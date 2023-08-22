Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Film indirme siteleri (2023): En iyi filmler bu sitelerde ve ücretsiz!

    Ücretsiz film indirme sitesi ve programları arayanlar buraya! İşte Netflix'te bulamayacağınız en iyi filmleri 4K & Full HD izleme seçeneğiyle sunan siteler:     

    Online film izlemek, internet bağlantısının iyi olmadığı durumlarda keyif yerine tam bir işkencedir. 4K, Full HD ve hatta 720p kaliteyi bile seçseniz takılmalar, donmalar yüzünden evde sinema keyfiniz yarıda kesilebilir. Yalnızca evdeyken değil, tatilde, uçakta, gezide süre geçirmek için film izlemek isteyebilir ancak internet yavaş olduğundan izlemeyi bitirmek zorunda kalabilirsiniz. Çözüm, film indirmek. Filmi bilgisayara veya telefona indirerek daha sonra internetsiz izleme keyfi yaşayabilirsiniz. Peki, hangi siteden film indirilir? Film indirmek için hangi programı kullanmayalım? 2023 için en iyi film indirme siteleri ve programlarıburada bulabilirsiniz.

    En iyi film indirme siteleri (ücretsiz) 🍿

    ücretsiz film indirme siteleri Tam Boyutta Gör
    Güvenilir ve bedava film indirme sitelerini bu listede bulabilirsiniz. Hollywood, Kore filmleri, Bollywood, Çin filmleri, Türk yapımı filmler ve fazlası dahil dünyanın her yerinden filmleri ücretsiz olarak izleyebileceğiniz harika siteler var. Peki, ücretsiz film nereden indirilir? İşte güncel en iyi film indirme siteleri ⬇️
    • FMovies
    • TubiTV
    • PopcornFlix
    • Internet Archive
    • Crackle
    • WatchSeries
    • Movies4U
    • My Download Tube
    • Open Culture
    • FZMovies
    • MoviesFoundOnline
    • YouTube
    • MegaShare

    1️⃣ FMovies

    FMovies - ücretsiz film indirme sitesi Tam Boyutta Gör
    FMovies, internetten film izlemek isteyenlere tavsiye edeceğimizen iyi bedava film indirme sitelerinden biri. Yeni filmleri bedava indirip izleyebileceğiniz en iyi sitelerden biri diyebiliriz. Film sitesi, reklamlar içeriyor; bu nedenle girmeden önce reklam engelleyiciyi etkinleştirmenizi tavsiye ederiz. Gerilim ve korku filmleri, aksiyon, bilim kurgu, polisiye, savaş, tarih gibi çeşitli kategorilerde en iyi filmler yayınlanıyor. Arama çubuğundan veya kategorilerden istediğiniz filmi bulabilirsiniz.

    2️⃣ TubiTV

    TubiTV - bedava film indirme sitesi Tam Boyutta Gör
    TubiTV, yabancı en iyi film indirme sitesi denildiğinde akla ilk gelen sitelerden biri. Filmleri orijinal dilinde izlemeyi seviyorsanız bu siteye kesinlikle göz atmalısınız. Site, aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce farklı film içeriyor. Web sitesi, tüm ülkelerde tamamen yasal ancak Türkiye’de açık değil. Çeşitli türden yeni filmlerin yanı sıra eski filmleri de bulabileceğiniz siteye VPN programı kullanarak erişebilirsiniz.

    3️⃣ Internet Archive

    Internet Archive - film indir ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Internet Archive film indirebileceğiniz en popüler sitelerden biri. Filmlerin yanı sıra kitap, resim ve başka dijital içerik formatlarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu dijital kitaplık oldukça büyük ve kapsamlı. İzlemek istediğiniz filmi aratıp kolayca indirin. Kategorilere göre film araması yapabilirsiniz.

    4️⃣ Crackle

    Crackle - hd film indirme sitesi Tam Boyutta Gör
    Sony’nin olmasıyla 2023 en iyi film siteleri listesine giren Crackle, TubiTV’ye oldukça benziyor. Full HD film indirme sitesi arıyorsanız ve yerli & yabancı film fark etmez diyorsanız, Sony Crackle içeriklerine göz atmanızı tavsiye ederiz. Web sitesi üzerinden veya uygulamasını indirerek telefonunuzdan film izleme keyfi yaşayabilirsiniz. Site, giriş gerektirmiyor, doğrudan erişebiliyorsunuz ve indirme hızlı.

    5️⃣ WatchSeries

    WatchSeries - ücretsiz film izle & indir Tam Boyutta Gör
    WatchSeries, adından dolayı dizi indirme siteleri arasında yer verilmesi daha uygun diyebilirsiniz ancak ücretsiz film izleme keyfi de yaşayabileceğiniz bir site. İzlemek istediğiniz filmi aratıp tek tıkla izlemeye başlayabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kayıt yok, medya oynatıcı tek tıkla filmi açıyor, virüssüz, reklamlar rahatsız edici boyutta değil… Doğrulanmış linkler kullanıldığından yüksek kalitede filmlere ulaşıyorsunuz. Sezgisel kullanıcı arayüzüyle bizleri karşılayan WatchSeries, online ve internetsiz film izlemek için en iyi sitelerden biri.

