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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (12 Haziran)

    Epic Games Store, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor.  Bu haftanın ücretsizleri, 12 Haziran'dan 19 Haziran'a kadar kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...    

    Epic Games bu hafta 1.000TL değerinde hediye ediyor! Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Two Point Hospital geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Two Point Studios tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan oyun, kendi hastanenizi kurduğunuz eğlenceli bir simülasyon oyunu. Ayrıca, yayınlandığı sırada çoğunlukla olumlu eleştiriler aldı ve 84 genel eleştirmen puanına sahip 

    Bu haftaki ücretsiz oyun, 12 Haziran'dan 19 Haziran'a kadar kadar ücretsiz olacak. Dolayısıyla Epic kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 14 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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