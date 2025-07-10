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    GTA 6 Online'da çok daha fazla kişinin birlikte oynayacağı sunucular olabilir

    GTA 6 hakkında ortaya çıkan son bilgiler, online modunda bu kez çok daha fazla oyuncunun bir araya geleceğine işaret ediyor. GTA 6 Online'da çok daha kalabalık sunucular olabilir.

    GTA 6 Online Tam Boyutta Gör
    GTA V'in tüm zamanların en başarılı oyunlarından birine dönüşmesinde online modu büyük rol oynadı. GTA V'teki hikâye moduna ek olarak sunulan GTA Online, bugün hâlâ milyonlarca oyuncuya sahip. Bu yüzden online modun GTA 6'nın da önemli bir parçası olması bekleniyor. Nitekim Rockstar Games de online tarafı için önemli yatırımlar yapıyor. Gelen son haberler, bu yatırımların getireceği yeniliklerden birinin de daha kalabalık sunucular olacağını gösteriyor.

    GTA 6 Online Çok Daha Kalabalık Sunucuları Mümkün Hâle Getirebilir

    GTA V üzerine kurulu olan mevcut GTA Online'da bir sunucuda aynı anda en fazla 30 oyuncu olabiliyor. GTA serisine yönelik sızıntılarıya tanınan Fravilys, GTA 6 Online'da bu sayının iki katına çıkacağını söylüyor. Fravilys'e göre GTA 6 Online'da oyuncular 64 kişilik sunucularda oynayabilecek. Üstelik Fravilys, Rockstar Games'in bununla da yetinmeyeceğini iddia ediyor. Fravilys'in içeriden aldığı bilgilere göre Rockstar Games zamanla bu sayıyı 96'ya çıkarmayı planlıyor.

    Fravilys'in GTA 6 Online'a dair bir diğer iddiası da oyuncuların açık dünyada dolaşırken katılacağı etkinliklerde başka sunuculardan oyuncularla da rahatlıkla oynayabileceği. GTA 5 Online'ın aksine bu kez yükenme ekranlarının çok daha az olacağı, oyuncuların açık dünya etkinliklerinde başka sunuculardan oyuncularla hızlıca bir araya geleceği belirtiliyor.

    GTA 6 Online'da Bölgesel Segmentasyon Modeli Kullanılabilir

    GTA 6 için yayınlanan son fragmanda birden fazla havalimanına işaret eden ipuçlarının olması, haritanın birkaç farklı segmente ayrılabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Bu da oyunun bölgesel segmentasyon modeline dayanan bir yapıda tasarlandığına işaret ediyor. Aynı sunucuda 100'e yakın oyuncunun oynayabilmesinde, haritanın bu segmentli yapısı önemli bir rol oynayabilir. Rockstar, haritanın farklı bölgelerine yayılan oyuncuları aynı "ana sunucu" çatısı altında toplarken, her bir bölgeyi ayrı işlem düğümleriyle yöneten alt sunucu süreçleri ile çalıştırabilir. Yani teknik olarak, oyuncular Vice City’nin merkezinde veya kırsal Leonida bölgesinde oynarken aslında farklı sunucu segmentleri üzerinde bulunuyor olabilirler. Ancak bu geçişler dinamik yük dengeleme ve kesintisiz sunucu geçişi yöntemleriyle yönetildiği için, oyuncular bunun bir araya getirilmiş birkaç alt sunucudan oluştuğunu fark bile etmeyebilir.

    GTA 6, 26 Mayıs 2026'da oyunseverlerle buluşacak. Ne var ki online modu ilk günden oyundan yer almayacak. Aynı GTA 5'te olduğu gibi zamanla oyuna eklenecek. Ancak bu kez online mod için hazırlıklar çok daha önce başladığı için, GTA 5'teki kadar uzun süre beklememiz gerekmeyebilir.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 4 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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