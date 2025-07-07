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Tam Boyutta Gör Bungie'nin Destiny evreninde geçen mobil cihazlara özel bilimkurgu RPG nişancı oyunu Destiny: Rising, 28 Ağustos'ta iOS ve Android platformuna çıkış yapacak. Çıkış tarihi, Destiny mobil oyununda karşılaşılacak bazı görevleri, saldırıları, PvP mücadelelerini ve PvE özelliklerini gösteren yeni oynanış videosunun yayınlanmasıyla birlikte duyuruldu.

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Destiny: Rising iOS ve Android'e geliyor

NetEase, Destiny: Rising'in orijinal oyunun olaylarından önceki alternatif bir zaman çizelgesinde geçtiğini, bu sayede seriye yeni başlayan oyuncuların önceki Destiny oyunlarını deneyimlemelerine gerek kalmadan oyuna dahil olabileceklerini söylüyor. Oynanış özellikleri arasında tek, co-op ve rekabetçi çok oyunculu modlar, özelleştirilebilir birincil ve güç silahları, karakter cephanelikleri arasında silah paylaşımı ve yeni silah türü bulunuyor.

Destiny: Rising kapalı beta Kasım ayında başlamıştı. Artık hem Android Google Play hem de Apple App Store’da ön kayda açık.

Destiny: Rising NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD Games Ücretsiz 4 GB

Destiny: Rising Aksiyon

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Destiny serisinin ilk mobil oyunu yakında çıkıyor

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