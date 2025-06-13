Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (12 Haziran)

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Two Point Hospital geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Two Point Studios tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan oyun, kendi hastanenizi kurduğunuz eğlenceli bir simülasyon oyunu. Ayrıca, yayınlandığı sırada çoğunlukla olumlu eleştiriler aldı ve 84 genel eleştirmen puanına sahip

Bu haftaki ücretsiz oyun, 12 Haziran'dan 19 Haziran'a kadar kadar ücretsiz olacak. Dolayısıyla Epic kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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