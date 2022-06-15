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    Bill Gates'ten kripto ve NFT açıklaması: ''Aptal Teorisine Dayalı''

    TechCruch ile yaptığı yeni röportajında pek çok konuya değinen ünlü milyarder Bill Gates, söz kriptolara geldiğinde hiçbir varlığı bulunmadığını söyleyerek eleştirilerini dile getirdi.
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    Kripto para ve NFT'lere bir darbe de Bill Gates'ten geldi!
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    Yılın başlarından bu yana Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüş, tüm kripto sektörünü etkilemeye devam ediyor. Salı günü TechCruch’ın iklim değişikliği ile ilgili sorularını yanıtlayan ünlü milyarder Bill Gates, kripto paralar ve NFT’ler hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

    Sert eleştiriler geldi

    Kripto paralar ve NFT’lerin, yeterli sayıda yatırımcı olduğunda varlıkların fiyatının artacağı fikrine atıfta bulunan ünlü milyarder, birimleri ''yüzde 100 daha büyük aptal teorisine dayanan'' bir şey olarak nitelendirdi. Kısaca Gates'in kullanıcıların bir başkasının daha fazla ödeyeceği umuduyla değerli varlıklara yatırım yapma durumunu sert bir şekilde eleştirdiğini söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonuna da atıfta bulunan milyarder, ''maymunların pahalı dijital görüntülerinin dünyayı son derece iyileştireceğini” söyleyerek şaka yaptı. Kripto konusunda ise, ''Ben buna dahil değilim. Bunların hiç birisinde değilim'' sözlerini dile getirdi.

    Bu hafta Celcius’un tüm hesap çekimlerini durdurmasının ardından keskin bir düşüş yaşayan kripto para birimleri, şirketin iflas edeceğine dair korkular ile beraber zincirleme bir etki yaratmış durumda.

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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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