Amazon Prime Day kapsamında dört oyun daha ücretsiz veriliyor

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Gaming üzerinden Prime üyelerine her ay çok sayıda oyunu ücretsiz olarak veren Amazon, Temmuz ayında verilecek oyunları da ayın başında açıkamıştı. Bu açıklamadan yola çıkarak Temmuz ayında Prime Gaming üyelerine 13 oyunun ücretsiz olarak verileceği düşünülüyordu. Ancak Amazon bu sayısı daha da yukarı çekti. Çünkü şu anda devam Amazon Prime Day etkinliği kapsamında dört oyun daha Prime Gaming'e eklendi.

Amazon Prime Gaming, Toplam 114 Dolar Tutan Dört Oyunu Ücretsiz Veriyor

Üstelik bu oyunlar arasında Marvel's Midnight Suns ve Football Manager 2024 gibi dikkat çekici yapımlar da bulunuyor. Amazon Prime üyelerinin Prime Gaming üzerinden ücretsiz olarak alabileceği diğer iki oyun ise Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II ve Amnesia: The Dark Descent. Bu oyunların Steam'deki indirimsiz fiyatlarıyla toplam ederi 114 dolar.

Bu dört oyunu ücretsiz olarak almak için son tarih 11 Temmuz. Ancak bu tarihten önce oyunları ücretsiz olarak alıp kütüphanenize eklerseniz, oyunlar kalıcı olarak sizin oluyor.

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Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayında Prime üyelerine verdiği diğer oyunlar şunlardı:

Dungeon of the Endless Definitive Edition (Amazon Games App) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz

Saints Row 2 (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz

Saints Row 4: Re-Elected (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz

Star Wars: Rebellion (GOG Code 7 Temmuz'a kadar ücretsiz

TOEM (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz

Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz

Boxes: Lost Fragments (Epic Games Store) 1 Temmuz

Paquerette Down the Bunburrows (Epic Games Store) 1 Temmuz

Besiege: The Splintered Sea DLC (Amazon Games App) 17 Temmuz

Endless Space 2 Definitive Edition (Amazon Games App) 17 Temmuz

I Love Finding Wild Friends Collector's Edition (Legacy Games Code) 24 Temmuz

Venba (GOG Code) 24 Temmuz

Heroes of Loot (GOG Code) 31 Temmuz

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Amazon Prime Day kapsamında dört oyun daha ücretsiz oldu

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