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    2020'de YouTube'da 100 milyar saatin üzerinde oyun içeriği izlendi; en çok izlenen oyun Minecraft

    2021'in ilk günlerinde 2020 yılı ile ilgili yeni istatistikler paylaşılmaya devam ediyor. Son istatistik de dünyanın en çok kullanılan sitelerinden biri olan YouTube'un oyun içeriği istatistikleri.
    3 gün
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    2
    8
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2020'de YouTube'da 100 milyar saatin üzerinde oyun içeriği izlendi; en çok izlenen oyun Minecraft
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    Çoğu insanın evde olduğu ve bu yüzden de dijital içeriğin daha fazla tüketildiği bir yılı geride bıraktık. 2020 yılında elbette en çok girilen sitelerden biri de YouTube. YouTube'un bu kadar büyümesinde de büyük bir emeği olan oyunlar ve oyun içerikleri de yine 2020 yılında fazlasıyla izlenmiş durumda.

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    Ayrıca Bkz. "Mobil oyun Minecraft Earth, 30 Haziran'da kapatılıyor"

    YouTube'a dair açıklanan yeni veriler de oyun içeriği tüketen insanların YouTube'da 2020 yılında ne kadar vakit harcağını gösteriyor. 2020 yılında YouTube'da toplamda 100 milyar saatin üzerinde oyun içeriği izlenmiş. En çok izlenen oyun ise tahmin edebileceğiniz gibi Minecraft. Fazlasıyla uzun bir süredir Minecraft'ın dünyanın en popüler oyunlarının başında geldiği biliniyor. Bu yüzden çok da şaşırtıcı bir durum değil elbette. Minecraft videoları ise 2020 yılında toplamda 201 milyardan fazla görüntülenme almış.

    İstatistiklerin geri kalanına baktığımızda ise en fazla görüntülenme alan ikinci oyun Roblox ve 75 milyarın üzerinde görüntülenme almış durumda. Üçüncü, dördüncü ve beşinci oyunlar ise sırayla Garena Free Fire (72), Grand Theft Auto V (70) ve Fortnite (67).

    Son olarak da 2020 yılında toplamda 40 milyondan fazla aktif oyun içeriği üreten kanal olduğu açıklandı. 2020 yılında YouTube'un en fazla görüntülenme alan oyun içerik üreticileri ise şöyle: 

    1. FGTeeV
    2. Jelly
    3. Flamingo
    4. Robin Hood Gamer
    5. ItsFunnneh
    6. LazarBeam
    7. Slogo
    8. Mikecrack 
    9. Arab Games Network 
    10. Vegetta777


    https://www.ign.com/articles/100-billion-hours-were-spent-watching-gaming-content-on-youtube-in-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    COD:M ve PUBG bekliyordum ama adını sanını duymadığım oyunlar ilk 10’da çok ilginç.
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    NKSgrey 1 gün ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    onlar içerik üreticileri
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    3-11 yaş arası bebeler izliyor.
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    NKSgrey 1 gün ( Mesaj Silindi ) Esxici
    tabi tabi zaten fanartları da 3-11 yaşındaki bebeler yapıyor zaten çizimci olarak doğuyolar google ye yaz bakalım dream fan-art technoblade fan art türkiye de böyle yurtdışında öyle değil
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    nehuse 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar yaş sebebiyle şu minecraft vs çok uzak bana hadi oynamayı anladım saatlerce neden bu oyunlar seyrediliyor. Hatta twich falan çıktı şimdi. Ne zevk alıyor bunu seyredenler ciddi olarak soruyorum açıklarsanız sevinirim. Ben çocukken atari salonunda jetonumuz bitince parasızlıktan başkasının oyununa bakardık elimin altında bilgisayar olsa o zamanlar durmadan oynardım seyretmezdim heralde :)
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    Kento Yamazaki 3 gün ( Mesaj Silindi ) nehuse
    ben iki şeye bağlıyorum. Birincisi maddi imkansızlık alıcak güçlü bir PC'si veya Konsolu yok. Öğrenci veya çoçuk tayfası izliyordur diye tahmin ediyorum. İkincisi ise oyun oynamak da zorlanıyordur misal çevrem de görüyorum hikayeli oyunları seyredenler vs çok var izlemek daha çok hoşuma gidiyor diyor. Ben çoçukken abimi izliyordum Resident Evil, Silent Hill, Metal Gear vs oynardı. :)
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