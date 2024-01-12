2023'te Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi belli oldu

Şirketlerin son üç yıldaki net satış gelirlerindeki büyüme oranları değerlendirilerek hazırlanan listenin bu yılki birincisi, son bir yılda %15578 büyüme gösteren Navlungo oldu. İkinci sırayı %7364 büyüme gösteren Missafir alırken, Easycep %4353 büyüme oranıyla üçüncü sırada yer aldı.
Etkinlikte, 100 milyon euro ve üstü gelire sahip şirketler arasından seçilen dört şirkete ise Big Stars ödülü verildi. Bu şirketler, Aselsan, İnnova Bilişim Çözümleri, Karel ve Smart Güneş Teknolojileri oldu.
Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2023'te listeye giren ilk 10 şirket:
|Sıra
|Firma adı
|Büyüme oranı
|Faaliyet alanı
|1
|Navlungo
|%15578
|Yazılım
|2
|Missafir
|%7364
|Yazılım
|3
|EASYCEP
|%4353
|Donanım
|4
|Sipay
|%2187
|Fintech
|5
|Amani Ai
|%2074
|Yazılım
|6
|VIRGOSOL
|%1922
|Yazılım
|7
|ikas
|%1837
|Yazılım
|8
|Sanction Scanner
|%1793
|Fintech
|9
|OTELZ
|%1410
|Yazılım
|10
|Cloudoffix
|%1282
|Yazılım
Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Fast 50 Ödül Töreni’ni pandemiden sonra ilk defa tamamen canlı gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek Türk teknoloji sektöründeki şirketlerin her geçen yıl büyüme oranlarını artırarak rekor kırdıklarını belirtti.
Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, Türk teknoloji sektöründeki şirketlerin her geçen yıl büyüme oranlarını artırarak rekor kırdıklarını belirterek, bu yıl ilk 10 sıraya baktıklarında her birinin yüzde binin üzerinde büyüdüğünü söyledi.
Aslantaş, “Bu yıl özellikle dikkat çekici bir konu da listedeki firmaların çalışma alanlarının çeşitlenerek yazılım, donanım ve fintech alanında faaliyet göstermeleri. Türk teknoloji firmalarının rekor kıran bu büyümelerinin ardında sadece Türkiye’ye yönelik ürün ve çözüm geliştirmelerinin yanında küresel olarak pek çok konu hakkında da çalışmaları yatıyor. Pandemiden bu yana tüm dünya oldukça çalkantılı bir dönemin içinde. Ancak bu dönemde rekabette farklılaşan ve hızlı çözümler bulan şirketler öne çıkıyor. Her yıl farklı firmaların listeye girmesi de bizi memnun eden bir diğer konu. Bu da Türkiye’deki teknoloji firmalarının, her yıl odaklandıkları alanlarda, rekabetten ayrışan çözüm ve uygulamalarla yer aldıklarını ve firmaların ihtiyaçlarına göre terzi işi çalışmalarla ihtiyaçları karşıladıklarını gösteriyor” sözlerini sarfetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.