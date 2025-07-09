Amazon Prime Day kapsamında dört oyun daha ücretsiz veriliyor

Amazon Prime Gaming, Toplam 114 Dolar Tutan Dört Oyunu Ücretsiz Veriyor
Üstelik bu oyunlar arasında Marvel's Midnight Suns ve Football Manager 2024 gibi dikkat çekici yapımlar da bulunuyor. Amazon Prime üyelerinin Prime Gaming üzerinden ücretsiz olarak alabileceği diğer iki oyun ise Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II ve Amnesia: The Dark Descent. Bu oyunların Steam'deki indirimsiz fiyatlarıyla toplam ederi 114 dolar.
Bu dört oyunu ücretsiz olarak almak için son tarih 11 Temmuz. Ancak bu tarihten önce oyunları ücretsiz olarak alıp kütüphanenize eklerseniz, oyunlar kalıcı olarak sizin oluyor.
Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayında Prime üyelerine verdiği diğer oyunlar şunlardı:
- Dungeon of the Endless Definitive Edition (Amazon Games App) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
- Saints Row 2 (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
- Saints Row 4: Re-Elected (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
- Star Wars: Rebellion (GOG Code 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
- TOEM (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
- Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft (GOG Code) 7 Temmuz'a kadar ücretsiz
- Boxes: Lost Fragments (Epic Games Store) 1 Temmuz
- Paquerette Down the Bunburrows (Epic Games Store) 1 Temmuz
- Besiege: The Splintered Sea DLC (Amazon Games App) 17 Temmuz
- Endless Space 2 Definitive Edition (Amazon Games App) 17 Temmuz
- I Love Finding Wild Friends Collector's Edition (Legacy Games Code) 24 Temmuz
- Venba (GOG Code) 24 Temmuz
- Heroes of Loot (GOG Code) 31 Temmuz
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre