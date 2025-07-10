Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (10 Temmuz)

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Figment 2: Creed Valley ve Sky Racketgeçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Figment 2, elle çizilmiş bir dünyada insan bilinçaltını keşfetme macerasına atılıyorsunuz. Bir diğer oyun Sky Racket ise, Retro oyun konseptinden hoşlanıyorsanız ve sizi farklı kılarak meydan okuyacak yeni bir oyun arıyorsanız, aradığınız mekaniklere sahip olabilir.

Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket, 10 Temmuz'dan 17 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

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