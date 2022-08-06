iPhone 14 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı

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Teknoloji devi Apple, çok yakında yeni iPhone modellerini tanıtacak. Yeni serinin Pro modellerinde çentiği terk edecek olan Apple, iPhone 14 ailesi ile ciddi anlamda dikkat çekecek gibi gözüküyor. Tanıtımına 2 aydan az kalan cihazlar hakkında gelen bilgiler artmaya devam ediyor. Yeni sızıntılar, iPhone 14 ailesinin renk seçeneklerini ortaya koyuyor.

iPhone 14 Pro'nun ekran koruyucu görüntüsü sızdırıldı 1 gün önce eklendi

iPhone 14 ve iPhone Pro hangi renklere sahip olacak?

Daha önce iOS işletim sisteminin güncellemeleri hakkında doğru bilgiler paylaşan Twitter kullanıcısı Jioriku, iPhone 14 ailesinin renk seçeneklerini detaylandırdı. Jioriku’ya göre iPhone 14; yeşil, mor, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olacak. iPhone 14 Pro ise; yeşil, mor, gümüş, altın ve grafit renk seçeneklerine sahip olacak. Apple’ın iPhone 14 ailesi için pembe, iPhone 14 Pro ailesi için ise Sierra mavisi renklerinden vazgeçtiği belirtiliyor.

30W hızlı şarj desteği

Son yıllarda hızlı şarj desteğine biraz daha önem veren Apple, her iPhone modelinde hızlı şarj desteğini biraz daha yukarı çekiyor. Jioriku, yeni cihazlaırn 30W şarj desteğine sahip olacağını belirtti. Ancak 30W güç, cihazın şarja takılmasının sadece başlarında sunulacak ve daha sonra bu güç 25-27W seviyelerine indirilecek. Ayrıca kaynak, MagSafe mıknatıslarının daha güçlü olacağını da belirtmiş.

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