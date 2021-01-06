Mobil oyun Minecraft Earth, 30 Haziran'da kapatılıyor

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Pokemon GO'nun başarısı ve popülerliği ile birlikte aynı tarzda birçok oyun görmeye başladık. Özellikle büyük markaların çoğu bu tarzda oyunlarını piyasaya sürdü ancak içlerinden biri ne yazık ki salgın sebebiyle kapatılmak üzere.

Ayrıca Bkz. "Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı"

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Minecraft Earth Ekim ayında erken erişime açılacak

2019 yılında yayınlanan Minecraft'ın artırılmış gerçeklik oyunu Minecraft Earth, ne yazık ki salgın sebebiyle kapatılacak. Oyunun kapatılacağı tarih ise 30 Haziran 2021. İnsanların dışarı çıkamaması sebebiyle oyun, geliştiricilerin beklediği kadar performansı ne yazık ki gösteremedi. Oyun 30 Haziran'da App Store ve Google Play'den kaldırılacak. Ancak o zaman kadar yayınlanan son güncelleme ile birlikte oyunu evinizde daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz.

Daha öncesinde oyun içi satışlarda para harcayan oyunculara ise Minecraft Bedrock Edition ücretsiz olarak verilecek ve diğer Minecraft oyunlarının marketlerinde kullanabileceğiniz oyun içi para verilecek. Şu andan itibaren de oyunun içerisinde mikro ödemeler kaldırılmış durumda. Eğer oyun kaldırılmadan oyunu oynamak istiyorsanız son 6 aylık bir süreç kaldığını hatırlatalım. Oyunun mağaza bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Minecraft Earth Mojang AB Oyunlar Ücretsiz 379.1 MB

Minecraft Earth Mojang Macera Oyunları Ücretsiz 63M

https://www.pocketgamer.com/articles/085307/minecraft-earth-will-close-down-in-june-this-year-with-one-final-update-before-it-disappears/

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