlı servis (live service) oyunları, son dönemde oyun dünyasını adeta ele geçirmiş durumda. Oyuncular artık bu durumdan epey rahatsız olmaya başlamış olsa da oyun şirketleri bu alana yatırım yapmaya devam ediyor. Sony tarafından paylaşılan son veriler, bu ısrarın sebebini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Çünkü Sony verileri, son bir yılda PlayStation Store'da yapılan harcamalarınneredeyse yarısının sadece sekiz oyuna gittiğini gösteriyor ve bu oyunların tamamı canlı servis unsurlarına sahip.

PlayStation Store'da Canlı Servis Oyunlarının Hakimiyeti Söz Konusu

Bugün PlayStation Store'da 12 binden fazla oyun bulunuyor. Ancak bu 12 bin oyunun PlayStation Store harcamalarındaki toplam hacmi yüzde 50'yi zar zor geçiyor. Geri kalan neredeyse yüzde 50'lik dilim ise sadece sekiz oyuna gidiyor. Sony; GTA 5, Fortnite, Call of Duty, Roblox, Genshin Impact, NBA 2K, EA Sports FC ve EA Sports College Football oyunlarıile EA Play ve Ubisoft+ aboneliklerinin, PlayStation Store'daki harcamaların yüzde 53'ünü oluşturduğunu açıkladı. EA Play ve Ubisoft+ abonelik ücretlerini çıkardığımızda kalan oran, muhtemelen yine yüzde 50'ye yakın olacaktır. Bu da bu tarz canlı servis oyunlarının ne kadar büyük gelirler sağladığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Sony tarafından ortaya koyulan bu tablo, oyun yapımcıları ve dağıtımcılar için de endişe verici bir resim çiziyor. Çünkü PlayStation Store harcamalarının yarısı bu sekiz oyuna giderken, geri kalanların kendilerine kalan 50'lik dilim için rekabet etmesi gerekiyor. Böyle bakınca, oyun şirketlerinin su üstünde kalmakta neden bu kadar zorlandığı da daha net anlaşılıyor.

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Bu 8 oyun PlayStation Store gelirinin yarısını oluşturuyor

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