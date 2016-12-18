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Kickass Torrents efsanesi eski içerikleriyle birlikte geri döndü

Apple'ın desteğiyle birlikte kurucusu tutuklanarak tamamen kapatılan Kickass Torrents, sitede çalışan diğer yöneticiler ve teknik ekip tarafından bu yeni alan adı altında tekrar yayın hayatına başladı
2 yıl
12,9b
1
36
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Torrent dünyasının en popüler isimlerinin başında gelen Kickass Torrents'in kurucusu 30 yaşındaki Ukrayna doğumlu Artem Vaulin, geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen operasyonla Polonya’da tutuklanmış ve site ise tamamen kapatılmıştı. Alan adı ABD Adalet Bakanlığı’na devredilen platform birkaç ay süren ayrılığın ardından tekrar yayın hayatına başladığını duyurdu.
Tutuklu Vaulin dışında geriye kalan diğer yöneticiler, teknik ve kontrol elemanlar, Katcr.co adresinde eski içeriklerle birlikte Kickass Torrents’i tekrar ayağa kaldırdıklarını dile getirdiler. Sitenin kapatılmasının ardından her ne kadar birçok ayna/kopya web sitesi açılsa da kullanıcıların beklentilerini karşılayamamış, hatta bazı kişilerin kredi kartı bilgileri dahi çalınmıştı.

Kickass'in kapatılmasında Apple'ın parmağı var

Site yönetimi açıklamalarında bu durumun KAT için sadakat, özveri ve gerçek aşkı gösterdiğini söyleyerek sevenlerinin desteklerini beklediklerini dile getirdiler. Yapılan araştırmalara göre Kickass’te yaklaşık 1 milyar dolar değerinde korsan içeriğin yer aldığı ve toplam değerinin ise 54 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan aylık 50 milyon ziyaretçiye sahip platformun yıllık reklam geliri ise 12.5 milyon dolar ila 22.3 milyon dolar arasında olduğu düşünülüyor.
Sitenin kapatılmasına neden olan olay ise hayli ilginç. iTunes üzerinden yasal bir satın alma işlemi gerçekleştiren Vaulin, ardından aynı IP adresiyle Kickass (KAT) Facebook sayfasının yönetim paneline giriş yaparak adeta kendi ipini çekiyor. Apple ise başlatılan süreçte satın alma işlemine dair adres ve kimlik bilgileri gibi tüm verileri yetkililerle paylaşarak yakalanmasında önemli bir rol üstleniyor. Son olarak Katcr.co'nun yoğunluktan dolayı sık sık çöktüğünü, sorunun giderilmesi için bakım moduna alındığını belirtmeden geçmeyelim.

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swat882 2 yıl en beğenilen
Büyük firmalar yiyor yiyor doymuyor, ekonomik durumu olmayan insanlar içeriklere nasıl ulaşacak?
Parası olan alıyor zaten.
1 Yanıt Yanıtla +59
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Glorfindel1907 2 yıl
Editör banlanacakmı adminler biz paylaşsak şu haberi yasa dışı içerek adı altında uzaklaştırma yeriz herhalde


2 Yanıt Yanıtla +44
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ratch 2 yıl
Oh be güzel haber

Yalnız ben kickass yazdım diye ban yemiştim.
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Why Shy 2 yıl
Teknoloji engel tanımaz. Ne kadar kapatırsan kapat, başka bir isimle tekrar devam ediyor.
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Mr. Jingles 2 yıl
Sitenin içeriği değişmiş. Arama yerine indirmek istediğim filmin ismini yazdım üyelik girişi çıktı.
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aycibin 2 yıl
değişmiş.sitede hiçbir içerik bulamadım sadece forumlar var.kullanabilen var mı?
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rasitsvs 2 yıl
Siteye girebilen girdigi sayfanin adini yazabilir mi
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DH Misafiri 2 yıl
Oyunları orjinal alsam,geri kalan hiçbir şeyi orjinal alamıyorum,dizileri orjinal alsam,oyunlara para yetmiyor.Apple vb gözü doymaz şirketlerin sahipleri ada satın alsın diye yaşıyor,çalışıyoruz.
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John Wick 2 yıl
Oh beeeeeeeeeee
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Glorfindel1907 2 yıl
Yukarıda şuan 43 + oy almış olan mesajım acaba neden beğenilen mesajlar kısmında görülmüyor merak ettim gerçekten, Bu kadar alıngan olmaya gerek yok
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cinemaker 2 yıl
filmler diziler çekiliyor yüz milyon dolarlar kazanıyorlar demekki torrent olayı olmasa bir o kadar daha kazanacaklar her filmi sinemada izlersek bütün maaş sinema salonlarında bitecek şu anki sistem iyi böyle devam etmeli
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There goes your life 2 yıl
piratebay yetiyor
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Jacques Reverdi 2 yıl
Eski içeriklerinden kasıt tam olarak nedir? Eksiksiz olarak a'dan z'ye tüm içerikler geldi mi?
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