Redphx kullanıcı adlı bir Bluesky kullanıcısı, Xbox Cloud Gaming internet sitesinin html koduna yeni bir ekleme yapıldığını fark edip bu durumu sosyal medyada paylaştı. Xbox, kısa süre önce internet sitesinin html koduna ""SubscriptionPriceIncrease", yani "AbonelikÜcretZammı" adını taşıyan bir bildirim türü ekledi. Bu, Xbox'ın çok yakında kullanıcıları yeni bir zam konusunda bilgilendirmeye hazırlandığını gösteriyor.
Xbox Game Pass Fiyatları Haziran ya da Temmuz Ayında Zamlanabilir
Xbox Game Pass fiyatları son olarak 2024'ün Temmuz ayında zamlanmıştı. Bu zammın üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini göz önüne aldığımızda, yapılan bu değişiklik daha da anlam kazanıyor. Xbox, son zam duyurusundan yaklaşık bir yıl sonra fiyatları bir kez daha yukarı çekecek gibi görünüyor ki bu da Haziran ya da Temmuz ayına işaret ediyor.
Yeni fiyatların ne olacağı belirsizliğini koruyor ama oyun fiyatlarının 80 dolara çekilmiş olması, burada da kayda değer bir zammın bizi bekliyor olabileceğini düşündürüyor. Çünkü Xbox kayda değer bir zam yapsa bile 80 dolarlık oyun fiyatlarını gösterip "Game Pass'le her türlü kârlı çıkmaya devam ediyorsunuz" diyebilir. Temmuz 2024'teki zam sırasında fiyatlar şu şekilde değişmişti:
- PC Game Pass: 159 TL → 209 TL
- Game Pass Ultimate: 209 TL → 309 TL
- Game Pass Core (1 aylık): 159 TL → 175 TL
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.