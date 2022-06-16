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Veri analizi ve marka danışmanlığı şirketi Kantar Group, 2022 yılı için yıllık küresel marka değeri sıralamasını güncelledi. Yayınlanan liste sadece teknoloji devlerini değil çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri de içeriyor.

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Birincilik koltuğunda 2022'de marka değeri %55 artarak 947 milyar dolara ulaşan Apple var. Cupertinolu şirketi Google, Amazon ve Microsoft takip ediyor. Çinli Tencent'in de ilk 5'e girmeyi başardığını görüyoruz. 11. sıradaki NVIDIA ilk ona giremese de bir numaralı rakibinin çok önünde yer aldı. Zira AMD, 52. sırada.

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Marka değeri en çok artanlar

Analistler, raporlama döneminde en yüksek büyümeyi premium markaların gösterdiğine dikkat çekti. Örneğin, Cartier marka değerini %88 artırarak 10 milyar dolara çıkardı. Marka değeri en çok artan diğer şirketler YouTube (86 milyar dolar), Google (819 milyar dolar), Tesla (75 milyar dolar) ve Hermes (80 milyar dolar) olarak sıralanıyor.

2022'nin en değerli 10 global markası

Apple

Google

Amazon

Microsoft

Tencent

McDonald’s

Visa

Facebook

Alibaba

Louis Vuitton

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2022'nin en değerli 100 markası açıklandı: Apple zirvede