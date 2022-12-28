Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yıla damga vuran en eğlenceli ve tuhaf haberler

    Bundle; 2022'nin en eğlenceli, tuhaf ve unutulmaz haberlerini derledi.  İşte horoza dönüşen tavuktan gökten hamsi yağmasına kadar yıla damga vuran en ilginç haberler:
    Oy Ver

    2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri Tam Boyutta Gör

    Bundle, 2022'nin en eğlenceli, tuhaf ve unutulmaz haberlerini paylaştı. Best of Bundle 2022 adı verilen seçkide, yıl boyunca Bundle kullanıcılarının karşısına çıkan en sıra dışı haberler derlendi.

    DonanımHaber olarak bizler de teknoloji gündemine dair ilgi çeken haberlerimizle Bundle'ın bilim ve teknoloji kategorisinde en sevilen yayıncılardan biri olduk. İşte yılın en ilginç haberlerinin paylaşıldığı Best of Bundle 2022'deki o haberler:

    Belçika'da bir tavuk horoza dönüştü

    2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri Tam Boyutta Gör
    Belçikalı bir kümes sahibi, kümesindeki tavuklardan birinin aniden horoz gibi ötmeye başladığını keşfetti. Bilim insanları, yaşanan ilginç olayın kromozomlarla ilgili olduğunu açıkladı

    Haribo, 4.6 milyon dolarlık çekini bulan adama 6 paket şeker verdi

    2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri Tam Boyutta Gör
    Haribo, kendisine yazılmış 4,6 milyon euroluk çeki bulan adama ödül olarak 6 paket şeker verdi.

    Kardan araba yapıp 65 bin TL'den satışa çıkardı, yoğun talep gördü

    2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri Tam Boyutta Gör
    İstanbul'da bir galerici, arkadaşlarıyla yaptığı kardan otomobili 65 bin TL'ye satışa çıkardı. İlanı görenler arabayı gerçek sanıp satın almak istedi.

    Polis "yat" deyince, uyuşturucu çetesinin bekçi köpeği de yattı

    2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri Tam Boyutta Gör
    Brezilya'da düzenlenen uyuşturucu baskınında, çetenin köpeği de polisin talimatlarına uyarak çete üyeleriyle birlikte yere yattı.

    Bağcılar'da ev satıp Miami'den ev almak mümkün

    2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri Tam Boyutta Gör
    Artan konut fiyatları, trajikomik durumlara sahne oluyor. Öyle ki İstanbul Bağcılar'da ev satıp, aldığı parayla Miami'den ev satın alanlar oldu.

    37 dil bilen halı yıkamacının beyinin MIT ve Harvard'dan bilim insanları inceledi

    2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri Tam Boyutta Gör
    46 yaşındaki ABD'li halı yıkamacının İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Romence, Bulgarca, Slovakça ve Çekçe'yi akıcı bir şekilde konuşması ve daha onlarca dili rahatlıkla anlaması hem çevresindekilerin hem de bilim insanlarının ilgisini çekti. 

    ABD'de gökten hamsi yağdı

    2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da havadan balık yağıyor. Körfez Bölgesi'ndeki halk yol, kaldırım ve çatılarda hamsi buluyor. Uzmanlar balık yağışının kıyıdaki hamsi sayısının patlamasından kaynaklandığını düşünüyor. Öyle ki aç kuşların ağızlarını tıka basa balıklarla doldurduğu ve yuvalarına uçarken bazılarını düşürdüğü ifade ediliyor.

    İflas edenlerin derneği de iflas etti

    2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri Tam Boyutta Gör
    İflas eden esnafa destek olmak amacıyla kurulan Tüm İflas Eden Mağdur Esnaf Derneği kapanma kararı aldı. Maddi destek bulamayan dernek, faaliyetlerini idame ettiremediği için kapandı.

    Bir bakkal, Arctic Monkeys'in üyelerini dükkanının önünden kovdu

    2022'nin en eğlenceli ve tuhaf haberleri Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en ünlü rock gruplarından biri olan Arctic Monkeys, Beyoğlu’nda bir bakkalın saldırısına uğradı.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız