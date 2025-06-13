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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass abonelik ücretleri çok yakında zamlanabilir

    Microsoft, Xbox fiyatlarından sonra Xbox Game Pass'in abonelik ücretlerine de zam yapmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, bu zammın yakında uygulamaya koyulacağını gösteriyor.

    Xbox Game Pass Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce konsol fiyatlarına zam yapan Xbox, geçtiğimiz günlerde The Outer Worlds 2'nin fiyatını 80 dolar olarak açıklayarak oyun fiyatlarını da yukarı çekeceğini gösterdi. Bugün ortaya çıkan bilgiler, üst üste gelen bu zamlardan Xbox Game Pass'in de nasibini alacağını gösteriyor. 

    Redphx kullanıcı adlı bir Bluesky kullanıcısı, Xbox Cloud Gaming internet sitesinin html koduna yeni bir ekleme yapıldığını fark edip bu durumu sosyal medyada paylaştı. Xbox, kısa süre önce internet sitesinin html koduna ""SubscriptionPriceIncrease", yani "AbonelikÜcretZammı" adını taşıyan bir bildirim türü ekledi. Bu, Xbox'ın çok yakında kullanıcıları yeni bir zam konusunda bilgilendirmeye hazırlandığını gösteriyor.

    Xbox Game Pass Fiyatları Haziran ya da Temmuz Ayında Zamlanabilir

    Xbox Game Pass fiyatları son olarak 2024'ün Temmuz ayında zamlanmıştı. Bu zammın üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini göz önüne aldığımızda, yapılan bu değişiklik daha da anlam kazanıyor. Xbox, son zam duyurusundan yaklaşık bir yıl sonra fiyatları bir kez daha yukarı çekecek gibi görünüyor ki bu da Haziran ya da Temmuz ayına işaret ediyor.

    Yeni fiyatların ne olacağı belirsizliğini koruyor ama oyun fiyatlarının 80 dolara çekilmiş olması, burada da kayda değer bir zammın bizi bekliyor olabileceğini düşündürüyor. Çünkü Xbox kayda değer bir zam yapsa bile 80 dolarlık oyun fiyatlarını gösterip "Game Pass'le her türlü kârlı çıkmaya devam ediyorsunuz" diyebilir. Temmuz 2024'teki zam sırasında fiyatlar şu şekilde değişmişti:

    • PC Game Pass: 159 TL → 209 TL
    • Game Pass Ultimate: 209 TL → 309 TL
    • Game Pass Core (1 aylık): 159 TL → 175 TL
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    4S14N_HUNT3R 1 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 19 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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    m ile başlayan araba markaları volkswagen polo 1.4 en çok tutulan modeli fake hesabın kime ait olduğunu bulma uyumlu sevgili nickleri ingilizce kalem pil ince mi kalın mi

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