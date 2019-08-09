Çin’deki hava kirliliği, ülkenin güneş enerjisi üretimini sekteye uğratıyor

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Dünya’nın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi olan Çin, alternatif enerji kaynaklarının başını çeken güneş enerjisi üretimi ve tüketiminde de birinci sırada yer alıyor. Ancak ülkenin bir de ciddi bir kömür tüketimi geçmişi bulunuyor.

Çin’in ekonomik alanda hızlı bir şekilde büyümesine ciddi katkılar sağlayan kömür tüketimi, maalesef ülkede korkunç bir hava kirliliğine de neden olmuş durumda. İnsan hayatını ciddi anlamda tehdit eden bu kirlilik, Çin’in güneş enerjisi üretimine de sekteye uğratıyor.

Nature Energy dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre 2030 yılına kadar Çin’in güneş enerjisi kapasitesinin 400 GW seviyelerine çıkması bekleniyor. Bu değer ülkenin enerji ihtiyacının %10’unun karşılanması anlamına geliyor. Ancak aynı rapora göre insan kaynaklı aerosol emisyonları ve bulut örtüsünde meydana gelen değişiklikler, ülkedeki güneş radyasyonunu olumsuz yönde etkiliyor.

Ortada tamamen karamsar bir tablo yok

Dergide yayınlanan rapor ülkenin geleceği için tamamen karanlık bir tablo da ortaya koymuş değil. Raporun ilerleyen bölümlerinde yer alan bilgilere göre hava kirliliği kapsamında alınan önleyici tedbirler ve gittikçe azalan fosil yakıt tüketimi, ülkedeki yüzey radyasyonunun artmasına neden olabilir. Söz konusu değişikliklerin 2030 yılında ülke ekonomisine katkısının ise 4.6 ila 6.7 milyar dolar arasında olabileceği tahmini yapılmış.

Ülkeye ciddi anlamda ekonomik gelir sağlayacak bu gelişme aynı zamanda hava kirliliğinin neden olduğu ölümleri de önemli oranda azaltacaktır. Zira Çin, Hindistan’ın ardından dünyada en çok hava kirliliğine bağlı ölümlerin yaşandığı ülke olma özelliğini taşıyor.

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