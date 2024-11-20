Mavi yakalılar tehlikede: BMW’de çalışan insansı robot artık 4 kat hızlı

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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi BMW ve robotik şirketi Figure AI’nin iş birliği, otomotiv üretiminde devrim yapmaya hazırlanıyor. İki firmanın ortaklığı sonucunda Figure AI’nin insansı robotları bir süredir BMW’nin üretim tesisinde iş başı yapıyor. Geçtiğimiz aylarda şirketin en gelişmiş robotu Figure 02 de yine tesiste görev almaya başlamıştı. Kısa süre önce yapılan güncellemede ise Figure 02’nin artık dört kat daha hızlı çalıştığı açıklandı.

Figure 02 artık daha hızlı

Tam Boyutta Gör Firmadan yapılan açıklamaya göre Figure 02, yüzde 400 hız artışı ve 7 kat daha yüksek başarı oranı ile üretim hattındaki performansını katladı. Figure, insansı robotun yeteneklerini gösteren yeni bir video yayınladı. Figure'ün kurucusu ve CEO'su Bred Adcock, insansı robotun günde 1.000 parça yerleştirdiğini söyledi. Adcock, daha fazla robotun konuşlanması ve buna bağlı olarak daha fazla veri topladıkça yapay zeka modellerinin daha da gelişeceğini ve bu sayede yapılan iş kapasitesinin de artacağını söyledi.

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Videoda ayrıca insansı robotun 1 cm'den daha az genişlikteki bir pim direğine yüksek hassasiyetli bir sac yerleştirdiği de görülüyor. Adcock, kullanım senaryosunun yüksek derecede güvenilirlikle otonom olarak yerleştirilmesinin oldukça zor olduğunu söyledi. Ayrıca, işlem süresinin dört dakika kısaltılması gerektiğini ve bu süreçte robotun hata payını sıfıra indirdiğini vurguladı.

Tam Boyutta Gör Adcock, “Bu görev, daha önce sergilediğimiz sabit masa üstü manipülasyon görevlerinden en az on kat daha zordu,” ifadelerini kullandı. Robot, zor kontrol edilen metal parçaları büyük bir hassasiyetle kavrayarak, sabitleme noktalarına çarpmadan başarıyla yerleştirebildi.

BMW ve Figure AI, bu yılın başlarında iş birliğine başlamış ve ilk testleri Spartanburg’daki BMW fabrikasında gerçekleştirmişti. Figure 02 ise yaklaşık 3 ay önce tanıtılmıştı. Donanım ve yazılımın baştan aşağı yeniden tasarlandığı Figure 02, yapay zeka, bilgisayarlı görüş, bataryalar, elektronik, sensörler ve aktüatörler gibi kritik teknolojilerde ilerlemeler kaydetmişti. Figure 02, OpenAI ile ortaklaşa eğitilen özel yapay zeka modellerine bağlı yerleşik mikrofonlar ve hoparlörler aracılığıyla insanlarla doğal dilde konuşma yeteneğine sahip. Robotun insan ölçeğindeki elleri ise çok çeşitli insan benzeri görevleri mümkün kılan 16 serbestlik derecesine sahip.

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