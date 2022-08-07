10.Nesil iPad’den ilk bilgiler geldi: Yeni tasarıma geçiliyor

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iPad Pro ailesinin tanıtımından sonra Apple, “Pro” sayılabilecek özelliklerini yavaş yavaş diğer iPad modellerine de getirmişti. Birkaç nesildir klavye ve Apple Pencil desteği sunan giriş seviyesi iPad, fiyat performans oranında firmanın sevilen cihazlarından biri olmaya devam ediyor. 329 dolarlık giriş fiyatı ile yüksek satış sayılarına ulaşan cihaz, eski kalmış tasarımı ile de eleştiri görmeye devam ediyor. Ancak görünüşe göre Apple, 10. Nesil iPad ile müşterilerini sevindirecek.

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Yepyeni bir kasaya sahip olacak

9to5Mac, Apple’ın sonbaharda tanıtacağı giriş seviyesi iPad modelinin A14 yongasına sahip olacağını, 5G desteği sunacağını ve USB-C ile geleceğini belirtmişti. iPad’in ortaya çıkan CAD render görselleri, cihaz hakkında yeni bilgiler gösteriyor.

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MySmartPrice tarafından paylaşılan görsellere göre 10.2 inçlik iPad, yepyeni bir tasarıma sahip olacak. Cihaz, TouchID tuşuna ve kalın çerçevelerine sahip olmaya devam edecek ancak yeni bir kasaya sahip olacak. Kasa, Apple’ın yeni iPad ve MacBook modellerinde benimsediği tasarım anlayışından izler taşıyor. Bu nedenle cihaz, bu sene daha fazla renk seçeneğine sahip olabilir. Görüntülerde cihazın 3.5mm kulaklık girişine sahip olmadığı görülüyor ancak bu CAD projesinin tamamlanmamış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yine tek bir kamera ile gelecek iPad, bu sene LED flaşa sahip olabilir. Umarız Apple, giriş seviyesi iPad’in fiyatında bir artışa gitmez.

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2022 model giriş seviyesi iPad'den yeni bilgiler geldi