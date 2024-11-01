Ford Otosan, "Drivevent" etkinliğinde mobilitenin geleceğini şekillendiren girişimcilerle bir araya geldi

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Tam Boyutta Gör Ford Otosan’ın otomotiv endüstrisi ve mobilite dünyasının geleceğini şekillendirecek girişimleri desteklemek amacıyla kurduğu kurumsal girişim sermayesi şirketi Driventure, yeni nesil teknoloji ve uygulamaları keşfetmeyi sürdürüyor.

Otomotiv sektörünün dönüşümünde rol oynayacak inovatif fikirleri destekleyen Driventure, Drivevent etkinliği kapsamında araç mühendisliği, toplam değer yönetim mühendisliği ve yeni üretim teknolojileri alanında çalışanstartup’lar ile bir araya geldi.

Ford Otosan Gölcük Fabrikası içinde yer alan Vehbi Koç Vakfı Konferans Salonu’nda 31 Ekim 2024 Perşembe günü gerçekleştirilen etkinlikte Ford Otosan liderleri ile girişimciler; yeni teknolojiler, pazar değişimleri ve müşteri beklentileri gibi konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül etkinlikte yaptığı konuşmada: " Yola çıktığımız 2019 yılından bugüne, otonom ve bağlı araçlardan akıllı mobiliteye, robotik teknolojilerinden lojistik teknolojilerine dek geniş bir yelpazede geliştirilen fikirleri desteklerken, bir yandan geleceğin teknolojilerini keşfetmek adına sınırları zorluyoruz. Driventure, girişimcilik ekosistemine ve ülkemiz ekonomisine büyük değer katıyor. Hedefimiz, sürdürülebilir ve akıllı mobiliteye öncülük ederek, sektördeki dönüşümü güçlendirmek ve geleceği birlikte şekillendirmek.” dedi.

Tam Boyutta Gör Öncelikli hedeflerinin, otomotiv ve mobilite sektöründe yenilikçiliği teşvik eden startup'lardan oluşan başarılı bir topluluk oluşturmak olduğunu belirten Gül sözlerine şu şekilde devam etti: “Driventure ile yatırım yapacağımız girişimlerin sadece büyümelerini değil bizimle yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz. Driventure hem yerel hem de küresel alanda yetkin, yaratıcı zihinleri bir araya getirirken bir yandan sektöre değer katıyor, bir yandan da Ford Otosan’a rekabet avantajı sunuyor.”

Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri Erhan Köseoğlu ise konuşmasında; “Değişimin, dönüşümün hayatın her alanında yoğun bir şekilde karşımıza çıktığı bu çağda, elbette iş yapış şekillerimiz de değişiyor. Ford Otosan ile Driventure arasındaki organik ilişki de verimli bir şekilde gelişiyor. Bize yarattığı stratejik rekabet avantajı yaratma noktasında sunduğu fırsatlar, iş geliştirme noktasında çevikliğimize sunduğu katkı çok değerli. Driventure tarafından yatırımla desteklenen girişimler ise Ford Otosan’ın köklü Ar-Ge organizasyonunun yanı sıra tecrübe ve mühendislik yetkinliklerinden güç alabiliyor, ayrıca büyüme yolculuklarını hızlandırabiliyor.” açıklamasını yaptı.

Driventure’ın sürdürülebilirlik alanında elektrikli araçlar, alternatif yakıtlar ve çevre dostu teknolojilere odaklanan girişimlere yatırım yaptığının altını çizen Köseoğlu bu sayede yatırımlarının otomotiv sektöründe sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesini ve benimsenmesinin hızlandığını açıkladı ve stratejik yatırımlar ve ortaklıklar yoluyla sadece yenilikçi çözümlerin büyümesini teşvik etmekle kalmadıklarını aynı zamanda otomotiv değer zinciri boyunca sürdürülebilir ve dijital uygulamaların entegrasyonunun da kolaylaştığını belirtti.

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Ford Otosan, Drivevent etkinliğinde girişimcileri ağırladı