    6️⃣ Movies4U

    Movies4U - 2023 film izleme sitesi Tam Boyutta Gör
    Netflix’in eski filmleri arasında dönmekten sıkıldıysanız, 2023 filmleri izleme sitesi arıyorsanız Movies4U önerimizdir. Site, özel türlerden farklı filmleri listeliyor. Filmleri istediğiniz kalitede indirebiliyorsunuz. Çeşitli yapım şirketlerinden filmler, en yeni ve eski filmler, dublajlı filmler, Blu-Ray kadar yüksek kalitede izleme sunmasıyla öne çıkan Movies4U’da indirme bağlantıları hızlı bir şekilde düzeltiliyor.

    7️⃣ My Download Tube

    My Download Tube - film indir bedava Tam Boyutta Gör
    My Download Tube, ücretsiz hızlı film indirebileceğiniz bir başka web sitesi. Filmler dahil çok çeşitli medya dosyalarını indirmenizi sağlayan, iyi bilinen bir film indirme sitesi. Süper hızlı indirme sağlamasıyla ünlü ve sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip.

    8️⃣ Open Culture

    bedava film indirme siteleri - Open Culture Tam Boyutta Gör
    Ücretsiz film nereden indirilir? diyenlere önereceğimiz bir başka site de Open Culture. Open Culture, suç filmleri, Vahşi batı filmleri, bağımsız yapımlar, belgeseller gibi farklı türde binlerce filmi indirmeye açıyor. Bu siteyi kullanırken gecikme, donma, arabelleğe alma gibi sunucu kaynaklı sorunlar yaşamayacaksınız. Filmlerin yanı sıra eğitim veya başka ilginizi çekecek pek çok içeriği bulabileceğiniz bir site.

    9️⃣ FZMovies

    FZMovies - programsız film indirme sitesi Tam Boyutta Gör
    FZMovies, macera, aksiyon, komedi, korku, dram dahil çeşitli türlerde film kitaplığı sunan en iyi ücretsiz film siteleri arasında. Filmleri .mp4, .avi fili çeşitli formatlarda programsız olarak bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Geniş film, belgesel koleksiyonu sunması, kullanıcı dostu ve gezinmesi kolay arayüz sunması, farklı formatlarda indirmeye izin vermesiyle FZMovies, en iyi seçeneklerden biri.

    🔟 YouTube

    YouTube - yerli & türkçe dublaj film indirme sitesi Tam Boyutta Gör
    YouTube’da genelde video klip izliyor, müzik dinliyoruz ancak film izlemek için de harika bir platform. YouTube’da yerli filmler dışında zamanının en çok izlenen filmlerini Türkçe dublaj olarak bulabilirsiniz. Film sitelerinin tür, yıl, IMDb puanı gibi filtreleme seçenekleri YouTube’da yok. Premium üyesiyseniz ve kanal izin veriyorsa filmi indirebilirsiniz.

    Film indirme programları ve uygulamaları ✅

    film indirme programı ve uygulaması liste Tam Boyutta Gör
    İnternetten film izlemeyi seviyorsanız, muhtemelen düşük bant genişliği, internet kesintisi veya hata mesajları nedeniyle film zevkinizin bölündüğü anlar olmuştur. Bilgisayar (PC) için en iyi film indirme programları, Android ve iOS için film indirme uygulamaları ile bu durumu yaşamazsınız. Dilediğiniz bir film izleme sitesinden seçtiğiniz filmi kolayca indirebilirsiniz. “Film indirmek için hangi uygulama ve programı kullanmayalım?” diyenler için, işte 2023 için en iyi 10 film indirme programı 👇🏻
    1. Internet Download Manager
    2. VidMasta
    3. Orbit Downloader
    4. Vuze
    5. Free Download Manager
    6. Cinema HD
    7. Popcorn Time
    8. Netflix
    9. Amazon Prime
    10. OGYouTube

    Film nasıl indirilir 🍿

    telefona ve bilgisayara film indirme nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    Bilgisayara film indirmek için ne yapmalıyım? Tarayıcıdan film indirme veya IDM film indirme adımlarının oldukça basit olduğunu söyleyelim. PC’ye film nasıl indirilir adım adım görelim:

    Bedava programsız film indirme 🔽

    1. Film indirme sitesine girin.
    2. İndirmek istediğiniz filmi açın.
    3. Oynat butonuna tıklayın.
    4. Sağ üstte çıkan “İndir” butonuna basın.
    5. Filmi MP4 olarak indirmeye başlayın.

    IDM ile film indirme 🔽

    1. Internet Download Manager programını açın.
    2. Ücretsiz film indirme sitesini açın.
    3. Oynat butonuna basın.
    4. Film oynamaya başladığında köşede IDM simgesi görünecek.
    5. Simgeye tıklayın ve büyük boyutlu video dosyasını açın
    6. İndir butonuna tıklayarak filmi bilgisayara indirin.

    Telefona film indirme (Netflix) 🔽

    1. Film izleme uygulamasını açın.
    2. İndirmek istediğiniz filmi seçin.
    3. İndir (Download) butonuna dokunun.
    4. Benim Netflix’im sekmesine dokunun.
    5. İndirilenler bölümüne gelin.
    6. Telefona inen tüm filmler listelenecektir.

    Hangi sitede film indirebilirim? diyenler için, ücretsiz en iyi film izleme ve film indirme sitelerini listeledik. Netflix, Amazon Prime gibi dijital platformların film arşivi yeterli gelmiyorsa, film siteleri listemize göz atabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    durduk yere takipten çıkanlar airfel klima yorumları apotemi tyt fen konu özeti pdf animus projesi kargo kaybolursa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız