2020'de YouTube'da 100 milyar saatin üzerinde oyun içeriği izlendi; en çok izlenen oyun Minecraft

Çoğu insanın evde olduğu ve bu yüzden de dijital içeriğin daha fazla tüketildiği bir yılı geride bıraktık. 2020 yılında elbette en çok girilen sitelerden biri de YouTube. YouTube'un bu kadar büyümesinde de büyük bir emeği olan oyunlar ve oyun içerikleri de yine 2020 yılında fazlasıyla izlenmiş durumda.İlginizi Çekebilir Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
Ayrıca Bkz. "Mobil oyun Minecraft Earth, 30 Haziran'da kapatılıyor"
YouTube'a dair açıklanan yeni veriler de oyun içeriği tüketen insanların YouTube'da 2020 yılında ne kadar vakit harcağını gösteriyor. 2020 yılında YouTube'da toplamda 100 milyar saatin üzerinde oyun içeriği izlenmiş. En çok izlenen oyun ise tahmin edebileceğiniz gibi Minecraft. Fazlasıyla uzun bir süredir Minecraft'ın dünyanın en popüler oyunlarının başında geldiği biliniyor. Bu yüzden çok da şaşırtıcı bir durum değil elbette. Minecraft videoları ise 2020 yılında toplamda 201 milyardan fazla görüntülenme almış.
İstatistiklerin geri kalanına baktığımızda ise en fazla görüntülenme alan ikinci oyun Roblox ve 75 milyarın üzerinde görüntülenme almış durumda. Üçüncü, dördüncü ve beşinci oyunlar ise sırayla Garena Free Fire (72), Grand Theft Auto V (70) ve Fortnite (67).
Son olarak da 2020 yılında toplamda 40 milyondan fazla aktif oyun içeriği üreten kanal olduğu açıklandı. 2020 yılında YouTube'un en fazla görüntülenme alan oyun içerik üreticileri ise şöyle:
- FGTeeV
- Jelly
- Flamingo
- Robin Hood Gamer
- ItsFunnneh
- LazarBeam
- Slogo
- Mikecrack
- Arab Games Network
- Vegetta777
https://www.ign.com/articles/100-billion-hours-were-spent-watching-gaming-content-on-youtube-in-2020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.