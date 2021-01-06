2020'de YouTube'da 100 milyar saatin üzerinde oyun içeriği izlendi; en çok izlenen oyun Minecraft

Tam Boyutta Gör

Çoğu insanın evde olduğu ve bu yüzden de dijital içeriğin daha fazla tüketildiği bir yılı geride bıraktık. 2020 yılında elbette en çok girilen sitelerden biri de YouTube. YouTube'un bu kadar büyümesinde de büyük bir emeği olan oyunlar ve oyun içerikleri de yine 2020 yılında fazlasıyla izlenmiş durumda.

İlginizi Çekebilir

Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

Ayrıca Bkz. "Mobil oyun Minecraft Earth, 30 Haziran'da kapatılıyor"

YouTube'a dair açıklanan yeni veriler de oyun içeriği tüketen insanların YouTube'da 2020 yılında ne kadar vakit harcağını gösteriyor. 2020 yılında YouTube'da toplamda 100 milyar saatin üzerinde oyun içeriği izlenmiş. En çok izlenen oyun ise tahmin edebileceğiniz gibi Minecraft. Fazlasıyla uzun bir süredir Minecraft'ın dünyanın en popüler oyunlarının başında geldiği biliniyor. Bu yüzden çok da şaşırtıcı bir durum değil elbette. Minecraft videoları ise 2020 yılında toplamda 201 milyardan fazla görüntülenme almış.

İstatistiklerin geri kalanına baktığımızda ise en fazla görüntülenme alan ikinci oyun Roblox ve 75 milyarın üzerinde görüntülenme almış durumda. Üçüncü, dördüncü ve beşinci oyunlar ise sırayla Garena Free Fire (72), Grand Theft Auto V (70) ve Fortnite (67).

Son olarak da 2020 yılında toplamda 40 milyondan fazla aktif oyun içeriği üreten kanal olduğu açıklandı. 2020 yılında YouTube'un en fazla görüntülenme alan oyun içerik üreticileri ise şöyle:

FGTeeV Jelly Flamingo Robin Hood Gamer ItsFunnneh LazarBeam Slogo Mikecrack Arab Games Network Vegetta777

https://www.ign.com/articles/100-billion-hours-were-spent-watching-gaming-content-on-youtube-in-2020

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.