Mavi yakalılar tehlikede: BMW’de çalışan insansı robot artık 4 kat hızlı

Videoda ayrıca insansı robotun 1 cm'den daha az genişlikteki bir pim direğine yüksek hassasiyetli bir sac yerleştirdiği de görülüyor. Adcock, kullanım senaryosunun yüksek derecede güvenilirlikle otonom olarak yerleştirilmesinin oldukça zor olduğunu söyledi. Ayrıca, işlem süresinin dört dakika kısaltılması gerektiğini ve bu süreçte robotun hata payını sıfıra indirdiğini vurguladı.
BMW ve Figure AI, bu yılın başlarında iş birliğine başlamış ve ilk testleri Spartanburg’daki BMW fabrikasında gerçekleştirmişti. Figure 02 ise yaklaşık 3 ay önce tanıtılmıştı. Donanım ve yazılımın baştan aşağı yeniden tasarlandığı Figure 02, yapay zeka, bilgisayarlı görüş, bataryalar, elektronik, sensörler ve aktüatörler gibi kritik teknolojilerde ilerlemeler kaydetmişti. Figure 02, OpenAI ile ortaklaşa eğitilen özel yapay zeka modellerine bağlı yerleşik mikrofonlar ve hoparlörler aracılığıyla insanlarla doğal dilde konuşma yeteneğine sahip. Robotun insan ölçeğindeki elleri ise çok çeşitli insan benzeri görevleri mümkün kılan 16 serbestlik derecesine sahip.
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..