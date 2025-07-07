Destiny serisinin ilk mobil oyunu yakında çıkıyor

Destiny: Rising iOS ve Android'e geliyor
NetEase, Destiny: Rising'in orijinal oyunun olaylarından önceki alternatif bir zaman çizelgesinde geçtiğini, bu sayede seriye yeni başlayan oyuncuların önceki Destiny oyunlarını deneyimlemelerine gerek kalmadan oyuna dahil olabileceklerini söylüyor. Oynanış özellikleri arasında tek, co-op ve rekabetçi çok oyunculu modlar, özelleştirilebilir birincil ve güç silahları, karakter cephanelikleri arasında silah paylaşımı ve yeni silah türü bulunuyor.
Destiny: Rising kapalı beta Kasım ayında başlamıştı. Artık hem Android Google Play hem de Apple App Store’da ön kayda açık.
Destiny: Rising NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD Games Ücretsiz 4 GBKaynakça https://www.playdestinyrising.com https://www.theverge.com/news/699184/destiny-rising-mobile-game-ios-android-release-date Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: