Getir’in dört iştirakinin Mubadala’ya devri onaylandı

Getir iştiraklerinin devrine onay
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınmasının onaylandığı bildirildi.
Nazım Salur, Ocak 2025’te yaptığı açıklamada Mubadala’nın yapılan bölünme anlaşmasını hukuksuzca yok saydığını ve kendi haklarına “çökmek” istediğini belirterek şunları söylemişti; “BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız.” Bu konudaki hukuki süreç ise devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!