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    Mavi yakalılar tehlikede: BMW’de çalışan insansı robot artık 4 kat hızlı

    Robotik ve yapay zeka şirketi Figure AI, Alman otomobil devi BMW’nin üretim tesisinde çalışan insansı robotu Figure 02 için yeni güncelleme paylaştı. Robotların artık 4 kat hızlı çalıştığı belirtildi.
    İşçiler tehlikede: BMW’de çalışan insansı robot artık 4 kat hızlı Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi BMW ve robotik şirketi Figure AI’nin iş birliği, otomotiv üretiminde devrim yapmaya hazırlanıyor. İki firmanın ortaklığı sonucunda Figure AI’nin insansı robotları bir süredir BMW’nin üretim tesisinde iş başı yapıyor. Geçtiğimiz aylarda şirketin en gelişmiş robotu Figure 02 de yine tesiste görev almaya başlamıştı. Kısa süre önce yapılan güncellemede ise Figure 02’nin artık dört kat daha hızlı çalıştığı açıklandı.

    Figure 02 artık daha hızlı

    İşçiler tehlikede: BMW’de çalışan insansı robot artık 4 kat hızlı Tam Boyutta Gör
    Firmadan yapılan açıklamaya göre Figure 02, yüzde 400 hız artışı ve 7 kat daha yüksek başarı oranı ile üretim hattındaki performansını katladı. Figure, insansı robotun yeteneklerini gösteren yeni bir video yayınladı. Figure'ün kurucusu ve CEO'su Bred Adcock, insansı robotun günde 1.000 parça yerleştirdiğini söyledi. Adcock, daha fazla robotun konuşlanması ve buna bağlı olarak daha fazla veri topladıkça yapay zeka modellerinin daha da gelişeceğini ve bu sayede yapılan iş kapasitesinin de artacağını söyledi.

    Videoda ayrıca insansı robotun 1 cm'den daha az genişlikteki bir pim direğine yüksek hassasiyetli bir sac yerleştirdiği de görülüyor. Adcock, kullanım senaryosunun yüksek derecede güvenilirlikle otonom olarak yerleştirilmesinin oldukça zor olduğunu söyledi. Ayrıca, işlem süresinin dört dakika kısaltılması gerektiğini ve bu süreçte robotun hata payını sıfıra indirdiğini vurguladı.

    İşçiler tehlikede: BMW’de çalışan insansı robot artık 4 kat hızlı Tam Boyutta Gör
    Adcock, “Bu görev, daha önce sergilediğimiz sabit masa üstü manipülasyon görevlerinden en az on kat daha zordu,” ifadelerini kullandı. Robot, zor kontrol edilen metal parçaları büyük bir hassasiyetle kavrayarak, sabitleme noktalarına çarpmadan başarıyla yerleştirebildi.

    BMW ve Figure AI, bu yılın başlarında iş birliğine başlamış ve ilk testleri Spartanburg’daki BMW fabrikasında gerçekleştirmişti. Figure 02 ise yaklaşık 3 ay önce tanıtılmıştı. Donanım ve yazılımın baştan aşağı yeniden tasarlandığı Figure 02, yapay zeka, bilgisayarlı görüş, bataryalar, elektronik, sensörler ve aktüatörler gibi kritik teknolojilerde ilerlemeler kaydetmişti. Figure 02, OpenAI ile ortaklaşa eğitilen özel yapay zeka modellerine bağlı yerleşik mikrofonlar ve hoparlörler aracılığıyla insanlarla doğal dilde konuşma yeteneğine sahip. Robotun insan ölçeğindeki elleri ise çok çeşitli insan benzeri görevleri mümkün kılan 16 serbestlik derecesine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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