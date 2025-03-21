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    Anlık Bildirim

    Getir’in dört iştirakinin Mubadala’ya devri onaylandı

    Rekabet Kurumu, Getir ile Mubadala arasındaki krizin ardından yapılan devir başvurusunu değerlendirerek karara bağladığını duyurdu. Getir’in dört iştirakinin Mubadala’ya devri onaylandı.
    Getir’in dört iştirakinin Mubadala’ya devri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar piyasa değeri 10 milyar doların üzerine çıkan ancak sonrasında düşüş evresine geçen Getir, geçen yıl ortaklar arasında yapılan görüşmeler neticesinde bölünmeye gitmiş ve yurtdışı faaliyetlerini sonlandırmıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda ise Birleşik Arap Emirliği’ne bağlı yatırım fonu ve Getir’in en büyük yatırımcısı Mubadala ile kriz patlak vermişti. Getir kurucusu Nazım Salur ile Mubadala arasındaki kriz sürerken Rekabet Kurumu ise Getir’in dört iştirakinin Mubadala’ya devri onaylandı.

    Getir iştiraklerinin devrine onay

    Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınmasının onaylandığı bildirildi.

    Nazım Salur, Ocak 2025’te yaptığı açıklamada Mubadala’nın yapılan bölünme anlaşmasını hukuksuzca yok saydığını ve kendi haklarına “çökmek” istediğini belirterek şunları söylemişti; “BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız.” Bu konudaki hukuki süreç ise devam ediyor.

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    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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