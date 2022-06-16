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    2022'nin en değerli 100 markası açıklandı: Apple zirvede

    Kantar Group, dünyanın en değerli markaları sıralamasını güncelledi. Şirketin yayınladığı son rapor Apple'ın dünyanın en değerli markası olduğunu ortaya koyuyor.
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    2022'nin en değerli 100 markası açıklandı: Apple zirvede
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    Veri analizi ve marka danışmanlığı şirketi Kantar Group, 2022 yılı için yıllık küresel marka değeri sıralamasını güncelledi. Yayınlanan liste sadece teknoloji devlerini değil çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri de içeriyor.

    Birincilik koltuğunda 2022'de marka değeri %55 artarak 947 milyar dolara ulaşan Apple var. Cupertinolu şirketi Google, Amazon ve Microsoft takip ediyor. Çinli Tencent'in de ilk 5'e girmeyi başardığını görüyoruz. 11. sıradaki NVIDIA ilk ona giremese de bir numaralı rakibinin çok önünde yer aldı. Zira AMD, 52. sırada.

    2022'nin en değerli 100 markası açıklandı: Apple zirvede
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    Marka değeri en çok artanlar

    Analistler, raporlama döneminde en yüksek büyümeyi premium markaların gösterdiğine dikkat çekti. Örneğin, Cartier marka değerini %88 artırarak 10 milyar dolara çıkardı. Marka değeri en çok artan diğer şirketler YouTube (86 milyar dolar), Google (819 milyar dolar), Tesla (75 milyar dolar) ve Hermes (80 milyar dolar) olarak sıralanıyor.

    2022'nin en değerli 10 global markası

    • Apple
    • Google
    • Amazon
    • Microsoft
    • Tencent
    • McDonald’s
    • Visa
    • Facebook
    • Alibaba
    • Louis Vuitton
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