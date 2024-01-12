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    2023'te Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belli oldu

    Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Deloitte Technology Fast50 ödülleri kapsamında Türkiye'nin 2023'te en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi açıklandı.  Navlungo, %15578 ile en hızlı büyüyen şirket oldu.
    2023'te Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi Tam Boyutta Gör
    Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Deloitte Technology Fast50 ödülleri kapsamında Türkiye'nin 2023'te en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi açıklandı.

    Şirketlerin son üç yıldaki net satış gelirlerindeki büyüme oranları değerlendirilerek hazırlanan listenin bu yılki birincisi, son bir yılda %15578 büyüme gösteren Navlungo oldu. İkinci sırayı %7364 büyüme gösteren Missafir alırken, Easycep %4353 büyüme oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

    Etkinlikte, 100 milyon euro ve üstü gelire sahip şirketler arasından seçilen dört şirkete ise Big Stars ödülü verildi. Bu şirketler, Aselsan, İnnova Bilişim Çözümleri, Karel ve Smart Güneş Teknolojileri oldu.

    Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2023'te listeye giren ilk 10 şirket:

    Sıra Firma adı Büyüme oranı Faaliyet alanı
    1 Navlungo %15578 Yazılım
    2 Missafir %7364 Yazılım
    3 EASYCEP %4353 Donanım
    4 Sipay %2187 Fintech
    5 Amani Ai %2074 Yazılım
    6 VIRGOSOL %1922 Yazılım
    7 ikas %1837 Yazılım
    8 Sanction Scanner %1793 Fintech
    9 OTELZ %1410 Yazılım
    10 Cloudoffix %1282 Yazılım

    Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Fast 50 Ödül Töreni’ni pandemiden sonra ilk defa tamamen canlı gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek Türk teknoloji sektöründeki şirketlerin her geçen yıl büyüme oranlarını artırarak rekor kırdıklarını belirtti.

    Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, Türk teknoloji sektöründeki şirketlerin her geçen yıl büyüme oranlarını artırarak rekor kırdıklarını belirterek, bu yıl ilk 10 sıraya baktıklarında her birinin yüzde binin üzerinde büyüdüğünü söyledi.

    Aslantaş, “Bu yıl özellikle dikkat çekici bir konu da listedeki firmaların çalışma alanlarının çeşitlenerek yazılım, donanım ve fintech alanında faaliyet göstermeleri. Türk teknoloji firmalarının rekor kıran bu büyümelerinin ardında sadece Türkiye’ye yönelik ürün ve çözüm geliştirmelerinin yanında küresel olarak pek çok konu hakkında da çalışmaları yatıyor. Pandemiden bu yana tüm dünya oldukça çalkantılı bir dönemin içinde. Ancak bu dönemde rekabette farklılaşan ve hızlı çözümler bulan şirketler öne çıkıyor. Her yıl farklı firmaların listeye girmesi de bizi memnun eden bir diğer konu. Bu da Türkiye’deki teknoloji firmalarının, her yıl odaklandıkları alanlarda, rekabetten ayrışan çözüm ve uygulamalarla yer aldıklarını ve firmaların ihtiyaçlarına göre terzi işi çalışmalarla ihtiyaçları karşıladıklarını gösteriyor” sözlerini sarfetti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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