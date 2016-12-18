Kickass Torrents efsanesi eski içerikleriyle birlikte geri döndü

Torrent dünyasının en popüler isimlerinin başında gelen Kickass Torrents'in kurucusu 30 yaşındaki Ukrayna doğumlu Artem Vaulin, geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen operasyonla Polonya’da tutuklanmış ve site ise tamamen kapatılmıştı. Alan adı ABD Adalet Bakanlığı’na devredilen platform birkaç ay süren ayrılığın ardından tekrar yayın hayatına başladığını duyurdu.

Katcr.co adresinde eski içeriklerle birlikte Kickass Torrents’i tekrar ayağa kaldırdıklarını dile getirdiler. Sitenin kapatılmasının ardından her ne kadar birçok ayna/kopya web sitesi açılsa da kullanıcıların beklentilerini karşılayamamış, hatta bazı kişilerin Tutuklu Vaulin dışında geriye kalan diğer yöneticiler, teknik ve kontrol elemanlar,adresinde eski içeriklerle birlikte Kickass Torrents’i tekrar ayağa kaldırdıklarını dile getirdiler. Sitenin kapatılmasının ardından her ne kadar birçok ayna/kopya web sitesi açılsa da kullanıcıların beklentilerini karşılayamamış, hatta bazı kişilerin kredi kartı bilgileri dahi çalınmıştı.

Kickass'in kapatılmasında Apple'ın parmağı var

Site yönetimi açıklamalarında bu durumun KAT için sadakat, özveri ve gerçek aşkı gösterdiğini söyleyerek sevenlerinin desteklerini beklediklerini dile getirdiler. Yapılan araştırmalara göre Kickass’te yaklaşık 1 milyar dolar değerinde korsan içeriğin yer aldığı ve toplam değerinin ise 54 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan aylık 50 milyon ziyaretçiye sahip platformun yıllık reklam geliri ise 12.5 milyon dolar ila 22.3 milyon dolar arasında olduğu düşünülüyor.

iTunes üzerinden yasal bir satın alma işlemi gerçekleştiren Vaulin, ardından aynı IP adresiyle Kickass (KAT) Facebook sayfasının yönetim paneline giriş yaparak adeta kendi ipini çekiyor. Apple ise başlatılan süreçte satın alma işlemine dair adres ve kimlik bilgileri gibi tüm verileri yetkililerle paylaşarak yakalanmasında Sitenin kapatılmasına neden olan olay ise hayli ilginç.üzerinden yasal bir satın alma işlemi gerçekleştiren Vaulin, ardından aynı IP adresiyle Kickass (KAT) Facebook sayfasının yönetim paneline giriş yaparak adetaApple ise başlatılan süreçte satın alma işlemine dairgibi tüm verileri yetkililerle paylaşarak yakalanmasında önemli bir rol üstleniyor. Son olarak Katcr.co'nun yoğunluktan dolayı sık sık çöktüğünü, sorunun giderilmesi için bakım moduna alındığını belirtmeden geçmeyelim.