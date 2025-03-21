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Tam Boyutta Gör Bir zamanlar piyasa değeri 10 milyar doların üzerine çıkan ancak sonrasında düşüş evresine geçen Getir, geçen yıl ortaklar arasında yapılan görüşmeler neticesinde bölünmeye gitmiş ve yurtdışı faaliyetlerini sonlandırmıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda ise Birleşik Arap Emirliği’ne bağlı yatırım fonu ve Getir’in en büyük yatırımcısı Mubadala ile kriz patlak vermişti. Getir kurucusu Nazım Salur ile Mubadala arasındaki kriz sürerken Rekabet Kurumu ise Getir’in dört iştirakinin Mubadala’ya devri onaylandı.

Getir iştiraklerinin devrine onay

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınmasının onaylandığı bildirildi.

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Nazım Salur, Ocak 2025’te yaptığı açıklamada Mubadala’nın yapılan bölünme anlaşmasını hukuksuzca yok saydığını ve kendi haklarına “çökmek” istediğini belirterek şunları söylemişti; “BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız.” Bu konudaki hukuki süreç ise devam ediyor.

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Getir’in dört iştirakinin Mubadala’ya devri onaylandı