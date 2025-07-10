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    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (10 Temmuz)

    Epic Games Store, bu hafta iki yeni oyun daha hediye ediyor.  Bu haftanın ücretsizleri, 10 Temmuz'dan 17 Temmuz'a kadar kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar... 

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. 

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Figment 2: Creed Valley ve Sky Racketgeçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Figment 2, elle çizilmiş bir dünyada insan bilinçaltını keşfetme macerasına atılıyorsunuz. Bir diğer oyun Sky Racket ise, Retro oyun konseptinden hoşlanıyorsanız ve sizi farklı kılarak meydan okuyacak yeni bir oyun arıyorsanız, aradığınız mekaniklere sahip olabilir.

    Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket, 10 Temmuz'dan 17 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/figment2-creed-valley https://store.epicgames.com/tr/p/sky-racket-4cf23a
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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 1 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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