Getir kurucusundan isyan: İkiye bölünen Getir’de “Mubadala” krizi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl finansal sıkıntılar nedeniyle Avrupa ve ABD pazarından çekilen Getir, yeniden yapılanma kararı almıştı. Karar doğrultusunda market ve yemek dağıtım işi ile Getir'in diğer operasyonlarının ayrılmasına karar verilmişti. Getir kurucusu Nazım Salur tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bu iki yapı arasında, varlık fonu Mubadala merkezli yeni bir kriz ortaya çıkmış durumda.

Getir’de yeni kriz

İkiye bölünme sonrasında Birleşik Arap Emirliği’ne bağlı yatırım fonu Mubadala, Getir’in yemek ve dağıtım bölümünün sahibi olmuştu. Nazım Salur ise Getir’in diğer varlıklarını içeren Getir’den bağımsız yeni işletmeyi yönetiyordu. Bu şirketin varlıkları altında Getir'in e-ticaret (n11), finans, mobilite (GetirBiTaksi) ve ABD’deki FreshDirect bulunuyordu.

Nazım Salur tarafından yapılan açıklamaya göre bu iki birbirinden bağımsız yapı, adeta birbirine girmiş durumda. Nazım Salur, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mubadala’nın yapılan bölünme anlaşmasını hukuksuzca yok saydığını ve kendi haklarına “çökmek” istediğini belirtti:

“BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız.”

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Bilindiği üzere geçtiğimiz eylül ayında Rekabet Kurumu, Getir'in tek kontorlünün Abu Dhabi'li Mubadala'ya devrini resmen onaylamıştı. Buna göre Getir’in market ve yemek teslimatı faaliyetlerini BAE’li Mubadala sürdürmeye başlamıştı.

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