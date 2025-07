Mafia: The Old Country'den dokuz dakikalık oynanış videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl oyunseverlerle buluşacak en dikkat çekici oyunlardan biri de Mafia: The Old Country olacak. Ülkemizde de epey seveni olan Mafia serisinin dördüncü oyunu, bu seriyi köklerine döndürecek. Çok sevilen ilk oyunu epey andıran The Old Country, hikâyeyi Amerika'dan İtalya'ya, mafyanın doğduğu topraklara taşıyor.

Mafia: The Old Country bu yönüyle serinin hayranlarını heyecanlandırmış olsa da bunun oynanışa nasıl yansıyacağa merak konusu olmaya devam ediyordu. Bugün IGN aracılığıyla paylaşan dokuz dakikalık video, bu soruyu cevaplamış oldu. Çünkü yayınlanan bu oynanış videosu, yeni Mafia oyununda oyunseverleri nasıl bir deneyimin beklediğini ana hatlarıyla görmemizi sağlıyor.

Temmuz ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun 1 hf. önce eklendi

Mafia: The Old Country, Mafia 3'ü de yapan stüdyo olan Hangar 13 tarafından geliştirilmiş olsa da üçüncü oyuna pek benzemiyor. Yeni oyundaki en büyük farklılıklardan birisi açık dünya olmaması. The Old Country, bunun yerine ilk iki oyun gibi lineer bir hikâye anlatıyor. 2K, bunun öyle uzun saatler gerektirmeyen, başı sonu belli bir oyun olacağını söylüyor. Nitekim oyunun fiyatlandırması da buna göre yapıldı. Mafia: The Old Country, Steam'de 49.99 dolara satışa sunuldu ki bu AAA oyunların günümüzdeki standardının altında. Oyunun ülkemizdeki konsol fiyatı ise yaklaşık 1950 TL olacak.

Mafia: The Old Country, 8 Ağustos'ta PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC (Steam ve GeForce Now üzerinden)'a yönelik olarak satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Mafia: The Old Country'den 9 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: