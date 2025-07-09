The Alters’ın satış başarısı ve kısa bir inceleme

Ekip, gelecekte daha fazla içerik olacağına dair bir ipucu veren bir notla açıklamarını sonlandırdı: “Oyunu bitirdiyseniz, bunun sadece başlangıç olduğundan emin olabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz."
Kısa bir inceleme
11 Bit Studios’u tanıyanlar kendilerinin This War of Mine ve Frostpunk ile felsefi ve stratejik bir miras oluşturduklarını ve bunu bilim kurgu atmosferiyle harmanladıklarını bilirler. The Alters da bu yönde ilerleyen bir yapım.
Dolayısıyla The Alters, oyuncuya yalnızca hayatta kalma mücadelesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda varoluşsal bir soruyla da yüzleştiriyor: “Farklı seçimler yapsaydım kim olurdum?” Jan’ın yarattığı her alternatif versiyon bir olasılığın somutlaşmış hali ve aynı zamanda pişmanlıkların, hayallerin ya da bastırılmış yönlerin yansıması. Oyuncu, yalnızca kaynak toplayan bir kopyayla değil, kendi iç dünyasının parçalarıyla da yüzleştiriliyor. Bu da oyunu yalnızca bir strateji deneyimi olmaktan çıkarıp özgür irade, kimlik ve benlik üzerine derin bir sorgulamaya dönüştürüyor.
Dolayısıyla oyunun bu yönü beni inanılmaz bir şekilde etkiledi. Eğer siz de oyunlar ile empati kurmayı sevenlerdenseniz bu etkiyi yüksek ihtimalle yaşayacaksınız.
Öte yandan oyunun geneline baktığımızda Act 3’te tempo düşüşü olduğunu, görevlerin tekrara kaçabildiğini söyleyebiliriz— her hayatta kalma oyununda olduğu gibi. Ama bu uzatılmış final karakterler arası etkileşimlerle duygusal açıdan dengeleniyor. Estetik olarak dönen, modüler ve genişletilebilir üs tasarımı, karanlık atmosfer ve güçlü görsel anlatımla birlikte karakterlerin farklı yönlerini yansıtan detaylı çizimler oldukça etkileyici. Alter mekaniğini oyundan çıkardığımızda geriye standart bir hayatta kalma oyunu kaldığını da söylemek gerekiyor.
The Alters, Steam’de 720 TL, Epic’de 703 TL, Xbox’da 700 TL ve Playstation’da 1.499 TL’ye satılıyor. Oyun, Game Pass’de de bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre