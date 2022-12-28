Yıla damga vuran en eğlenceli ve tuhaf haberler

- Belçika'da bir tavuk horoza dönüştü
- Haribo, 4.6 milyon dolarlık çekini bulan adama 6 paket şeker verdi
- Kardan araba yapıp 65 bin TL'den satışa çıkardı, yoğun talep gördü
- Polis "yat" deyince, uyuşturucu çetesinin bekçi köpeği de yattı
- Bağcılar'da ev satıp Miami'den ev almak mümkün
- 37 dil bilen halı yıkamacının beyinin MIT ve Harvard'dan bilim insanları inceledi
- ABD'de gökten hamsi yağdı
- İflas edenlerin derneği de iflas etti
- Bir bakkal, Arctic Monkeys'in üyelerini dükkanının önünden kovdu
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Bundle, 2022'nin en eğlenceli, tuhaf ve unutulmaz haberlerini paylaştı. Best of Bundle 2022 adı verilen seçkide, yıl boyunca Bundle kullanıcılarının karşısına çıkan en sıra dışı haberler derlendi.
DonanımHaber olarak bizler de teknoloji gündemine dair ilgi çeken haberlerimizle Bundle'ın bilim ve teknoloji kategorisinde en sevilen yayıncılardan biri olduk. İşte yılın en ilginç haberlerinin paylaşıldığı Best of Bundle 2022'deki o haberler:
Belçika'da bir tavuk horoza dönüştü
Haribo, 4.6 milyon dolarlık çekini bulan adama 6 paket şeker verdi
Kardan araba yapıp 65 bin TL'den satışa çıkardı, yoğun talep gördü
Polis "yat" deyince, uyuşturucu çetesinin bekçi köpeği de yattı
Bağcılar'da ev satıp Miami'den ev almak mümkün
37 dil bilen halı yıkamacının beyinin MIT ve Harvard'dan bilim insanları inceledi
ABD'de gökten hamsi yağdı
İflas edenlerin derneği de iflas etti
Bir bakkal, Arctic Monkeys'in üyelerini dükkanının önünden kovduBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d