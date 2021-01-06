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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil oyun Minecraft Earth, 30 Haziran'da kapatılıyor

    Geçtiğimiz yıl Android ve iOS cihazlarda erişime açılan artırılmış gerçeklik oyunu Minecraft Earth, pandemi sebebiyle 30 Haziran 2021'de kapatılacak.
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    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Oy Ver

    Mobil oyun Minecraft Earth, 30 Haziran'da kapatılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Pokemon GO'nun başarısı ve popülerliği ile birlikte aynı tarzda birçok oyun görmeye başladık. Özellikle büyük markaların çoğu bu tarzda oyunlarını piyasaya sürdü ancak içlerinden biri ne yazık ki salgın sebebiyle kapatılmak üzere.

    Ayrıca Bkz. "Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı"

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    2019 yılında yayınlanan Minecraft'ın artırılmış gerçeklik oyunu Minecraft Earth, ne yazık ki salgın sebebiyle kapatılacak. Oyunun kapatılacağı tarih ise 30 Haziran 2021. İnsanların dışarı çıkamaması sebebiyle oyun, geliştiricilerin beklediği kadar performansı ne yazık ki gösteremedi. Oyun 30 Haziran'da App Store ve Google Play'den kaldırılacak. Ancak o zaman kadar yayınlanan son güncelleme ile birlikte oyunu evinizde daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz.

    Daha öncesinde oyun içi satışlarda para harcayan oyunculara ise Minecraft Bedrock Edition ücretsiz olarak verilecek ve diğer Minecraft oyunlarının marketlerinde kullanabileceğiniz oyun içi para verilecek. Şu andan itibaren de oyunun içerisinde mikro ödemeler kaldırılmış durumda. Eğer oyun kaldırılmadan oyunu oynamak istiyorsanız son 6 aylık bir süreç kaldığını hatırlatalım. Oyunun mağaza bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Minecraft Earth Minecraft Earth Minecraft Earth Minecraft Earth Mojang AB Oyunlar Ücretsiz 379.1 MB

    Minecraft Earth Minecraft Earth Minecraft Earth Minecraft Earth Mojang Macera Oyunları Ücretsiz 63M



    https://www.pocketgamer.com/articles/085307/minecraft-earth-will-close-down-in-june-this-year-with-one-final-update-before-it-disappears/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cosef (Yusuf Çakıcı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung NOTE 7 FE telefonum için uyumlu değilmiş :(
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