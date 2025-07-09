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    The Alters’ın satış başarısı ve kısa bir inceleme

    The Alters oyunun arkasındaki 11 Bit Studios, yaptığı açıklamada oyunun tüm platformlarda 280 bin adetlik satışı geçtiğini duyurdu. Oyun ilk günden Game Pass’e eklenmişti.

    The Alters’ın satış başarısı ve kısa bir inceleme Tam Boyutta Gör
    11 Bit Studios’un son oyunu The Alters, piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık bir ay geçti ve bu kısa sürede 280 binin üzerinde kopya satarak dikkat çekici bir başarıya ulaştı. Oyunun Steam sayfasında yapılan açıklamada “The Alters'ı yaratmak çok kişisel bir yolculuktu ve bu kadar çok kişinin Jan'ın dünyasına adım atıp, onun seçimlerini deneyimleyip, mücadelelerini düşünerek ve hikayesiyle bağ kurduğunu görmek inanılmaz derecede duygulandırıcıydı” ifadeleri kullanıldı.

    Ekip, gelecekte daha fazla içerik olacağına dair bir ipucu veren bir notla açıklamarını sonlandırdı: “Oyunu bitirdiyseniz, bunun sadece başlangıç olduğundan emin olabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz."

    Kısa bir inceleme

    11 Bit Studios’u tanıyanlar kendilerinin This War of Mine ve Frostpunk ile felsefi ve stratejik bir miras oluşturduklarını ve bunu bilim kurgu atmosferiyle harmanladıklarını bilirler. The Alters da bu yönde ilerleyen bir yapım.

    The Alters’ın satış başarısı ve kısa bir inceleme Tam Boyutta Gör
    Oyunda Jan Dolski’yi kontrol ederken sadece kaynak ve üs yönetimini değil, aynı zamanda kendi farklı benliklerinle—‘alters’larla—psikolojik ve duygusal bir ilişki kuruyorsun. Her bir alter, farklı bir yaşam yolunu seçmiş bir Jan’i temsil ediyor; bu da senin için sadece yetenek çeşitliliği değil, içsel çatışma ve vicdan muhasebesi anlamına geliyor.

    Dolayısıyla The Alters, oyuncuya yalnızca hayatta kalma mücadelesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda varoluşsal bir soruyla da yüzleştiriyor: “Farklı seçimler yapsaydım kim olurdum?” Jan’ın yarattığı her alternatif versiyon bir olasılığın somutlaşmış hali ve aynı zamanda pişmanlıkların, hayallerin ya da bastırılmış yönlerin yansıması. Oyuncu, yalnızca kaynak toplayan bir kopyayla değil, kendi iç dünyasının parçalarıyla da yüzleştiriliyor. Bu da oyunu yalnızca bir strateji deneyimi olmaktan çıkarıp özgür irade, kimlik ve benlik üzerine derin bir sorgulamaya dönüştürüyor.

    Dolayısıyla oyunun bu yönü beni inanılmaz bir şekilde etkiledi. Eğer siz de oyunlar ile empati kurmayı sevenlerdenseniz bu etkiyi yüksek ihtimalle yaşayacaksınız.

    Öte yandan oyunun geneline baktığımızda Act 3’te tempo düşüşü olduğunu, görevlerin tekrara kaçabildiğini söyleyebiliriz— her hayatta kalma oyununda olduğu gibi. Ama bu uzatılmış final karakterler arası etkileşimlerle duygusal açıdan dengeleniyor. Estetik olarak dönen, modüler ve genişletilebilir üs tasarımı, karanlık atmosfer ve güçlü görsel anlatımla birlikte karakterlerin farklı yönlerini yansıtan detaylı çizimler oldukça etkileyici. Alter mekaniğini oyundan çıkardığımızda geriye standart bir hayatta kalma oyunu kaldığını da söylemek gerekiyor.

    The Alters, Steam’de 720 TL, Epic’de 703 TL, Xbox’da 700 TL ve Playstation’da 1.499 TL’ye satılıyor. Oyun, Game Pass’de de bulunuyor.

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    S
    sonsabah 4 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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