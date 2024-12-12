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    Elon Musk tarihe geçti: 400 milyar dolar serveti geçen ilk kişi oldu

    Elon Musk, 400 milyar dolar serveti aşarak bunu başaran ilk insan olarak tarihe geçti. Peki Musk, bu rakama nasıl ulaştı?                                       
    Elon Musk tarihe geçti: Serveti 400 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi ünlü milyarder Elon Musk'ın tahmini net serveti 400 milyar doları aştı, Musk bunu başaran ilk insan olarak tarihe geçti.

    Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Musk’ın serveti bir anda 50 milyar dolar artarak 439,2 milyar dolara çıktı. Ünlü milyarderin servetindeki bu son artış, SpaceX hisselerinin özel satışı sonucu piyasaya değerinin 350 milyar dolara çıkmasından kaynaklandı. Musk'ın şirketin %42'sine sahip olduğu söyleniyor.

    Elon Musk'ın dünyanın en zengin kişileri listesindeki konumu, Tesla'nın hisse senedi fiyatındaki türbülanslar neticesinde değişiklik gösterdi. Ancak Musk, en son Mayıs ayından beri 1 numaralı pozisyonu elinde tutuyor.

    Özellikle Tesla'nın hisselerindeki artış Musk'ın servet artışının en önemli nedenlerden biri. Tesla hisseleri, Trump'ın sürücüsüz araçların piyasaya sürülmesini kolaylaştıracağı ve Tesla'nın rakiplerine avantaj sağlayan elektrikli araç teşviklerini kaldıracağı beklentileriyle seçim öncesinden bu yana yaklaşık yüzde 65 oranında artış gösterdi.

    Forbes tarafından yayınlanan farklı bir milyarderler endeksi, Musk'ın net servetini yaklaşık 369 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Listede Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 2. sırada ve Oracle'ın kurucusu Larry Ellison 3. sırada yer alıyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-11/elon-musk-net-worth-tops-400-billion-a-historic-first?embedded-checkout=true https://www.nbcnews.com/business/personal-finance/elon-musk-becomes-first-person-surpass-400-billion-net-worth-rcna183792
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    AlbatrosD.IIIFazılBey 9 saat önce

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    H
    Ham1tCagdas 21 saat önce

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