Xbox Game Pass abonelik ücretleri çok yakında zamlanabilir

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce konsol fiyatlarına zam yapan Xbox, geçtiğimiz günlerde The Outer Worlds 2'nin fiyatını 80 dolar olarak açıklayarak oyun fiyatlarını da yukarı çekeceğini gösterdi. Bugün ortaya çıkan bilgiler, üst üste gelen bu zamlardan Xbox Game Pass'in de nasibini alacağını gösteriyor.

Redphx kullanıcı adlı bir Bluesky kullanıcısı, Xbox Cloud Gaming internet sitesinin html koduna yeni bir ekleme yapıldığını fark edip bu durumu sosyal medyada paylaştı. Xbox, kısa süre önce internet sitesinin html koduna ""SubscriptionPriceIncrease", yani "AbonelikÜcretZammı" adını taşıyan bir bildirim türü ekledi. Bu, Xbox'ın çok yakında kullanıcıları yeni bir zam konusunda bilgilendirmeye hazırlandığını gösteriyor.

Xbox Game Pass Fiyatları Haziran ya da Temmuz Ayında Zamlanabilir

Xbox Game Pass fiyatları son olarak 2024'ün Temmuz ayında zamlanmıştı. Bu zammın üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini göz önüne aldığımızda, yapılan bu değişiklik daha da anlam kazanıyor. Xbox, son zam duyurusundan yaklaşık bir yıl sonra fiyatları bir kez daha yukarı çekecek gibi görünüyor ki bu da Haziran ya da Temmuz ayına işaret ediyor.

Yeni fiyatların ne olacağı belirsizliğini koruyor ama oyun fiyatlarının 80 dolara çekilmiş olması, burada da kayda değer bir zammın bizi bekliyor olabileceğini düşündürüyor. Çünkü Xbox kayda değer bir zam yapsa bile 80 dolarlık oyun fiyatlarını gösterip "Game Pass'le her türlü kârlı çıkmaya devam ediyorsunuz" diyebilir. Temmuz 2024'teki zam sırasında fiyatlar şu şekilde değişmişti:

PC Game Pass: 159 TL → 209 TL

Game Pass Ultimate: 209 TL → 309 TL

Game Pass Core (1 aylık): 159 TL → 175 TL

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Xbox Game Pass fiyatları çok yakında zamlanabilir

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