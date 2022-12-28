Yıla damga vuran en eğlenceli ve tuhaf haberler

Tam Boyutta Gör

Bundle, 2022'nin en eğlenceli, tuhaf ve unutulmaz haberlerini paylaştı. Best of Bundle 2022 adı verilen seçkide, yıl boyunca Bundle kullanıcılarının karşısına çıkan en sıra dışı haberler derlendi.

DonanımHaber olarak bizler de teknoloji gündemine dair ilgi çeken haberlerimizle Bundle'ın bilim ve teknoloji kategorisinde en sevilen yayıncılardan biri olduk. İşte yılın en ilginç haberlerinin paylaşıldığı Best of Bundle 2022'deki o haberler:

Belçika'da bir tavuk horoza dönüştü

Tam Boyutta Gör Belçikalı bir kümes sahibi, kümesindeki tavuklardan birinin aniden horoz gibi ötmeye başladığını keşfetti. Bilim insanları, yaşanan ilginç olayın kromozomlarla ilgili olduğunu açıkladı

Haribo, 4.6 milyon dolarlık çekini bulan adama 6 paket şeker verdi

Tam Boyutta Gör Haribo, kendisine yazılmış 4,6 milyon euroluk çeki bulan adama ödül olarak 6 paket şeker verdi.

Kardan araba yapıp 65 bin TL'den satışa çıkardı, yoğun talep gördü

Tam Boyutta Gör İstanbul'da bir galerici, arkadaşlarıyla yaptığı kardan otomobili 65 bin TL'ye satışa çıkardı. İlanı görenler arabayı gerçek sanıp satın almak istedi.

Polis "yat" deyince, uyuşturucu çetesinin bekçi köpeği de yattı

Tam Boyutta Gör Brezilya'da düzenlenen uyuşturucu baskınında, çetenin köpeği de polisin talimatlarına uyarak çete üyeleriyle birlikte yere yattı.

Bağcılar'da ev satıp Miami'den ev almak mümkün

Tam Boyutta Gör Artan konut fiyatları, trajikomik durumlara sahne oluyor. Öyle ki İstanbul Bağcılar'da ev satıp, aldığı parayla Miami'den ev satın alanlar oldu.

37 dil bilen halı yıkamacının beyinin MIT ve Harvard'dan bilim insanları inceledi

Tam Boyutta Gör 46 yaşındaki ABD'li halı yıkamacının İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Romence, Bulgarca, Slovakça ve Çekçe'yi akıcı bir şekilde konuşması ve daha onlarca dili rahatlıkla anlaması hem çevresindekilerin hem de bilim insanlarının ilgisini çekti.

ABD'de gökten hamsi yağdı

Tam Boyutta Gör ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da havadan balık yağıyor. Körfez Bölgesi'ndeki halk yol, kaldırım ve çatılarda hamsi buluyor. Uzmanlar balık yağışının kıyıdaki hamsi sayısının patlamasından kaynaklandığını düşünüyor. Öyle ki aç kuşların ağızlarını tıka basa balıklarla doldurduğu ve yuvalarına uçarken bazılarını düşürdüğü ifade ediliyor.

İflas edenlerin derneği de iflas etti

Tam Boyutta Gör İflas eden esnafa destek olmak amacıyla kurulan Tüm İflas Eden Mağdur Esnaf Derneği kapanma kararı aldı. Maddi destek bulamayan dernek, faaliyetlerini idame ettiremediği için kapandı.

Bir bakkal, Arctic Monkeys'in üyelerini dükkanının önünden kovdu

Tam Boyutta Gör Dünyanın en ünlü rock gruplarından biri olan Arctic Monkeys, Beyoğlu’nda bir bakkalın saldırısına uğradı.

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2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri