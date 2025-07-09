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    Amazon Prime Day kapsamında dört oyun daha ücretsiz veriliyor

    Amazon Prime Gaming, bu ay ücretsiz verdiği oyunların sayısını arttırıyor. Prime Day etkinliği kapsamında dört oyun daha ücretsiz hâle geldi ki bunlardan ikisi oldukça dikkat çekici yapımlar.

    Amazon Prime Day ücretsiz oyunlar Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Gaming üzerinden Prime üyelerine her ay çok sayıda oyunu ücretsiz olarak veren Amazon, Temmuz ayında verilecek oyunları da ayın başında açıkamıştı. Bu açıklamadan yola çıkarak Temmuz ayında Prime Gaming üyelerine 13 oyunun ücretsiz olarak verileceği düşünülüyordu. Ancak Amazon bu sayısı daha da yukarı çekti. Çünkü şu anda devam Amazon Prime Day etkinliği kapsamında dört oyun daha Prime Gaming'e eklendi.

    Amazon Prime Gaming, Toplam 114 Dolar Tutan Dört Oyunu Ücretsiz Veriyor

    Üstelik bu oyunlar arasında Marvel's Midnight Suns ve Football Manager 2024 gibi dikkat çekici yapımlar da bulunuyor. Amazon Prime üyelerinin Prime Gaming üzerinden ücretsiz olarak alabileceği diğer iki oyun ise Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II ve Amnesia: The Dark Descent. Bu oyunların Steam'deki indirimsiz fiyatlarıyla toplam ederi 114 dolar.

    Bu dört oyunu ücretsiz olarak almak için son tarih 11 Temmuz. Ancak bu tarihten önce oyunları ücretsiz olarak alıp kütüphanenize eklerseniz, oyunlar kalıcı olarak sizin oluyor.

    Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayında Prime üyelerine verdiği diğer oyunlar şunlardı:

    • Dungeon of the Endless Definitive Edition (Amazon Games App) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
    • Saints Row 2 (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
    • Saints Row 4: Re-Elected (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
    • Star Wars: Rebellion (GOG Code 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
    • TOEM (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
    • Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
    • Boxes: Lost Fragments (Epic Games Store) 1 Temmuz 
    • Paquerette Down the Bunburrows (Epic Games Store) 1 Temmuz 
    • Besiege: The Splintered Sea DLC (Amazon Games App) 17 Temmuz
    • Endless Space 2 Definitive Edition (Amazon Games App) 17 Temmuz
    • I Love Finding Wild Friends Collector's Edition (Legacy Games Code) 24 Temmuz
    • Venba (GOG Code) 24 Temmuz
    • Heroes of Loot (GOG Code) 31 Temmuz 
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    S
    sonsabah 4 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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