Mobil oyun Minecraft Earth, 30 Haziran'da kapatılıyor

Pokemon GO'nun başarısı ve popülerliği ile birlikte aynı tarzda birçok oyun görmeye başladık. Özellikle büyük markaların çoğu bu tarzda oyunlarını piyasaya sürdü ancak içlerinden biri ne yazık ki salgın sebebiyle kapatılmak üzere.
Ayrıca Bkz. "Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı"İlginizi Çekebilir Minecraft Earth Ekim ayında erken erişime açılacak
2019 yılında yayınlanan Minecraft'ın artırılmış gerçeklik oyunu Minecraft Earth, ne yazık ki salgın sebebiyle kapatılacak. Oyunun kapatılacağı tarih ise 30 Haziran 2021. İnsanların dışarı çıkamaması sebebiyle oyun, geliştiricilerin beklediği kadar performansı ne yazık ki gösteremedi. Oyun 30 Haziran'da App Store ve Google Play'den kaldırılacak. Ancak o zaman kadar yayınlanan son güncelleme ile birlikte oyunu evinizde daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz.
Daha öncesinde oyun içi satışlarda para harcayan oyunculara ise Minecraft Bedrock Edition ücretsiz olarak verilecek ve diğer Minecraft oyunlarının marketlerinde kullanabileceğiniz oyun içi para verilecek. Şu andan itibaren de oyunun içerisinde mikro ödemeler kaldırılmış durumda. Eğer oyun kaldırılmadan oyunu oynamak istiyorsanız son 6 aylık bir süreç kaldığını hatırlatalım. Oyunun mağaza bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz.
Minecraft Earth Mojang AB Oyunlar Ücretsiz 379.1 MB
Minecraft Earth Mojang Macera Oyunları Ücretsiz 63M
https://www.pocketgamer.com/articles/085307/minecraft-earth-will-close-down-in-june-this-year-with-one-final-update-before-it-disappears/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.