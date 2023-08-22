Film indirme siteleri (2023): En iyi filmler bu sitelerde ve ücretsiz!

Online film izlemek, internet bağlantısının iyi olmadığı durumlarda keyif yerine tam bir işkencedir. 4K, Full HD ve hatta 720p kaliteyi bile seçseniz takılmalar, donmalar yüzünden evde sinema keyfiniz yarıda kesilebilir. Yalnızca evdeyken değil, tatilde, uçakta, gezide süre geçirmek için film izlemek isteyebilir ancak internet yavaş olduğundan izlemeyi bitirmek zorunda kalabilirsiniz. Çözüm, film indirmek. Filmi bilgisayara veya telefona indirerek daha sonra internetsiz izleme keyfi yaşayabilirsiniz. Peki, hangi siteden film indirilir? Film indirmek için hangi programı kullanmayalım? 2023 için en iyi film indirme siteleri ve programlarıburada bulabilirsiniz.
En iyi film indirme siteleri (ücretsiz) 🍿
FMovies
TubiTV
PopcornFlix
Internet Archive
Crackle
WatchSeries
Movies4U
My Download Tube
Open Culture
FZMovies
MoviesFoundOnline
YouTube
MegaShare
1️⃣ FMovies
2️⃣ TubiTV
3️⃣ Internet Archive
4️⃣ Crackle
5️⃣ WatchSeries
6️⃣ Movies4U
7️⃣ My Download Tube
8️⃣ Open Culture
9️⃣ FZMovies
🔟 YouTube
Film indirme programları ve uygulamaları ✅
Internet Download Manager
VidMasta
Orbit Downloader
Vuze
Free Download Manager
Cinema HD
Popcorn Time
Netflix
Amazon Prime
OGYouTube
Film nasıl indirilir 🍿
Bedava programsız film indirme 🔽
Film indirme sitesine girin.
İndirmek istediğiniz filmi açın.
Oynat butonuna tıklayın.
Sağ üstte çıkan “İndir” butonuna basın.
Filmi MP4 olarak indirmeye başlayın.
IDM ile film indirme 🔽
Internet Download Manager programını açın.
Ücretsiz film indirme sitesini açın.
Oynat butonuna basın.
Film oynamaya başladığında köşede IDM simgesi görünecek.
Simgeye tıklayın ve büyük boyutlu video dosyasını açın
İndir butonuna tıklayarak filmi bilgisayara indirin.
Telefona film indirme (Netflix) 🔽
Film izleme uygulamasını açın.
İndirmek istediğiniz filmi seçin.
İndir (Download) butonuna dokunun.
Benim Netflix’im sekmesine dokunun.
İndirilenler bölümüne gelin.
Telefona inen tüm filmler listelenecektir.
Hangi sitede film indirebilirim? diyenler için, ücretsiz en iyi film izleme ve film indirme sitelerini listeledik. Netflix, Amazon Prime gibi dijital platformların film arşivi yeterli gelmiyorsa, film siteleri listemize göz atabilirsiniz.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.